Educación

Con la presentación de resultados del plan de alfabetización, el gobernador de San Juan distinguió a las fundaciones y empresas que acompañan la iniciativa

El gobierno provincial entregó ayer el Sello Compromiso con la Alfabetización a las fundaciones y empresas que integran el GDFE y que acompañaron desde el inicio el Plan “Comprendo y Aprendo”. En el acto, el gobernador Marcelo Orrego y la ministra de Educación Silvia Fuentes presentaron los resultados del plan y anunciaron las próximas metas de una política que ya alcanza a cerca de 800 instituciones educativas y más de 66.000 estudiantes

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Sello Compromiso con la Alfabetización de San Juan.
El gobernador Orrego y la ministra Fuentes junto a los estudiantes que participaron en el acto de entrega de los Sellos por el Compromiso con la Alfabetización de San Juan

“La educación es la herramienta más poderosa de todas”. La frase la dijo el miércoles el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, durante el acto de entrega del Sello Compromiso con la Alfabetización, que reunió a autoridades provinciales, fundaciones y empresas que, desde 2023, acompañan el Plan Comprendo y Aprendo, la política pública de alfabetización inicial que en 2026 alcanzó cobertura universal: cerca de 800 instituciones educativas y más de 66.000 estudiantes en toda la provincia.

¿Qué tan efectivo está siendo el plan? La respuesta está en uno de los momentos más tiernos del encuentro, cuando un grupo de chicos de segundo grado “irrumpió” en el escenario. “Somos los verdaderos protagonistas”, dijeron y leyeron en voz alta varios pasajes del libro Misterio en el cerro, que llegó a las aulas como parte del plan educativo. Fue una lindísima manera de ver en la práctica los resultados de la alfabetización y fluidez lectora de los estudiantes. Después de un estruendoso aplauso, los chicos “permitieron” que los adultos siguieran con el programa de la mañana y los discursos.

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Los números que presentó el Ministerio de Educación muestran una trayectoria sostenida. El programa alcanzó el 38% de las escuelas en 2024, el 76% en 2025 y la cobertura universal este año. En ese período, las 153 primarias comparables registraron 3,6 puntos de mejora en fluidez lectora en un solo año, y el nivel avanzado de alfabetización temprana subió tres puntos. En nivel inicial, los resultados muestran más de diez puntos de incremento en la categoría avanzada.

Sello Compromiso con la Alfabetización de San Juan.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes

Un cambio colectivo

Los primeros en tomar la palabra fueron Laura Adamoli, secretaria ejecutiva de la Fundación Banco San Juan, y Gustavo Castagnino, presidente de GDFE —Grupo de Fundaciones y Empresas.

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Para Adámoli, lo más significativo del plan no son los números sino lo que ocurre puertas adentro, en los encuentros de formación docente que se hacen en el Centro de Capacitación del Banco San Juan. “Los docentes y directivos entran, se encuentran y son niños de nuevo”, dijo. “Lloran, se ríen, bailan, hacen gimnasia y aprenden nuevos métodos de enseñar”. Para ella, eso resume el espíritu de toda la alianza: docentes que vuelven a aprender para poder enseñar mejor.

Sello Compromiso con la Alfabetización de San Juan.
Gustavo Castagnino, Javier García Moritán y Lucía Feced, referntes de GDFE

Castagnino, en tanto, recordó una conversación que mantuvo años atrás con el Papa Francisco, cuando le contó el ejemplo de un un joven de bajos recursos que, no solo había sido el primero de su familia en terminar la secundaria, sino que pudo estudiar ingeniería en el ITBA. “Francisco me dijo que lo importante era cambiarle la vida por lo menos a una sola persona y que ese ejemplo se pudiera multiplicar”.

El GDFE, siguió Castagnino, agrupa hoy noventa y cinco fundaciones y empresas. Entre las que participan de la iniciativa sanjuanina figuran Fundación Arcor, Fundación IRSA, Fundación Movistar, Fundación Perez Companc, Fundación Señor González, Fundaciones Grupo Petersen, Andreani, Genneia, Globant, Los Azules y Caleras San Juan, entre otras. “El real impacto se da con acción colectiva”, dijo. “Es lo único que hace posible los cambios duraderos”.

Sello Compromiso con la Alfabetización de San Juan.
Los chicos de segundo grado participaron en el acto y leyeron pasajes de sus libros de texto

Una educación con sentido

El acto incluyó también el testimonio de una adolescente del programa Transformar la Secundaria, que describió en primera persona lo que significó el cambio. “Antes era venir, sentarme, copiar, zafar de la prueba, volver a casa”. En cambio, contó que ahora está armando una radio con sus compañeros mientras otros construyen una huerta o un robot. “Es la primera vez que alguien se da cuenta de que para poder enseñarme, primero tenía que comprender mis emociones”. Y cerró con la idea de volver a dar sentido al aprendizaje: “Hoy sé por qué hago lo que hago en el colegio”.

Las últimas dos participaciones fueron los esperados discursos de Silvia Fuentes, ministra de Educación de la provincia, y del gobernador Orrego.

Sello Compromiso con la Alfabetización de San Juan.
Silvia Fuentes, ministra de Educación de San Juan

La ministra de Educación contó que, cuando comenzaron la gestión se encontraron con un diagnóstico muy duro. “Pedíamos que leyeran y nos decían que no sabían leer; incluso alumnos de primer año. Eso nos causó mucha angustia”. Lo que vino después, dijo, fue la apuesta de no administrar el problema sino enfrentarlo. Hoy el trabajo empieza a ver sus primeros logros y la intención es mantener la decisión y el rumbo.

Fuentes también anunció que a partir de agosto el ministerio lanzará el Compromiso con la Matemática para el segundo ciclo de primaria y el primer ciclo de secundaria, y que once escuelas se sumarán a una red de secundarias innovadoras con ejes en educación socioemocional, educación financiera e inteligencia artificial. “No nos vamos a quedar quietos”, resumió.

Sello Compromiso con la Alfabetización de San Juan.
El gobernador Marcelo Orrego dijo que, desde el comienzo de su mandato, la educación fue la prioridad transversal de su gestión

Cerró la jornada el gobernador Marcelo Orrego, que remarcó los resultados educativos de la provincia eran “peor que magros” y que, por lo tanto, desde el comienzo de su mandato la educación fue la prioridad transversal de su gestión. Eso “lo estamos viendo reflejado en los números”, dijo, “porque en definitiva, quien tiene mejor educación tiene mejor pronóstico, tiene mejor futuro”.

Orrego también destacó la importancia de una alianza entre el sector público y el privado, como la que se estaba viendo en este evento, pero, dijo, es aún más poderosa la que existe entre docentes y familias. “Esa alianza es la mejor de todas”, dijo. Y, antes de dar paso a la entrega de premios y certificados, cerró con la imagen de los estudiantes que habían leído al comienzo: “Me quiero quedar con estos niños. Chicos que leían sin entender lo que leían, por inercia, y que hoy leen, comprenden, aprenden, piensan, tienen discernimiento, sienten”.

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