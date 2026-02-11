Turistas colmaron hoteles en San Salvador y se hospedaron en San Miguel ante la residencia de Shakira

Shakira impresionó a sus fans con todo el vestuario utilizado durante sus primeros dos conciertos en El Salvador./ (EFE)

La llegada de miles de visitantes para los conciertos de Shakira en El Salvador generó una situación inédita en el sector turístico nacional: la ocupación hotelera en San Salvador alcanzó el 100%, lo que llevó a turistas a buscar alojamiento en San Miguel, principal departamento de la zona oriental, a más de 130 kilómetros de distancia del Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, donde se presentó la colombiana el pasado fin de semana. La magnitud de la residencia artística movilizó a más de 135,000 personas, la mitad de ellas procedentes del extranjero.

De acuerdo con datos proporcionados por la ministra de Turismo, Morena Valdez, la capital salvadoreña y sus alrededores registran una ocupación hotelera total durante los días de los conciertos. Las autoridades han detallado que, ante la falta de habitaciones disponibles en San Salvador, muchos visitantes decidieron instalarse en San Miguel, una ciudad situada al este de la capital. El fenómeno también se reflejó en las plataformas de alquiler temporal como Airbnb, cuyas ofertas se agotaron en la zona metropolitana.

En 2025, la ministra de Turismo reconoció que se necesitan “alrededor de 10,000 habitaciones más para cumplir con toda la demanda de los visitantes internacionales que nos están llegando”.

Seguidores de Shakira de Guatemala llegaron al país el pasado fin de semana para asistir a los conciertos de la artista colombiana en San Salvador. (REUTERS/Jose Cabezas)

Rafael Góchez, académico salvadoreño, explicó hoy en entrevista matutina de Canal 10 que “difícilmente vas a encontrar a una persona que, por ejemplo, para el concierto del jueves se venga el mismo jueves en la mañana y el viernes ya vaya de regreso. Es difícil. La mayoría de personas se quedan dos o tres días, a veces más, y en esos días aprovechan para visitar los lugares turísticos que, por el tamaño de nuestro país y por la conectividad que tenemos, nosotros podemos hacer prácticamente un recorrido en uno o dos días de los principales atractivos”.

La ministra de Turismo ya ha subrayado que la residencia de la artista colombiana ha provocado un aumento sin precedentes en la demanda de alojamientos alternativos. Los visitantes extranjeros representan cerca del 49% de la audiencia, lo que equivale a más de 66,000 personas. En palabras de Valdez, “los hoteles están full, también todos estos ecosistemas y plataformas de Airbnbs”.

El movimiento de turistas hacia San Miguel generó un impacto económico adicional en esa ciudad y sus alrededores. Comerciantes locales y propietarios de alojamientos informales reportaron un aumento en la demanda, tanto en hospedajes como en servicios de alimentación. Góchez destacó que “gente que viene de Honduras ha tenido que hospedarse en San Miguel para poder ir al concierto y luego regresar a su hospedaje en San Miguel, porque en San Salvador y en las zonas cercanas, en el área metropolitana, era imposible (hospedarse)”.

Los fans de la artista abarrotaron todas las localidades establecidas para el concierto en el Estadio Nacional Jorge "Mágico" González. (Foto cortesía Última hora).

El flujo de turistas repercutió en sectores formales e informales. Las zonas aledañas al estadio Cuscatlán y las áreas turísticas de San Salvador y San Miguel experimentaron incrementos en ventas de artesanías, camisetas y productos alusivos al evento. La circulación de visitantes favoreció a pequeños negocios y vendedores independientes, quienes aprovecharon la concentración de público para incrementar sus ingresos.

La ministra Valdez ha informado que el calendario de eventos masivos impulsado por el gobierno busca consolidar a El Salvador como destino para espectáculos internacionales, lo que genera oportunidades para el turismo y la economía nacional. El caso de la residencia de Shakira constituye un precedente para futuras actividades de gran escala, tanto en la capital como en otras regiones del país.

El fenómeno de ocupación hotelera total y desplazamiento de visitantes hacia ciudades como San Miguel evidencia la capacidad de atracción que tienen los grandes eventos culturales, así como los desafíos logísticos para el sector turístico en El Salvador. La experiencia está dejando registros de plena satisfacción entre los asistentes y abre expectativas para nuevos espectáculos durante los próximos meses.