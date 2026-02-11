El Salvador

Turistas colmaron hoteles en San Salvador y se hospedaron en San Miguel ante la residencia de Shakira

La serie de presentaciones de la artista colombiana provoca que visitantes extranjeros busquen alternativas de alojamiento en el oriente salvadoreño, a más de 130 kilómetros de distancia de la zona del concierto, ante la saturación hotelera en la capital.

Guardar
Shakira impresionó a sus fans
Shakira impresionó a sus fans con todo el vestuario utilizado durante sus primeros dos conciertos en El Salvador./ (EFE)

La llegada de miles de visitantes para los conciertos de Shakira en El Salvador generó una situación inédita en el sector turístico nacional: la ocupación hotelera en San Salvador alcanzó el 100%, lo que llevó a turistas a buscar alojamiento en San Miguel, principal departamento de la zona oriental, a más de 130 kilómetros de distancia del Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, donde se presentó la colombiana el pasado fin de semana. La magnitud de la residencia artística movilizó a más de 135,000 personas, la mitad de ellas procedentes del extranjero.

De acuerdo con datos proporcionados por la ministra de Turismo, Morena Valdez, la capital salvadoreña y sus alrededores registran una ocupación hotelera total durante los días de los conciertos. Las autoridades han detallado que, ante la falta de habitaciones disponibles en San Salvador, muchos visitantes decidieron instalarse en San Miguel, una ciudad situada al este de la capital. El fenómeno también se reflejó en las plataformas de alquiler temporal como Airbnb, cuyas ofertas se agotaron en la zona metropolitana.

En 2025, la ministra de Turismo reconoció que se necesitan “alrededor de 10,000 habitaciones más para cumplir con toda la demanda de los visitantes internacionales que nos están llegando”.

Seguidores de Shakira de Guatemala
Seguidores de Shakira de Guatemala llegaron al país el pasado fin de semana para asistir a los conciertos de la artista colombiana en San Salvador. (REUTERS/Jose Cabezas)

Rafael Góchez, académico salvadoreño, explicó hoy en entrevista matutina de Canal 10 que “difícilmente vas a encontrar a una persona que, por ejemplo, para el concierto del jueves se venga el mismo jueves en la mañana y el viernes ya vaya de regreso. Es difícil. La mayoría de personas se quedan dos o tres días, a veces más, y en esos días aprovechan para visitar los lugares turísticos que, por el tamaño de nuestro país y por la conectividad que tenemos, nosotros podemos hacer prácticamente un recorrido en uno o dos días de los principales atractivos”.

La ministra de Turismo ya ha subrayado que la residencia de la artista colombiana ha provocado un aumento sin precedentes en la demanda de alojamientos alternativos. Los visitantes extranjeros representan cerca del 49% de la audiencia, lo que equivale a más de 66,000 personas. En palabras de Valdez, “los hoteles están full, también todos estos ecosistemas y plataformas de Airbnbs”.

El movimiento de turistas hacia San Miguel generó un impacto económico adicional en esa ciudad y sus alrededores. Comerciantes locales y propietarios de alojamientos informales reportaron un aumento en la demanda, tanto en hospedajes como en servicios de alimentación. Góchez destacó que “gente que viene de Honduras ha tenido que hospedarse en San Miguel para poder ir al concierto y luego regresar a su hospedaje en San Miguel, porque en San Salvador y en las zonas cercanas, en el área metropolitana, era imposible (hospedarse)”.

Los fans de la artista
Los fans de la artista abarrotaron todas las localidades establecidas para el concierto en el Estadio Nacional Jorge "Mágico" González. (Foto cortesía Última hora).

El flujo de turistas repercutió en sectores formales e informales. Las zonas aledañas al estadio Cuscatlán y las áreas turísticas de San Salvador y San Miguel experimentaron incrementos en ventas de artesanías, camisetas y productos alusivos al evento. La circulación de visitantes favoreció a pequeños negocios y vendedores independientes, quienes aprovecharon la concentración de público para incrementar sus ingresos.

