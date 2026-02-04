El Salvador

Alcalde chileno adapta modelo de Nayib Bukele y lanza red de centros de seguridad ciudadana

La comuna chilena de La Florida abrirá seis Centros de Seguridad Ciudadana inspirados en los C.U.B.O. de El Salvador, modelo que combina prevención, monitoreo, tecnología y desarrollo comunitario

Guardar
Ceremonia oficial frente a un
Ceremonia oficial frente a un Centro Urbano de Bienestar y Oportunidad (C.U.B.O.) en El Salvador, con la presencia de autoridades nacionales y representantes internacionales (Foto cortesía Casa Presidencial).

El alcalde chileno Daniel Reyes anunció la apertura de seis Centros de Seguridad Ciudadana en La Florida, Santiago de Chile, inspirados en un modelo salvadoreño promovido por Nayib Bukele durante su gestión municipal en Nuevo Cuscatlán. Ante este panorama, la iniciativa trasciende el ámbito local y se suma a una tendencia internacional que replica el enfoque de los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidad (C.U.B.O.) en diversas ciudades fuera de El Salvador.

De acuerdo con el municipio de La Florida, los nuevos centros ofrecerán espacios para:

  • Actividades comunitarias
  • Talleres
  • Reuniones vecinales
  • Atención ciudadana
  • Servicios municipales
  • Coworking
  • Capacitaciones
  • Sistemas de seguridad con cámaras y patrullaje.

Reyes explicó a los medios chilenos que la idea surgió después de una visita oficial a El Salvador, donde analizó el modelo de Bukele y decidió adaptarlo a la realidad chilena. Los recintos estarán distribuidos en puntos estratégicos de la comuna, como Las Perdices con Macul Alto, El Hualle con Rojas Magallanes, Santa Amalia con Avenida La Florida, Vicuña Mackenna con Diego Portales, Los Quillayes con Santa Raquel y Las Gardenias con Santa Raquel.

Conoce los detalles de los nuevos "CUBOS" (Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades) que se están instalando en La Florida. Una iniciativa municipal que replica el lado preventivo del modelo de seguridad de El Salvador para fortalecer el tejido social y reducir la delincuencia.

El alcalde subrayó que el objetivo es descentralizar la seguridad ciudadana y facilitar una respuesta más ágil en los barrios, con presencia permanente y contacto directo con los habitantes.

“Vamos a tener una central de monitoreo exclusiva de las cámaras del sector; los móviles que van a trabajar en este módulo también van a ofrecer una respuesta a este sector. Eso nos permite llegar mucho más rápido, es descentralizar el funcionamiento operativo de seguridad ciudadana y llevarlo a los distintos barrios”, afirmó Reyes.

La propuesta fue presentada por Reyes al presidente electo José Antonio Kast para su eventual incorporación en la agenda de seguridad pública nacional.

El alcalde remarcó que el propósito es que los municipios asuman un papel activo en la prevención del delito, consolidando su rol como primer contacto de la ciudadanía con el Estado local. “Obviamente los municipios no nos dedicamos a la construcción de cárceles ni mucho menos, pero sí tenemos mucho que ver en este rol colaborativo en el ámbito de la seguridad, desarrollando infraestructura pública que se pone a disposición de los vecinos”, señaló Reyes en declaraciones recogidas por Buenos Días a Todos.

El alcalde de La Florida,
El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, junto a vecinas de la comuna durante una actividad comunitaria (Foto cortesía de Daniel Reyes Morales).

El modelo C.U.B.O.: origen en El Salvador y expansión internacional

El modelo de los C.U.B.O. nació en 2015, cuando Nayib Bukele era alcalde de Nuevo Cuscatlán en El Salvador. Estos centros fueron diseñados como espacios de prevención social, orientados a niños, jóvenes y adultos en zonas vulnerables, con el objetivo de fortalecer el tejido social y ofrecer alternativas a la violencia.

Según información oficial del gobierno salvadoreño, los C.U.B.O. incluyen bibliotecas, aulas de informática, salas multiuso, áreas de talleres, zonas de videojuegos y espacios deportivos. El modelo apunta a brindar oportunidades de desarrollo educativo, cultural y tecnológico en comunidades históricamente afectadas por la inseguridad.

