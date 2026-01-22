Protección Civil reporta treinta emergencias por caída de árboles tras vientos intensos en El Salvador

(Foto cortesía en la red social X de Secretaria de Prensa)

La Dirección General de Protección Civil de El Salvador informó la atención de al menos treinta incidentes relacionados con la caída de árboles en distintos puntos del país durante el reciente episodio de vientos intensos.

De acuerdo con declaraciones del titular de la institución, Luis Alonso Amaya, estos eventos provocaron afectaciones a infraestructura y vías principales, aunque no se han registrado víctimas mortales directamente asociadas a los vientos. La actualización fue brindada durante una entrevista.

El director general aclaró que el fallecimiento reportado el día de ayer, relacionado con la poda de un árbol, no estuvo vinculado a los vientos intensos registrados en el país.

Según Amaya, la persona realizaba labores de corte debido al temor de que el árbol pudiera caer sobre su vivienda, pero el incidente ocurrió de forma aislada y no estuvo asociado directamente a las condiciones meteorológicas recientes. La autoridad reiteró la importancia de recurrir a personal técnico especializado para este tipo de tareas y evitar riesgos innecesarios.

Según el recuento del funcionario, diecisiete carreteras o vías de circulación resultaron obstruidas de forma temporal a causa de los árboles caídos. La coordinación entre la institución, el Fondo de Conservación Vial (Fovial) y el Ministerio de Obras Públicas permitió liberar de manera expedita las rutas afectadas y restablecer el tránsito en su totalidad.

Amaya señaló que también se registraron daños materiales en siete viviendas localizadas en distintas zonas del país, sin que se reporten destrucciones totales. “El simple hecho de que un árbol de una proporción considerable caiga sobre una casa ya representa un riesgo considerable para las personas”, afirmó el funcionario en el espacio televisivo.

(Foto cortesía en la red social X de Protección Civil)

Las autoridades enfatizaron la importancia de que la población evite realizar por cuenta propia labores de poda o remoción de árboles que puedan representar un peligro. Amaya recalcó: “Se recomienda que las personas se hagan acompañar de personal técnico especializado y contacten a Protección Civil para coordinar con las empresas de distribución eléctrica, de ser necesario, la interrupción temporal del servicio para ejecutar el trabajo con total seguridad”.

De acuerdo con el funcionario, la atención oportuna a los reportes ciudadanos ha permitido reducir el riesgo de daños mayores y evitar incidentes fatales por contacto con líneas eléctricas.

Disminución temporal de los vientos y nuevos escenarios de riesgo

El director de Protección Civil explicó que los vientos intensos han empezado a disminuir desde la noche de ayer, aunque advirtió que se prevén dos escenarios de ráfagas extremas en los próximos días y a inicios de febrero.

Los modelos meteorológicos muestran la posibilidad de nuevas jornadas con condiciones similares o incluso más severas, lo que mantiene en alerta a las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil.

Amaya detalló que, ante la posibilidad de un nuevo incremento en la velocidad de los vientos, se evalúa la activación de advertencias o alertas verdes en el país. Asimismo, recomendó a la ciudadanía identificar los árboles que pudieran representar un peligro para las viviendas y reportar cualquier situación crítica ante las autoridades. “El trabajo articulado entre Protección Civil, cuerpos de socorro y entidades municipales es fundamental para mantener la capacidad de respuesta y mitigar riesgos en todo el territorio”, puntualizó.

La coordinación institucional y la prevención continúan siendo los pilares de la estrategia oficial para enfrentar los efectos de los fenómenos meteorológicos en esta época del año en El Salvador.

(Foto cortesía en la red social X de Protección Civil)