El mercado salvadoreño se abre a productos colombianos de panadería congelada

Colombia obtiene autorización sanitaria para exportar panadería congelada a El Salvador según anunció el Invima. (Cortesía: Fiscalía General de la República El Salvador)

Colombia consiguió la confirmación de los requisitos sanitarios para la exportación de productos de panadería congelada hacia El Salvador. La medida permitirá a los empresarios colombianos del sector de alimentos comercializar diversos productos, destacando los pandebonos, tequeños y buñuelos.

Esta apertura resulta de un proceso en el que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lideró gestiones técnicas ante la autoridad Superintendencia de Regulación Sanitaria de El Salvador (SRS), quien regular y fiscalizar la calidad, seguridad, eficacia e inocuidad de productos dentro del mercado salvadoreño.

Condiciones para exportar y requisitos regulatorios

Los exportadores colombianos que deseen ingresar sus productos, bajo la partida arancelaria 19.05.90, deberán cumplir con tres condiciones esenciales fijadas por la SRS.

Se exige un Registro Sanitario vigente para cada producto, tramitado a través del portal oficial de la nueva autoridad sanitaria

Además, es obligatorio gestionar el permiso de importación de alimentos y bebidas mediante la plataforma electrónica SFCE/CIEX del gobierno salvadoreño.

Por último, se requiere la autorización de distribución y la correspondiente licencia de funcionamiento para operar legalmente en dicho mercado.

La exportación de pandebonos, tequeños y buñuelos colombianos requiere registro sanitario vigente y permisos especiales en El Salvador. (Cortesía: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos)

El director general del Invima, Francisco Rossi, subrayó que este avance abre una oportunidad comercial y estratégica de crecimiento para los empresarios colombianos del sector alimentario.

Rossi señaló también que la apertura fortalece la presencia de productos nacionales en mercados internacionales, siempre bajo condiciones de calidad e inocuidad reconocidas por las autoridades sanitarias.

“Es importante para nosotros que nuestros productos tengan admisibilidad en El Salvador. Es una satisfacción para Invima, los productores y los gobiernos”, expresó el funcionario.

Estos procedimientos regulatorios se aplican sin perjuicio de los controles y requisitos nacionales que deben satisfacer todos los establecimientos productores de alimentos en Colombia.

Productos tradicionales de Colombia

Los pandebonos, tequeños y buñuelos forman parte del repertorio de productos tradicionales más consumidos por los colombianos. El pandebono es un panecillo elaborado con queso, almidón de yuca y fécula de maíz, característico por su textura suave y sabor salado, originario del Valle del Cauca.

El tequeño, de origen venezolano, consiste en una masa de harina de trigo rellena de queso, enrollada y frita, que se ha integrado en el mercado colombiano como pasaboca en reuniones y celebraciones.

Por su parte, el buñuelo es una bola de masa frita hecha con queso costeño, almidón de yuca y harina de maíz, reconocida por su textura crujiente por fuera y suave por dentro, especialmente popular en la temporada navideña.

Pandebonos, tequeños y buñuelos, productos emblemáticos de la gastronomía colombiana, destacan en el consumo diario y en celebraciones tradicionales. (Cortesía: In Casa Colombia)

En los últimos años, la oferta de estos productos ha crecido de forma notable. La panadería se elabora, empaca y congela bajo estrictos estándares de calidad, lo que facilita su conservación y distribución a gran escala.

El formato congelado permite a consumidores y comercios preparar estos alimentos de manera práctica y rápida, manteniendo sus características originales de sabor y textura. La modalidad congelada ha impulsado la exportación de estos productos, adaptándose a la demanda de comunidades colombianas en el exterior.

El auge internacional de los productos de panadería colombianos impulsa las exportaciones

Las exportaciones de productos tradicionales colombianos como pandebonos, buñuelos y tequeños han mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsadas por la demanda de comunidades migrantes y el auge global de la gastronomía de nostalgia.

Según informó Colombia One, este segmento generó $555,4 millones entre enero y septiembre de 2025, un incremento del 10.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Panamá y España se ubican entre los principales destinos de estos alimentos típicos.

De acuerdo con un reporte del citado medio, el canal étnico ha sido determinante para la expansión de estos productos, especialmente en Estados Unidos, donde supermercados y tiendas especializadas han incrementado su oferta.

El grupo de “bienes agrícolas, alimentos y bebidas” representó en marzo de 2025 el 32,2% del total nacional de exportaciones, frente al 23.9% del año anterior. Ese mes, las ventas de este grupo alcanzaron $1.394 millones, casi un 51% más que en marzo de 2024.