Vista exterior de un Centro
Vista exterior de un Centro Urbano de Bienestar y Oportunidad (C.U.B.O.) en El Salvador, diseñado como espacio comunitario para la prevención social y el desarrollo integral (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia).

La experiencia de Bukele ha sido replicada y ampliada a nivel nacional, integrándose en la estrategia de prevención del delito y reconstrucción social salvadoreña. De acuerdo con el Ministerio de Seguridad de El Salvador, existen más de una docena de estos centros en distintas ciudades y también se han implementado variantes en países como Colombia, España y Estados Unidos Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades, espacios de desarrollo.

Temas Relacionados

Nayib BukeleChileAlcalde de La FloridaC.U.B.ODaniel ReyesEl Salvador

Últimas Noticias

El presidente de Guatemala insta a los notarios a participar en la votación de elección de magistrados de la máxima Corte

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad legal para que ejerza su voto en la elección del nuevo magistrado, subrayando la importancia de que la decisión recaiga en personas comprometidas con el respeto a la ley

El presidente de Guatemala insta

La inversión ambiental impulsa la protección de tortugas marinas en El Salvador

La iniciativa respaldada por el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador contempla la incubación de cien mil huevos y la implementación de campañas educativas con el liderazgo de Fundación Doménech, involucrando tanto a instituciones estatales como comunitarias

La inversión ambiental impulsa la

El Salvador enfrenta ataques informáticos globales: por qué la ciberseguridad es el nuevo pilar del desarrollo nacional

La mayoría de los incidentes se originan fuera del territorio, superando controles legales nacionales; expertos advierten que el fortalecimiento de regulaciones y la conciencia sobre la huella digital son claves para el futuro económico y social

El Salvador enfrenta ataques informáticos

El presidente de República Dominicana sostiene diálogo con mandatario ecuatoriano sobre posible acuerdo comercial

La conversación desarrollada en Dubái permitió a ambos jefes de Estado considerar nuevas vías para impulsar el intercambio económico, poniendo el acento en la generación de empleo, la inversión y la reactivación productiva conjunta

El presidente de República Dominicana

Eliminación de aranceles y seguridad fronteriza marcan la agenda de reunión entre Asfura, Trump y Rubio

La negociación de la eliminación de aranceles a las exportaciones hondureñas y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza serán los temas centrales en la reunión prevista entre Nasry Asfura, Donald Trump y Marco Rubio este sábado en Mar-a-Lago

Eliminación de aranceles y seguridad

TECNO

Qué novedades llegan a WhatsApp

Qué novedades llegan a WhatsApp este mes: guía de la actualización de febrero 2026

Top 3 carreras universitarias que no debes estudiar para no perder dinero, según la IA

Cinco formas de mejorar la velocidad de la red WiFi en el hogar sin pagar dinero

Si recibes este mensaje en WhatsApp, bórralo: así funciona el peligroso ‘timo 419′

Cómo transferir chats y datos de WhatsApp a un nuevo Android: guía paso a paso

ENTRETENIMIENTO

Meryl Streep interpretará a la

Meryl Streep interpretará a la legendaria cantante Joni Mitchell en una película sobre su vida

The Damned celebra 50 años: reencuentro, homenaje y un nuevo álbum que sorprende a los fanáticos

J.K. Rowling se defiende tras ser acusada de invitar a Jeffrey Epstein al estreno de la obra teatral de ‘Harry Potter’: “Es ridículo”

El día que Jennifer Garner le arrancó parte de la oreja a un doble de acción: “No estábamos actuando”

‘De Noche’: Pedro Pascal reemplazará a Joaquin Phoenix en el esperado drama LGBTQ+ de Todd Hynes

MUNDO

Las monarquías del Golfo realizaron

Las monarquías del Golfo realizaron maniobras militares conjuntas con Estados Unidos en medio de la tensión con Irán

Histórica tormenta de nieve en Japón: al menos 35 muertos y casi 400 heridos en el norte y oeste del país

La Unión Europea aprobó un préstamo de USD 100.000 millones para que Ucrania compre armas a aliados

Estados Unidos se declaró listo para reunirse con Irán esta semana

Trump y Xi Jinping acordaron reforzar la agenda comercial tras una llamada centrada en defensa y las tensiones por Taiwán