Las imágenes y videos más destacados del histórico show de Shakira en El Salvador

La intérprete de ‘La bicicleta’ y ‘Te felicito’ agradeció el cariño de sus seguidores de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica en una noche llena de éxitos, luces y mucho ritmo

La exitosa cantante colombiana Shakira regresó en la noche del sábado a los escenarios de El Salvador y se reencontró con su público centroamericano tras dos décadas de ausencia. El primer concierto de los cinco previstos en San Salvador se celebró en un Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González.

El recinto con una capacidad para 30.000 personas estuvo repleto de fanáticos, quienes recibieron a la artista entre gritos y aplausos.

Shakira con uno de sus
Shakira con uno de sus looks de la noche (EFE)

Nada más salir al escenario con un “buenas noches, El Salvador”, Shakira desató la euforia al interpretar temas como ‘La fuerte’, ‘Girl like me’, ‘Las de la intuición’ y ‘Estoy aquí’.

La cantante agradeció especialmente el apoyo de quienes viajaron desde otros países de la región y se refirió a su público como su “manada centroamericana”, destacando la presencia de seguidores de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica.

Durante el espectáculo, la artista repasó éxitos como ‘Acróstico’, ‘Te felicito’ (la canción dedicada a su ex pareja Gerard Piqué según sus fanáticos), y ‘La Bicicleta’, acompañada de un montaje teatral, luces y fuegos artificiales.

El Salvador es el único país de Centroamérica incluido en la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, con la que Shakira batió el récord mundial Guinness a la gira latina más exitosa, al recaudar USD 421,6 millones.

Horas antes del show, miles de admiradores de Shakira se congregaron por la tarde en las inmediaciones del estadio nacional de San Salvador para asistir al inicio de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” de la cantante colombiana.

Esta presentación marca el primero de cinco conciertos que la artista ofrecerá en El Salvador. El público mostró su entusiasmo desde horas antes del espectáculo, coreando las canciones más populares de la colombiana y luciendo atuendos inspirados en la artista.

La cantante colombiana cantó durante
La cantante colombiana cantó durante un concierto de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" en el estadio nacional Jorge Mágico González (EFE/ Rodrigo Sura)

Para muchos asistentes, el evento representó un hito musical en la región. Heidi Hernández, quien viajó desde San Pedro Sula, Honduras, con tres amigas, destacó la influencia de Shakira en varias generaciones y la identificó como un referente para las mujeres latinoamericanas. “Las latinas somos mujeres que podemos salir adelante, somos mujeres guerreras y Shakira es ejemplo de ello”, afirmó.

Ariadna y Andrea, seguidoras de diferentes generaciones y vestidas como en el videoclip de “Las de la intuición”, esperaron desde temprano para cumplir el sueño de ver a Shakira en vivo. “Desde pequeña crecí escuchando las canciones de Shakira”, señaló Ariadna a la agencia EFE, mientras Andrea compartió la emoción de asistir por primera vez a un concierto de la estrella pop.

Shakira deslumbró a sus fanáticos
Shakira deslumbró a sus fanáticos con su energía y su música, en el primero de sus cinco shows en El Salvador (EFE)

Reconocida por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, Shakira prevé cerrar la gira con casi un centenar de conciertos, concluyendo el 4 de abril en Abu Dhabi, tras un último show en Latinoamérica en Ciudad de México el 27 de febrero.

(Con información de EFE)

Así será el espectacular Parque

"Compartimos los mismos valores": Trump

Shakira inauguró su residencia en

Una cita en la casa

Así es el imponente escenario

5 películas donde la música

A pesar de una "amistad

