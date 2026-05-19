República Dominicana incauta cargamento de cocaína con destino a Europa y refuerza operativos en puertos

Decomisos crecientes y pactos con Estados Unidos marcan una ofensiva en los puertos del Caribe. Hitos y desafíos de las nuevas políticas para cerrar el paso al tráfico internacional que acecha a la región (Foto cortesía DNCD)

En el Puerto Multimodal Caucedo, en la provincia de Santo Domingo, autoridades dominicanas incautaron 123 kilos de cocaína ocultos dentro de 120 paquetes que formaban parte de un cargamento de equipos médicos con destino a Róterdam, Países Bajos. El operativo se realizó tras una inspección que combinó inteligencia, vigilancia en el puerto y el uso de máquinas de rayos X. Según la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en declaraciones a EFE, este refuerzo de los controles responde al incremento del tráfico de estupefacientes dirigido a Europa.

El hallazgo, efectuado el lunes 18 de mayo, pone en evidencia la sofisticación de los métodos utilizados por las redes de narcotráfico internacional. El contenedor inspeccionado contenía cinco bultos de color negro, en cuyo interior los paquetes de la sustancia ilícita estaban forrados con cinta adhesiva y presentaban distintos logotipos, de acuerdo con el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), citado por el área de prensa de la DNCD.

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Autoridades refuerzan los controles tras un hallazgo que refleja el auge de incursiones hacia Europa. El operativo revela alianzas internacionales y tácticas ocultas que desafían los límites de la seguridad portuaria (Foto cortesía DNCD)

Las autoridades no reportaron detenciones en el marco de esta operación, aunque la DNCD y el Ministerio Público ampliaron las investigaciones para localizar y capturar a los responsables de esta red criminal transnacional. En una nota, la Dirección de Comunicaciones de la DNCD afirmó: “Las agencias de seguridad del Estado ratificaron que mantienen una ofensiva firme y sostenida contra el narcotráfico, fortaleciendo las operaciones de interdicción en puertos, aeropuertos, costas y fronteras, como parte de las estrategias dirigidas a cerrar el paso a las redes de criminalidad organizada transnacional”.

República Dominicana mantiene la presión sobre el tráfico de drogas con decomisos crecientes y acuerdos internacionales

Según cifras oficiales divulgadas a principios de 2026, República Dominicana incautó 31,2 toneladas de drogas en operativos nacionales durante el año 2025, a las que se suman 17 toneladas más decomisadas con apoyo internacional, según informó EFE. Estas cifras confirman el volumen persistente de intentos de tráfico marítimo y el alcance de la cooperación transnacional ante este fenómeno.

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Como parte de su estrategia para fortalecer la seguridad regional, el país firmó recientemente un memorando de entendimiento de carácter “no vinculante” con Estados Unidos, en el marco de la iniciativa de cooperación Escudo de las Américas, promovida por Washington frente al crimen transnacional y el incremento del narcotráfico. La Cancillería caribeña explicó que el acuerdo apunta a “fortalecer la seguridad en el hemisferio mediante la responsabilidad compartida y la transparencia”, con focos en migración, narcotráfico y terrorismo.

Un operativo en Santo Domingo descubre cargamento ilícito disfrazado de ayuda humanitaria. Nuevas estrategias de vigilancia exponen la sofisticación de redes transnacionales. La lucha por controlar los puertos continúa aumentando la tensión (Foto cortesía DNCD)

El decomiso en Puerto Caucedo se suma a una serie de incautaciones de carga ilícita con destino a Europa, modalidad que tanto la DNCD como los reportes de EFE identifican como una táctica frecuente de los grupos criminales que operan desde América Latina hacia el continente europeo. Estas acciones fortalecen los controles no solo en puertos, sino también en todas las rutas consideradas estratégicas para el tráfico de sustancias ilegales.

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República Dominicana decomisó en 2025 más de 48 toneladas de drogas en su combate al narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos, en su lucha “sin precedentes” contra estas estructuras del crimen organizado, según datos de la Dirección Nacional de Control de Drogas y citados también por EFE.