Gobierno de El Salvador reporta confiscación récord de droga en una operación en altamar

Transportaba en compartimientos ocultos 330 bultos equivalentes a 6.6 toneladas de cocaína

Una operación de la Marina Nacional de El Salvador ha marcado un nuevo precedente en la lucha antidrogas del país, al realizar lo que el presidente Nayib Bukele describió como “la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador”. En un comunicado, Bukele detalló que el operativo se llevó a cabo a 380 millas náuticas (703,7 kilómetros) al suroeste de la costa salvadoreña, donde se interceptó el Buque de Apoyo Multipropósito FMS EAGLE.

Según explicó el mandatario, la embarcación, registrada bajo la bandera de Tanzania, África, almacenaba 330 bultos equivalentes a 6,6 toneladas de cocaína. La droga, valorada en torno a USD165 millones, estaba oculta en compartimientos secretos dentro de tanques de lastre. Para detectar el cargamento ilícito, se desplegó un equipo de buzos de la Marina Nacional, quienes lograron confirmar y asegurar el alijo.

Durante el procedimiento de abordaje y revisión se identificó a 10 ocupantes vinculados al narcotráfico, entre ellos cuatro colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano. La participación de tripulantes de diversas nacionalidades refuerza la dimensión internacional de la incautación. El presidente Bukele celebró el éxito de la operación señalando: “Otro fuerte golpe al narcotráfico”.

Finalmente, el mandatario cerró su mensaje con un comentario dirigido, sin mayor especificación pública, hacia la reciente adquisición del buque involucrado en el operativo: “Por cierto, gracias por el nuevo barco”.

Una embarcación interceptada lejos de la costa desató una investigación internacional. Entre los detenidos, tripulantes de cuatro países. Secretos ocultos en tanques y un botín de millones de dólares (Foto cortesía Nayib Bukele)

El pasado 5 de noviembre la Fuerza de Tarea Naval Tridente salvadoreña también efectuó otro operativo. La unidad interceptó una lancha que transportaba droga en su interior, informó a través de sus redes sociales el ministro de la defensa, René Francis Merino Monroy.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 4 de noviembre, acorde a la información del funcionario.

"A 380 millas náuticas (703.7 kilómetros) al suroeste de nuestras costas, se interceptó el Buque de Apoyo Multipropósito (supply vessel/tug) FMS EAGLE, de 180 pies de eslora (54 metros de largo), registrado bajo bandera de Tanzania, África, que transportaba en compartimientos ocultos 330 bultos equivalentes a 6.6 toneladas de cocaína, cuyo valor aproximado es de $165 millones de dólares", anunció el mandatario.

“Como resultado de una persecución iniciada por embarcaciones de nuestra Fuerza de Tarea Naval Tridente y con el apoyo de un helicóptero de nuestra Fuerza Aérea se localizó e interceptó una lancha que transportaba droga en su interior”, comunicó el ministro. Dos tripulantes vinculados al narcotráfico fueron capturados tras dirigir su embarcación hacia la playa La Bocana de Mizata cuando se vieron acorralados. Jarinton Javier Ruiz, de Nicaragua, fue interceptado por la Fuerza Aérea en tierra firme, mientras Luis Alfredo García Guevara, de Guatemala, intentó huir, pero posteriormente fue localizado y detenido por la Policía Nacional Civil.

La embajada de Estados Unidos en El Salvador elogió la operación de la Marina Nacional a través de sus redes sociales, al afirmar: “Reconocemos este nuevo éxito contra el narcotráfico. Este tipo de resultados no se improvisa: es el reflejo de procesos conjuntos, prácticas compartidas y objetivos alineados”.

Un equipo de buzos halló el cargamento mejor escondido de la última década. Las implicancias del hallazgo y la reacción del presidente inmergen al país en una trama de alcance mundial (Foto cortesía Nayib Bukele)

El ministro Merino sostuvo la postura gubernamental frente al tráfico ilegal al declarar: “El narcotráfico no tiene espacio en nuestras costas. Seguimos actuando con firmeza para proteger nuestra nación”. El funcionario, no obstante, evitó precisar el valor del material incautado.

Otros 1,795 kilogramos de droga se incautaron en las costas salvadoreñas en octubre de 2025. De acuerdo con las autoridades, el cargamento lo transportaban tres ciudadanos suramericanos en una embarcación. La droga y los detenidos fueron desembarcados en el muelle de la Base Naval de La Unión, donde las autoridades de Seguridad Pública, en conferencia de prensa, brindaron algunos detalles del procedimiento.