La depreciación del dólar impacta el comercio exterior y la inflación en Panamá, Ecuador y El Salvador

Mientras las exportaciones se ven incentivadas y el turismo se beneficia, los costos de las importaciones y el traslado de la inflación internacional afectan la canasta básica y las cadenas productivas en estas economías regionales

Mientras las exportaciones se ven incentivadas y el turismo se beneficia, los costos de las importaciones y el traslado de la inflación internacional afectan la canasta básica y las cadenas productivas en estas economías regionales.

La debilidad del dólar se convierte en un desafío central para las economías dolarizadas de Centroamérica y Sudamérica, poniendo en primer plano la experiencia de El Salvador y Panamá.

Ambos países, junto con Ecuador, dependen de las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que condiciona su estabilidad macroeconómica y limita sus márgenes de maniobra ante los vaivenes internacionales, según Bloomberg Línea.

En El Salvador, el impacto de la dolarización es motivo de debate. El banquero y empresario hondureño Lenín Palencia advierte que la pérdida de política monetaria priva al país de mecanismos para enfrentar crisis o mejorar la competitividad.

“El crecimiento sostenido no depende únicamente del régimen monetario, sino de factores como la productividad, las reglas claras, la seguridad jurídica y la capacidad exportadora”, puntualiza.

Para Panamá, la situación adquiere matices propios. La economía panameña registró en 2025 un récord de USD 980.1 millones en exportaciones, el mayor nivel en 16 años y un incremento del 1.6 % respecto a 2024. Sin embargo, el volumen de las importaciones, que ronda los USD 11,000 millones, evidencia la alta dependencia de bienes externos.

Carlos Alfredo Araúz, banquero y economista, destaca que este contexto implica mayores costos para el consumo local: “Las importaciones lamentablemente costarán más dólares y un país como Panamá también importará inflación, aumentando el costo de vida”.

Panamá y El Salvador: inflación importada y turismo ante el dólar débil

La depreciación del dólar genera una dicotomía en estos países. Por un lado, incentiva el turismo, sobre todo europeo, hacia destinos como Panamá y El Salvador, lo que favorece el ingreso de divisas y dinamiza sectores vinculados a la hospitalidad y el comercio.

Por otro, la subida de precios internacionales se refleja de inmediato en la canasta básica y las cadenas productivas, creando presiones inflacionarias y afectando la economía doméstica.

La falta de moneda propia en economías dolarizadas reduce su capacidad de respuesta ante shocks externos. Según el exviceministro ecuatoriano José Gabriel Castillo, “el reto para economías altamente dependientes del dólar es que cuanto mayor es la dolarización de la deuda y del sistema financiero, menor es la capacidad de ajuste vía inflación o depreciación”.

La política monetaria de Estados Unidos se vuelve, así, el factor dominante: Araúz afirma que “las economías dolarizadas pasan a depender mucho de las acciones de la Reserva Federal”, y prevé que las tasas de interés bajarán en mayo como parte de la agenda del poder ejecutivo estadounidense.

Perspectivas en Ecuador y el efecto sobre las exportaciones

En Ecuador, la depreciación del dólar potencia la competitividad de las exportaciones hacia mercados europeos y asiáticos, beneficiando especialmente a sectores agrícolas.

Sin embargo, la otra cara del fenómeno recae sobre los consumidores, quienes experimentan un “pass-through hacia la canasta de productos y presión a las expectativas inflacionarias a finales de año”, como advierte Castillo.

Este movimiento repercute también en la dolarización financiera y en las cadenas productivas, tal como explica Jonathan Fortun del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF): un dólar débil puede aliviar ciertas presiones cambiarias, pero las vulnerabilidades estructurales persisten y la exposición a la inflación importada es casi inmediata.

La depreciación del dólar genera una dicotomía en estos países. Por un lado, incentiva el turismo, sobre todo europeo, hacia destinos como Panamá y El Salvador, lo que favorece el ingreso de divisas y dinamiza sectores vinculados a la hospitalidad y el comercio. Foto: Videnza

Dinámica diferenciada en Costa Rica y retos en Bolivia

En países bimonetarios como Costa Rica, la depreciación del dólar muestra efectos distintos. Luis Vargas Montoya, del Programa Estado de la Nación, señala que alrededor de un tercio del crédito local está en dólares.

Un dólar más débil reduce el costo de las importaciones y mejora la capacidad de pago de quienes tienen ingresos en colones y deudas en dólares, pero perjudica a los exportadores y erosiona el valor efectivo del ahorro en moneda extranjera.

Vargas Montoya advierte que existen incentivos para el crecimiento del crédito en dólares, lo que aumenta el riesgo macrofinanciero.

FOTO DE ARCHIVO: Continúan las renovaciones en el edificio de la Junta de la Reserva Federal en Washington, D.C., EE. UU., el 14 de noviembre de 2025. REUTERS/Elizabeth Frantz/Foto de archivo

En Bolivia, el dilema gira en torno a la escasez de divisas y la rigidez del régimen cambiario. Fortun explica que un tipo de cambio administrado genera presiones sobre las reservas cuando faltan dólares, lo que abre brechas cambiarias y limita la capacidad de importar. Una devaluación inmediata elevaría el peso de la deuda en bolivianos y, ante la falta de recursos, se restringen aún más las opciones de ajuste habituales.

Alternativas y riesgos ante la volatilidad del dólar

Aunque la hipótesis principal es la persistencia de un dólar débil, los analistas no descartan un escenario alternativo de fortalecimiento. Según Castillo, una apreciación del billete verde facilitaría las importaciones y ayudaría a contener la inflación, pero afectaría la competitividad exportadora, un eje clave para las economías pequeñas y abiertas. Además, un flujo de divisas deteriorado podría traducirse en menor liquidez interna y mayores costos para el crédito.

En este contexto, las economías dolarizadas de América Latina se ven forzadas a navegar entre oportunidades en sectores externos y riesgos severos en el frente interno.

La dependencia de la política monetaria estadounidense, la falta de mecanismos propios de ajuste y la volatilidad global marcarán el rumbo de sus economías en 2026. La gestión del riesgo y la diversificación de fuentes de ingreso se perfilan como estrategias indispensables para enfrentar el nuevo ciclo financiero.

