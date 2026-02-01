El Salvador

El presidente Bukele defiende su política de seguridad ante críticas internacionales

La estrategia impulsada por el mandatario salvadoreño fue tema central en una conferencia conjunta con el presidente electo chileno, en medio de cuestionamientos por supuestas vulneraciones a las garantías fundamentales

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, responde en rueda a controversias por su plan contra la delincuencia. Destaca la protección a sectores inocentes. (Cortesía: Nayib Bukele)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió su política de seguridad ante las críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos, al ser consultado durante una conferencia junto al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien visitó el país centroamericano para mantener un encuentro oficial antes de asumir el cargo.

Las críticas a la estrategia de seguridad del gobierno salvadoreño han cobrado fuerza en los últimos meses.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch han advertido sobre supuestas violaciones a los derechos fundamentales durante la implementación del conocido como “método Bukele”, que ha sido objeto de controversia en la región por la severidad de sus medidas de combate a la inseguridad y el trato a personas vinculadas con el crimen organizado.

La visita Kast a El Salvador subrayó la relevancia internacional del debate, mientras distintos sectores sociales y políticos discuten los límites del uso de la fuerza en la lucha contra la violencia.

La respuesta de Bukele en defensa de su modelo

Durante la ronda de preguntas de la conferencia conjunta, una periodista perteneciente a Chilevisión Noticias consultó al mandatario salvadoreño sobre su posición frente a los cuestionamientos internacionales por la supuesta vulneración de los derechos humanos en su política de seguridad.

Bukele recordó que todos los seres humanos tienen derechos, incluyendo los criminales, pero puso en duda el enfoque exclusivo que, a su juicio, mantienen dichas organizaciones.

Nayib Bukele defiende la estrategia
Nayib Bukele defiende la estrategia de seguridad de El Salvador ante críticas internacionales por derechos humanos. January 30, 2026. REUTERS/Jose Cabezas

El presidente salvadoreño expresó: “Yo lo que no entiendo es por qué siempre se enfocan en los derechos humanos de ellos [los criminales], que los tienen. ¿Por qué el enfoque es en los derechos humanos de los que masacran, de los que matan niños, de los que violan mujeres, de los que cortan cabezas?”.

Bukele afirmó que su administración ha dado prioridad a los derechos de la población inocente y trabajadora: “Nosotros hemos priorizado los derechos humanos de la gente honrada y luego vemos, por supuesto, los derechos humanos de los asesinos”.

Sustentó su posición cuestionando la actuación previa de las organizaciones denunciantes: “A todas esas denuncias que han hecho esas organizaciones les daría algún valor si hubieran hecho denuncias antes contra los que violaban, mataban, asesinaban, ponían bombas, cortaban manos, cortaban cabezas. Pero no lo hicieron y ahora solo se preocupan por los delincuentes”.

Implicaciones y repercusiones

La respuesta de Bukele generó un eco inmediato en las redes sociales, donde su declaración se viralizó y profundizó el debate sobre el alcance de los derechos humanos en contextos de elevada criminalidad.

El mandatario insistió en que, tras implementar el endurecimiento de la seguridad, “en El Salvador mataron cientos de miles de personas, violaron mujeres, asesinaron niños”, y subrayó que la prioridad actual debe ser la protección de la ciudadanía que no incurre en delitos.

Bukele cuestiona el enfoque de
Bukele cuestiona el enfoque de organismos de derechos humanos por centrarse en los criminales y no en las víctimas de violencia en El Salvador. April 4, 2025. REUTERS/Jose Cabezas

La conferencia conjunta entre Bukele y Kast se celebró precisamente en un contexto en el que la atención internacional sobre la situación salvadoreña ha aumentado.

La visita del presidente electo chileno fue interpretada como un respaldo político al enfoque del gobierno salvadoreño, mientras distintos organismos internacionales han reevaluado sus informes en vista de la evolución de la situación en el país centroamericano.

En la rueda de prensa, el jefe del Estado salvadoreño reiteró que “en El Salvador ahora se priorizan los derechos humanos de la gente de bien, que no le hace daño a nadie”.

“El 70 por ciento de los presos en El Salvador van a salir libres en menos de una década. Y todos están en un programa de reforma y, si ustedes ven, con buena actitud, contentos, están en las calles, reparando escuelas, limpiando playas, construyendo los pupitres con los que estudian sus hijos”, finalizó.

Túnel de Simplón, el histórico paso ferroviario que es un símbolo europeo