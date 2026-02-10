Centro Histórico de San Salvador recibió $9 millones en trámites para revitalización urbana

El Centro Histórico de San Salvador recibió nueve millones de dólares en trámites orientados a la restauración y desarrollo de nuevos proyectos urbanos. Foto cortesía Secretaría de Presidencia

El Centro Histórico de San Salvador recibió cerca de $9 millonesen trámites durante enero de 2026, destinados a la restauración de nuevos inmuebles y al desarrollo de proyectos paralelos que apuntan a convertir la zona en un destino cultural, turístico y comercial renovado. La Autoridad del Centro Histórico confirmó la puesta en marcha de estos procedimientos, que forman parte de un plan de revitalización a quince años para el centro de la capital.

El proceso de transformación del Centro Histórico de San Salvador obedece a un plan integral de ordenamiento y desarrollo territorial, enfocado en unas ochenta manzanas de la ciudad. Adriana Larín, directora general de la Autoridad del Centro Histórico, detalló en el programa Diálogo 21 que este plan involucra la zonificación de usos de suelo, la recuperación de espacios habitacionales y la creación de condiciones para que nuevos residentes y empresas opten por instalarse en la zona.

El proyecto busca posicionar al centro como un nuevo polo de desarrollo y como una marca reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Según Larín, la visión estratégica se sustenta en la coordinación entre distintas entidades gubernamentales, empresas privadas e instituciones internacionales, como el Politécnico de Milano y la cooperación italiana. A estos esfuerzos se suma un convenio con España para certificar San Salvador como destino turístico inteligente, enfocado en aprovechar la tecnología para mejorar la experiencia de residentes y turistas.

La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) superó los dos millones de visitantes en 2025, consolidándose como referente cultural del Centro Histórico de San Salvador. Foto cortesía BINAES

Inversión, restauraciones y empleo

En su intervención, Larín señaló que el flujo de trámites gestionados durante enero ha implicado también un “derrame económico y generación de empleos, tanto en el sector de construcción como en el de servicios”. El año 2025 cerró con cerca de 40 inauguraciones de nuevos establecimientos, sin contar los proyectos de restauración de fachadas y rehabilitación de inmuebles privados, lo que evidencia “una cifra altísima de proyectos en marcha y un impacto que cambia completamente el entorno”.

El programa de recuperación de fachadas se desarrolla en alianza con una reconocida marca de pinturas, que donó materiales para la restauración de edificaciones históricas. Entre los inmuebles destacados, la Cuarta Avenida ya exhibe nuevos portales restaurados, y varios edificios antes deteriorados han reaparecido renovados en el paisaje urbano.

La inversión también se refleja en el fortalecimiento del tejido comercial y en la creación de empleo. Larín puntualizó que la iniciativa ha impulsado la digitalización de negocios y la capacitación del personal, gracias al respaldo del Ministerio de Turismo. Se han otorgado becas para aprender idiomas y se impulsa la integración de herramientas digitales para ampliar el alcance de los comercios.

El plan integral para el Centro Histórico abarca ochenta manzanas e incluye zonificación, recuperación de espacios habitacionales y atracción de nuevos residentes y empresas. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Nuevos eventos, turismo y movilidad

El auge del centro histórico ha transformado la dinámica turística y cultural de la ciudad. Conciertos como la residencia de Shakira en 2026 atrajeron a un público masivo, registrando una “alta afluencia de personas, a veces duplicando las proyecciones iniciales”. Solo para estos conciertos se anticipó la llegada de 67 mil visitantes internacionales, informó Larín.

La región acoge ahora eventos internacionales como el Ironman, competiciones de taekwondo, carreras nocturnas y torneos deportivos, lo que convierte al centro histórico en sede de actividades de proyección global. Según la directora, “más de 3,500 personas” asociadas a estos eventos consideran el centro como destino prioritario durante su visita al país.

Semejante actividad ha derivado en la urgencia de ampliar la capacidad de servicios y movilidad. El plan especial incorpora la creación de nuevos estacionamientos: existen más de 40 parqueos inventariados y otros espacios disponibles, aunque la demanda supera la oferta actual. Para mitigar la congestión vehicular, se está estableciendo un acuerdo con Uber para la localización estratégica de puntos de descenso seguros en la periferia del centro.

La biblioteca se convirtió en el nuevo icono cultural de San Salvador, con atención las 24 horas y espacio para más de 360.000 libros

El componente de movilidad es clave en la visión de una futura zona habitacional, con propuestas como un nuevo teleférico cuya terminal ya se construye en cercanías del centro. Además, se mantienen conversaciones sobre la reorganización del transporte colectivo, aunque los detalles serán divulgados con la publicación del plan especial el próximo mes.

El modelo de gestión incluye la digitalización de trámites para inversionistas nacionales y la diáspora salvadoreña, facilitando la ejecución de proyectos desde cualquier parte del mundo. Esta modernización ha recibido la colaboración de tour operadoras y la llegada recurrente de cruceristas internacionales, sectores que contribuyen a la diversificación del turismo.

La extensión de horariosde comercios, teatros y centros culturales refuerza la oferta: tiendas y restaurantes han adoptado cierres más tardíos, alcanzando las “dos y tres de la madrugada”, con tours y visitas abiertas en el Teatro, el Palacio y la Biblioteca central “veinticuatro siete”.