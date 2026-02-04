Alcalde chileno adapta modelo de Nayib Bukele y lanza red de centros de seguridad ciudadana

Ceremonia oficial frente a un Centro Urbano de Bienestar y Oportunidad (C.U.B.O.) en El Salvador, con la presencia de autoridades nacionales y representantes internacionales (Foto cortesía Casa Presidencial).

El alcalde chileno Daniel Reyes anunció la apertura de seis Centros de Seguridad Ciudadana en La Florida, Santiago de Chile, inspirados en un modelo salvadoreño promovido por Nayib Bukele durante su gestión municipal en Nuevo Cuscatlán. Ante este panorama, la iniciativa trasciende el ámbito local y se suma a una tendencia internacional que replica el enfoque de los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidad (C.U.B.O.) en diversas ciudades fuera de El Salvador.

De acuerdo con el municipio de La Florida, los nuevos centros ofrecerán espacios para:

Actividades comunitarias

Talleres

Reuniones vecinales

Atención ciudadana

Servicios municipales

Coworking

Capacitaciones

Sistemas de seguridad con cámaras y patrullaje.

Reyes explicó a los medios chilenos que la idea surgió después de una visita oficial a El Salvador, donde analizó el modelo de Bukele y decidió adaptarlo a la realidad chilena. Los recintos estarán distribuidos en puntos estratégicos de la comuna, como Las Perdices con Macul Alto, El Hualle con Rojas Magallanes, Santa Amalia con Avenida La Florida, Vicuña Mackenna con Diego Portales, Los Quillayes con Santa Raquel y Las Gardenias con Santa Raquel.

Conoce los detalles de los nuevos "CUBOS" (Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades) que se están instalando en La Florida. Una iniciativa municipal que replica el lado preventivo del modelo de seguridad de El Salvador para fortalecer el tejido social y reducir la delincuencia.

El alcalde subrayó que el objetivo es descentralizar la seguridad ciudadana y facilitar una respuesta más ágil en los barrios, con presencia permanente y contacto directo con los habitantes.

“Vamos a tener una central de monitoreo exclusiva de las cámaras del sector; los móviles que van a trabajar en este módulo también van a ofrecer una respuesta a este sector. Eso nos permite llegar mucho más rápido, es descentralizar el funcionamiento operativo de seguridad ciudadana y llevarlo a los distintos barrios”, afirmó Reyes.

La propuesta fue presentada por Reyes al presidente electo José Antonio Kast para su eventual incorporación en la agenda de seguridad pública nacional.

El alcalde remarcó que el propósito es que los municipios asuman un papel activo en la prevención del delito, consolidando su rol como primer contacto de la ciudadanía con el Estado local. “Obviamente los municipios no nos dedicamos a la construcción de cárceles ni mucho menos, pero sí tenemos mucho que ver en este rol colaborativo en el ámbito de la seguridad, desarrollando infraestructura pública que se pone a disposición de los vecinos”, señaló Reyes en declaraciones recogidas por Buenos Días a Todos.

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, junto a vecinas de la comuna durante una actividad comunitaria (Foto cortesía de Daniel Reyes Morales).

El modelo C.U.B.O.: origen en El Salvador y expansión internacional

El modelo de los C.U.B.O. nació en 2015, cuando Nayib Bukele era alcalde de Nuevo Cuscatlán en El Salvador. Estos centros fueron diseñados como espacios de prevención social, orientados a niños, jóvenes y adultos en zonas vulnerables, con el objetivo de fortalecer el tejido social y ofrecer alternativas a la violencia.

Según información oficial del gobierno salvadoreño, los C.U.B.O. incluyen bibliotecas, aulas de informática, salas multiuso, áreas de talleres, zonas de videojuegos y espacios deportivos. El modelo apunta a brindar oportunidades de desarrollo educativo, cultural y tecnológico en comunidades históricamente afectadas por la inseguridad.

Vista exterior de un Centro Urbano de Bienestar y Oportunidad (C.U.B.O.) en El Salvador, diseñado como espacio comunitario para la prevención social y el desarrollo integral (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia).

La experiencia de Bukele ha sido replicada y ampliada a nivel nacional, integrándose en la estrategia de prevención del delito y reconstrucción social salvadoreña. De acuerdo con el Ministerio de Seguridad de El Salvador, existen más de una docena de estos centros en distintas ciudades y también se han implementado variantes en países como Colombia, España y Estados Unidos Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades, espacios de desarrollo.