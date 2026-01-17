El Salvador

Catalina Soto conquista la contrarreloj y celebra en San Salvador

La ciclista chilena se adueñó del primer puesto en el Tour El Salvador, logrando su primera victoria profesional UCI tras un recorrido exigente y vibrante, en una jornada que movilizó a miles de aficionados en el Centro Histórico de la capital

Catalina Soto conquista su primera
Catalina Soto conquista su primera victoria UCI profesional y celebra emocionada el triunfo en el circuito de San Salvador. (@ObrasPublicasSV)

La celebración del Tour El Salvador ha transformado el Centro Histórico de San Salvador en el eje de la competencia internacional femenina, un evento que ha reunido a ciclistas de élite y ha movilizado a la ciudad ante el inicio de la edición 2026.

El circuito cerrado obliga a los habitantes y visitantes a adaptarse a modificaciones viales más estrictas: según indicó el viceministro Nelson Reyes, estos cierres permanecerán en vigor mientras se disputa la jornada, ya que el recorrido no permite la reapertura momentánea de calles a medida que avanza el pelotón. Esta disposición responde tanto a la seguridad de las competidoras como a la magnitud del evento, que posiciona a San Salvador en la mirada del ciclismo internacional.

Al cierre de la contrarreloj del Prólogo, deportiva clave del inicio de la competencia, Ainara Albert ocupó la segunda posición tras registrar un tiempo de 3 minutos y 52 segundos en el circuito de 2,7 kilómetros. Este resultado marca las primeras diferencias en la clasificación y perfila a las favoritas para las etapas sucesivas.

Ainara Albert logra la segunda
Ainara Albert logra la segunda posición en la contrarreloj del Prólogo con un tiempo de 3 minutos y 52 segundos en un recorrido de 2,7 kilómetros. (Foto: @ObrasPublicasSV)

Durante la tarde, la zona céntrica de la capital se llenó de público local y medios especializados como VMT El Salvador, quienes atestiguaron el despliegue de talento y organización en una edición que busca consolidar la proyección internacional del certamen.

La emoción del podio se vivió especialmente con la reacción de Catalina Soto, quien, sorprendida por el anuncio oficial, celebró con evidente alegría su posición destacada y compartió su motivación ante las cámaras: “Tenía muchas ganas de ganarlo, sí. El año pasado estuvimos aquí y quería ganarlo, así que estoy muy feliz”. La ciclista valoró el ambiente diurno y la presencia del público, una diferencia notable respecto a la edición anterior: “El año pasado fue esto de noche, así que ahora teniéndolo de día y con el público y un poco más de ambiente, la verdad es que lo disfruté mucho más. La carretera muy bien, está súper seguro todo, así que estamos contentas”.

El público local y medios
El público local y medios especializados como VMT El Salvador abarrotan la zona céntrica para presenciar la inauguración del Tour El Salvador. (@ObrasPublicasSV )

Soto subrayó la importancia de este resultado para su carrera: “Creo que, si no me equivoco, es mi primera victoria UCI profesional con el equipo, así que estoy muy feliz. Es la primera del año, la primera victoria, así que nada, muy orgullosa por todo el trabajo”.

Circuito Gimnasio Nacional Adolfo Pineda

Para el Tour El Salvador
Para el Tour El Salvador 2026 los organizadores han establecido 11 rutas, que les permitirán a las ciclistas recorrer más de 800 kilómetros. /Secretaría de Prensa de la Presidencia

La estructura del circuito, denominada Circuito Gimnasio Nacional Adolfo Pineda, atraviesa sectores representativos como Colonia Campestre 1, Colonia San Benito, Colonia Layco, Colonia Cucumacayán y San Antonio Abad, sobre un trayecto cuya altimetría oscila entre 600 y 800 metros. Este diseño, destacado en los mapas oficiales del evento con una línea naranja, busca desafiar tanto la resistencia física como la táctica de las competidoras en un entorno estrictamente controlado.

Durante la ceremonia inaugural, Nelson Reyes expresó su satisfacción ante la jornada: “Tenemos que sentirnos orgullosos de ser anfitriones de un evento tan importante de talla mundial, con las mejores atletas de ciclismo. Hoy se miden en el Centro Histórico de San Salvador”. El funcionario insistió en que la colaboración ciudadana y el respeto al circuito cerrado resultan esenciales para el éxito logístico, recordando que la competición establece una dinámica diferente a otros eventos porque las calles permanecerán bloqueadas mientras dure la contienda.

En sus declaraciones tras la presea, Catalina Soto dedicó la victoria a su entorno cercano: “A mi familia, a mis amigos, a todos los que están conmigo, al equipo, claramente. Estoy superfeliz. Gracias.”