La ministra Valdez ha informado que el calendario de eventos masivos impulsado por el gobierno busca consolidar a El Salvador como destino para espectáculos internacionales, lo que genera oportunidades para el turismo y la economía nacional. El caso de la residencia de Shakira constituye un precedente para futuras actividades de gran escala, tanto en la capital como en otras regiones del país.

El fenómeno de ocupación hotelera total y desplazamiento de visitantes hacia ciudades como San Miguel evidencia la capacidad de atracción que tienen los grandes eventos culturales, así como los desafíos logísticos para el sector turístico en El Salvador. La experiencia está dejando registros de plena satisfacción entre los asistentes y abre expectativas para nuevos espectáculos durante los próximos meses.

Temas Relacionados

Residencia de ShakiraEl SalvadorSan SalvadorSan MiguelHospedajeHotelesExtranjerosVisitantes

Últimas Noticias

Alarma en El Salvador por bajos niveles de oxígeno en la laguna de Apastepeque tras mortandad de peces

Técnicos del Ministerio de Medio Ambiente detectan una disminución crítica de oxígeno en el ecosistema acuático de la laguna de Apastepeque, en El Salvador, y mantienen el monitoreo para prevenir nuevos episodios y proteger la fauna

Alarma en El Salvador por

Descubren plazas fantasma de venezolanos y cubanos en la Secretaría de Infraestructura de Honduras

Un operativo en la Secretaría de Infraestructura y Transporte permitió a funcionarios detectar registros fraudulentos de personal extranjero, quienes figuraban en nóminas y recibían pagos pese a no desempeñar funciones ni residir en territorio hondureño

Descubren plazas fantasma de venezolanos

Diputado costarricense Óscar Izquierdo es cesado de su puesto en el AyA y asegura ser una persecución política

Institución afirmó que la eliminación de la plaza se debió a un ajuste organizacional, sin hacer referencia a motivos políticos

Diputado costarricense Óscar Izquierdo es

El Comité Olímpico distingue a Yamil Bukele por liderazgo deportivo en El Salvador

El presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador fue distinguido como Amigo Meritísimo del Deporte Olímpico Salvadoreño, un reconocimiento que resalta su rol clave en la cooperación entre entidades deportivas nacionales

El Comité Olímpico distingue a

La policía guatemalteca detiene a dos presuntos miembros de banda Barrio 18 en acusados de amenazas contra los agentes

Las autoridades realizaron la captura de dos individuos señalados por su participación en hechos delictivos tras recibir un aviso por desórdenes y corroboraron que ambos figuraban como requeridos por las instancias judiciales locales

La policía guatemalteca detiene a

TECNO

El gran error que cometes

El gran error que cometes al chatear con Gemini o ChatGPT: por qué nunca deberías darles estos datos

Así es como los drones están cambiando la manera de ver los Juegos Olímpicos y disfrutar del deporte

San Valentín: 20 regalos románticos y originales para acertar este año, según la IA

Lo que debes hacer para que el aire acondicionado no dispare el consumo de energía del hogar

Respondí una llamada spam por error: guía de emergencia para proteger tu privacidad

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa y Callum Turner

Dua Lipa y Callum Turner enfrentan a paparazzi en una tensa noche parisina: “No está bien”

Ricky Martin mostró cómo se preparó para cantar junto a Bad Bunny en su histórico show del Super Bowl

Sean Connery pudo ser Hannibal Lecter: el sorprendente motivo por el que rechazó el personaje

La prometida de Mick Jagger fue agredida en un club de Londres: “Dos personas me agarraron por detrás”

Diplo revela detalles de su colaboración con BTS para el álbum ARIRANG: “Va a sorprender al mundo”

MUNDO

Escándalo en el Parlamento turco:

Escándalo en el Parlamento turco: legisladores se pelearon a golpes de puño y uno terminó con su nariz fracturada

Rat Islands, el enclave que pertenece a Estados Unidos y yace perdido en las Aleutianas

Otro golpe para el turismo de Cuba: Rusia anunció el cese temporal de vuelos por la crisis de combustible en la isla

Reino Unido duplicará sus tropas en Noruega para defenderse de la creciente amenaza rusa

Tras la amenaza de Rusia, la OTAN lanzó la misión Centinela del Ártico para reforzar su presencia militar en Groenlandia