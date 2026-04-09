Silencio, prolijidad y obediencia: cuando la escuela enfría el aprendizaje

Durante décadas, nos convencieron de que un aula callada era el indicador máximo de un docente eficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una clase en silencio puede ser un logro de gestión… o una derrota pedagógica.

Durante décadas, nos convencieron de que un aula callada era el indicador máximo de un docente eficiente. Pero hoy sabemos que el aprendizaje no es un proceso pasivo. Si el silencio nace del miedo, de la falta de interés o de la mera obediencia, estamos frente a un cementerio de ideas.

El verdadero desafío no es lograr que los chicos se callen, sino lograr que lo que pase en el aula sea tan significativo que el ruido sea ruido de construcción: debates, preguntas, trabajo colaborativo.

Por supuesto, el silencio tiene su valor cuando es el espacio para la introspección y el pensamiento profundo. Pero cuidado: si buscamos el silencio solo para “dar el tema” y cumplir con el programa, estamos priorizando la gestión sobre el corazón del aprendizaje.

En la escuela de hoy, necesitamos menos filas perfectas y más mentes inquietas. Menos control y más conexión. Al final del día, ¿qué preferimos: un aula ordenada pero apagada, o un aula vibrante donde el conocimiento haga ruido?

Muchas de las decisiones pedagógicas que tomamos en el aula, a veces sin darnos cuenta, están más orientadas a sostener la calma del sistema que a encender la curiosidad de los chicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas de las decisiones pedagógicas que tomamos en el aula, a veces sin darnos cuenta, están más orientadas a sostener la calma del sistema que a encender la curiosidad de los chicos.

La prolijidad también tranquiliza. Cuadernos impecables, títulos subrayados, márgenes perfectos. Todo en su lugar. Pero el pensamiento no siempre es prolijo. Aprender implica desordenar, tachar, volver a intentar, escribir ideas incompletas. Cuando lo estético pesa más que lo cognitivo, corremos el riesgo de premiar la forma y descuidar el fondo. Y ni hablar de la trampa del cuaderno corregido: en muchos contextos, se cree que el cuaderno prolijito y lleno de correcciones es sinónimo de aprendizaje. Corregir sin analizar el error no ayuda a aprender. Es como maquillarlo: parece que está todo bien, pero en el fondo, el problema sigue ahí.

Y después está la obediencia. Ese ideal del alumno que “hace lo que se le pide” sin cuestionar. Que no discute, que no se desvía, que cumple. El tema es que aprender implica, justamente, poder correrse, hacerse preguntas, dudar. Si la escuela forma estudiantes que esperan siempre la consigna correcta antes de pensar, ¿qué pasa cuando esa consigna no aparece?

El aprendizaje necesita algo más que orden: necesita alumnos involucrados cognitiva y emocionalmente, desafío, emoción, sentido (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema no es el orden. El problema es cuando el orden se vuelve el objetivo.

Un aula puede estar perfectamente organizada… y, al mismo tiempo, profundamente vacía de sentido para quienes están ahí sentados.

Lo vemos en esas miradas perdidas. En ese “¿esto entra en la prueba?” que reemplaza al “¿por qué pasa esto?”. En la urgencia por terminar en lugar de entender. En chicos que cumplen, pero no se comprometen. Que responden, pero no preguntan. Que avanzan… pero no necesariamente aprenden.

Y no es porque no quieran. Es porque muchas veces el sistema les enseñó que lo importante no es pensar, sino hacer lo que se espera.Y por supuesto que muchos chicos necesitan estructura. Necesitan reglas claras, marcos previsibles, tiempos definidos. El problema no es darles eso. El problema es cuando esa estructura se vuelve un límite para pensar en lugar de un soporte para hacerlo.

Al mismo tiempo, sería ingenuo no decirlo: enseñar hoy no es fácil. Grupos numerosos, tiempos ajustados, aulas heterogéneas, exigencias múltiples. En ese contexto, el orden no es solo una decisión pedagógica, es también una forma de sostener lo posible. Muchos docentes no eligen el silencio porque crean que es lo mejor para aprender, sino porque es lo único que les permite seguir.

Ahí es donde esta discusión se vuelve incómoda de verdad, porque no se trata de señalar errores, sino de revisar tensiones. Entre lo que sabemos que favorece el aprendizaje y lo que las condiciones nos permiten hacer.

Hoy sabemos que el aprendizaje necesita algo más que orden: necesita alumnos involucrados cognitiva y emocionalmente, desafío, emoción, sentido. Entonces, la pregunta no es si el aula está en silencio. La pregunta es qué está pasando en la cabeza de los chicos mientras ese silencio ocurre.

¿Están pensando? ¿Están conectando ideas? ¿Están entendiendo? ¿O están esperando que termine la clase de una vez?Pero esto no significa que todo tenga que ser entretenido ni espectacular todo el tiempo. La vida no es un parque de diversiones y a veces, muchas veces, vamos a tener que hacer cosas sin tener ganas. Eso también se practica.Hay momentos de práctica, de repetición, de esfuerzo sostenido que también son parte del aprender.

No se trata de elegir entre caos u orden. Se trata de preguntarnos qué tipo de orden estamos construyendo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave no está en reemplazar una cosa por otra, sino en ampliar el repertorio.

Hacer lugar a la curiosidad implica incomodarse un poco. Implica aceptar que no todo va a ser lineal, que no todos van a ir al mismo ritmo, que pueden aparecer preguntas que no estaban en la planificación. Implica perder cierto control para ganar profundidad. Y eso, claro, no siempre es fácil.

Por eso, no se trata de elegir entre caos u orden. Se trata de preguntarnos qué tipo de orden estamos construyendo.

Un orden que silencia o un orden que habilita.Un orden que uniforma o un orden que reconoce diferencias.Un orden que tranquiliza al adulto o un orden que desafía al estudiante.

Porque, cuidado…. cuando la calma del aula se logra a costa de la curiosidad, lo que parece equilibrio puede ser, en realidad, resignación. Y ahí es donde vale la pena frenar y mirar distinto.

Tal vez no necesitamos aulas más silenciosas.Tal vez necesitamos aulas donde pasen más cosas. Donde haya preguntas sin respuesta inmediata. Donde equivocarse no sea un problema sino parte del proceso. Donde el pensamiento tenga espacio, aunque eso implique cierto desorden.

Porque educar no es solo lograr que todo esté en su lugar. Es lograr que algo se mueva. Y eso, casi siempre, hace un poco de ruido.El tema es que si no revisamos esto, corremos un riesgo grande: construir una escuela que funciona para sostenerse a sí misma, pero no necesariamente para generar aprendizaje significativo. Una escuela donde todo parece estar bien… menos lo más importante... que es aprender.