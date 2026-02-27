Universidades de España amplían becas para colombianos: así puede estudiar una maestría con apoyo financiero de hasta el 80%

La formación en áreas de innovación, tecnología y negocios te conecta con el mundo y permite sumar experiencia internacional relevante - crédito Johan Largo

Las universidades de España abrieron nuevas oportunidades para profesionales colombianos interesados en realizar estudios de posgrado, destacándose el acceso a becas con financiamiento de hasta el 80% del valor de la matrícula.

El Icetex, a través de su página oficial, publicó las convocatorias vigentes para maestrías en diversas áreas, en modalidades presencial, semipresencial y virtual, dirigidas a quienes buscan ampliar su formación académica en el exterior.

La Ceste Escuela Internacional de Negocios de Zaragoza, en colaboración con la University of Wales Trinity Saint David del Reino Unido, ofrece 98 becas que cubren el 50% de la matrícula en maestrías presenciales, semipresenciales y virtuales.

Los programas, orientados al ámbito empresarial, tienen una duración de nueve meses e inician el 21 de septiembre de 2026. Las clases se imparten en español y se adaptan a tres modalidades: virtual, semipresencial (con una estancia de 45 días en España) y presencial (con nueve meses de residencia en Zaragoza). Para quienes opten por las modalidades de estancia, el beneficio incluye alojamiento, alimentación y seguro médico, exceptuando a personas mayores de 34 años.

La convocatoria de Ceste, abierta hasta el 9 de abril de 2026, está dirigida a profesionales de diferentes áreas. Se distribuyen 32 becas para la modalidad virtual, 36 para la semipresencial y treinta para la presencial. Los programas elegibles para la financiación son: MBA en Logística y Cadena de Suministro, MBA en Emprendimiento Internacional, MBA en Marketing Digital, MBA en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Máster en Dirección Financiera, Máster en Redes y Ciberseguridad y Máster en Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial. Más información está disponible en el sitio web oficial de la escuela.

Por su parte, la Universidad Europea, con sedes en Madrid, Valencia, Canarias y Andalucía, mantiene abierta una convocatoria que otorga becas de hasta el 80% del valor de la matrícula para maestrías virtuales. Esta institución privada, reconocida por su enfoque en el aprendizaje experiencial y la integración de tecnología aplicada, ofrece programas de 12 meses, con inicio en abril de 2026 y finalización prevista para abril de 2027.

El proceso de inscripción está habilitado hasta el 13 de marzo de 2026. Se otorgan cinco becas que cubren el 80% del costo de matrícula para los siguientes programas: Máster Universitario en Big Data Analytics, Máster Universitario en Sistemas Integrados de Gestión, Máster Universitario en Educación Universitaria, Máster Universitario en Diseño de Interiores y Máster Universitario en Asesoría Jurídica y de la Empresa. Los beneficiarios deberán asumir cualquier gasto adicional no cubierto expresamente en la convocatoria.

Además, la Universidad Europea dispone de una segunda línea de apoyo con 20 becas que financian el 60% de la matrícula para maestrías virtuales en una variedad más amplia de disciplinas.

Otra alternativa relevante es la propuesta de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), orientada a profesionales colombianos residentes en Colombia. La VIU, reconocida por el Ministerio de Universidades de España y gestionada por el Grupo Planeta Formación, concede 54 becas que cubren el 60% de la matrícula en maestrías virtuales con inicio en abril y octubre de 2026. La oferta académica abarca más de 130 programas en áreas como artes y humanidades, ciencia y tecnología, salud, educación, empresa, comunicación y derecho.

Para consultar las bases completas, requisitos específicos y realizar el proceso de postulación, los interesados deben dirigirse al portal oficial del Icetex, donde se encuentran todos los detalles, documentos vinculados y enlaces de inscripción.

Estos son algunos de los programas con beca en España para profesionales colombianos, que se ofertan en estas convocatorias:

MBA en Logística y Cadena de Suministro (Ceste)

MBA en Emprendimiento Internacional (Ceste)

MBA en Marketing Digital (Ceste)

MBA en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Ceste)

Máster en Dirección Financiera (Ceste)

Máster en Redes y Ciberseguridad (Ceste)

Máster en Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial (Ceste)

Máster Universitario en Big Data Analytics (Universidad Europea)

Máster Universitario en Sistemas Integrados De Gestión (Universidad Europea)

Máster Universitario en Educación Universitaria (Universidad Europea)

Máster Universitario en Diseño de Interiores (Universidad Europea)

Máster Universitario en Recursos Humanos (Universidad Europea)

Máster Universitario en Asesoría Jurídica y de la Empresa (Universidad Europea)

Máster universitario en gestión negocio marítimo y derecho marítimo (Universidad Europea)

Máster universitario en fiscalidad internacional (Universidad Europea)

Máster universitario en dirección en gestión pública (Universidad Europea)

Máster universitario en derechos humanos (Universidad Europea)

Máster universitario en psicopedagogía (Universidad Europea)

Máster universitario en neuroeducación (Universidad Europea)

Máster universitario en innovación educativa (Universidad Europea)

Máster universitario en enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) (Universidad Europea)

Máster universitario en atención temprana (Universidad Europea)

Máster universitario en terrorismo, seguridad y defensa (Universidad Europea)

Máster universitario en dirección y gestión financiera (Universidad Europea)

Máster universitario en dirección y gestión de recursos humanos (Universidad Europea)

Máster universitario en gestión de proyectos (Universidad Europea)

Máster universitario en arquitectura sostenible y bioconstrucción (Universidad Europea)

Máster universitario en energías renovables (Universidad Europea)

Máster universitario en gestión ambiental y energética de las organizaciones (Universidad Europea)

Máster universitario en logística (Universidad Europea)

Máster universitario en dirección de empresas (Universidad Europea)

Máster universitario en dirección y gestión de enfermería (Universidad Europea)

Máster universitario en prevención de riesgos laborales (Universidad Europea)

MBA - Construction Management (Universidad Europea)

Máster universitario en seguridad de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (Universidad Europea)

Máster universitario en ingeniería de organización, dirección de proyectos y empresas (Universidad Europea)

Máster universitario en sistemas integrados de gestión (Universidad Europea)

Máster universitario en psicología infantil y juvenil (Universidad Europea)

Todos los másteres oficiales en la lista de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), en áreas de empresa, tecnología, salud, educación, ciencias sociales y humanidades.

Los profesionales colombianos cuentan así con una amplia oferta de becas para maestrías en España, adaptadas a diferentes necesidades académicas y modalidades de estudio, lo que favorece la internacionalización de la formación y el acceso a redes globales de conocimiento.