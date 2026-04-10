Guatemala

El brote de sarampión en Guatemala alcanza más de cuatro mil casos

Las autoridades sanitarias han confirmado que la mayor cantidad de personas contagiadas se concentra en Guatemala Central, mientras que la recuperación abarca la mayoría de los afectados, según los datos oficiales publicados por el MSPAS

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Primer plano del torso de un niño o adulto joven, mostrando múltiples erupciones cutáneas rojas distribuidas irregularmente sobre la piel.
Una vista de cerca muestra el sarpullido rojizo característico del sarampión en el torso de un niño, un síntoma clave de esta enfermedad altamente contagiosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala registra 4.117 casos de sarampión desde el inicio del brote, con 1.603 contagios concentrados en la región de Guatemala Central, según reportes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). El 88% de los pacientes, equivalente a 3.623 personas, ya ha sido dado de alta, de acuerdo a las cifras difundidas por la autoridad sanitaria y publicadas por el Diario Soy502.

En menor medida, Guatemala Nor Occidente suma 378casos y Sololá reporta 317,mientras que los departamentos de Totonicapán (257),Guatemala Sur (229), Quiché (194), Huehuetenango (180) y Chimaltenango (179)mantienen cifras elevadas, según datos oficiales. Entre las zonas con menor propagación se encuentran Petén (3casos), Baja Verapaz (6) y los departamentos de E Progreso y Zacapa, con siete casos cada uno.

El sarampión representa un mayor riesgo para menores de cinco años, ya que su sistema inmunitario no alcanza plena madurez, por lo que el personal de salud recomienda asegurar la vacunación completa y consultar a centros médicos ante síntomas como fiebre alta, sarpullido, tos, secreción nasal o conjuntivitis.

Incremento de mortalidad infantil y estrategias de vacunación focalizada

En el transcurso de 2026, el Ministerio de Salud de Guatemala verificó dos fallecimientos por sarampión en menores de un año, ambos sin acceso a la vacuna por su corta edad. La epidemióloga Éricka Gaitán informó a la OPS que la aplicación de la “dosis cero” de la vacuna SPR se limita a municipios afectados durante brotes activos, ya que el esquema nacional regular excluye a los menores de un año.

El primer deceso ocurrió en el departamento de Quiché: un niño de 11 meses mostró síntomas al inicio de marzo y murió durante la semana epidemiológica nueve, que abarca del 1 al 7 de marzo. El Ministerio precisó que la madre del menor también recibió diagnóstico positivo de sarampión junto a su hijo. El segundo caso mortal corresponde a un bebé de 10 meses del departamento de Guatemala con antecedentes de cardiopatía congénita. Este niño desarrolló síntomas el 27 de febrero y falleció después de nueve días de internación, en el periodo entre el 8 y el 14 de marzo, de acuerdo a la información entregada por las autoridades sanitarias a la OPS.

El Ministerio sostiene vigilancia epidemiológica activa y una campaña preventiva dirigida especialmente a familias, con énfasis en la verificación de carnés de vacunación y el cumplimiento del esquema indicado. La dosis está disponible, según el MSPAS, para toda la población objetivo y se administra de manera gratuita y segura en la red de servicios de salud pública.

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Advertencia por Semana Santa y medidas para limitar la transmisión

Portavoces del MSPAS alertaron que la proximidad de Semana Santa podría facilitar la propagación del sarampión debido a la gran asistencia a actividades religiosas en todo el país. Las autoridades recomendaron evitar eventos masivos y el contacto con multitudes, especialmente en presencia de síntomas compatibles con la enfermedad. El Ministerio incluyó entre sus medidas la entrega de recomendaciones preventivas como el lavado frecuente de manos con agua y jabón o el uso de alcohol en gel.

Ante el avance del brote, el gobierno guatemalteco implementó una estrategia de vacunación de bloqueo en las áreas más afectadas para interrumpir la cadena de contagios. La OPS recuerda que el último brote de magnitud comparable se registró en 1990, según datos oficiales del Ministerio de Salud de Guatemala.

Según la información oficial citada por la Organización Panamericana de la Salud, “el sarampión se contagia entre todos, pero se combate entre todos”, lo que refleja la estrategia colectiva en la que se fundamenta la respuesta sanitaria nacional.

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