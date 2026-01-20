Cinco tendencias educativas internacionales que se esperan en 2026

La educcación que viene será más humana y basada en competencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se trata de pensar en una dirección general hacia un objetivo o propósito, un cambio sostenido, y no una mera “moda pasajera” a la hora de abordar las tendencias educativas que se esperan en este 2026.

En un mundo que siempre está acelerado y en evolución, con un presente aún más potenciado por el impacto que tiene la inteligencia artificial en todos los niveles educativos y en el rol de docentes y directivos las políticas educativas pueden hacer la diferencia.

Más allá de las particularidades de cada nación con sus puntos de dolor y desafíos, hay ciertas coincidencias internacionales de agenda.

La IA ya es una realidad cotidiana (FILE PHOTO: OpenAI logo is seen in this illustration taken May 20, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La IA ya no es una opción: responsabilidad, ética, roles y gobernanza

Si bien persisten ciertos recelos sobre el uso de la inteligencia artificial en estudiantes y docentes, ya son pocos los que pueden frenar su ingreso en el mundo de la educación.

La Dra Vicki Phillips, actual CEO del Centro de Educación y Economía de Estados Unidos, reflexionó sobre el tema en una columna publicada en Forbes y destacó que en términos de IA “La conversación está pasando de las herramientas y los proyectos piloto a la infraestructura y el diseño. Los sistemas educativos más innovadores están yendo más allá de los casos de uso aislados y comenzando a rediseñar los entornos de aprendizaje, la práctica profesional y la toma de decisiones que ofrece la IA.”

Desde la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) destacaron en su informe “Digital Education Outlook 2026” que diversas investigaciones emergentes ponen el foco en la importancia de guiar el uso de la IA a partir de principios pedagógicos claros, lo que vuelve a poner en escena el rol facilitador de directivos y docentes desde una mirada estratégica.

Y agregan: “El aprendizaje y la enseñanza deben tener como objetivo principal el desarrollo de conocimientos y habilidades humanas valiosas, como el pensamiento independiente y las habilidades fundamentales en todas las disciplinas, tanto sin IA generativa, como con IA generativa educativa y, posteriormente, con IA generativa de propósito general.”

Además desde la OCDE, destacan que “La IA generativa debe utilizarse de forma selectiva y con un propósito pedagógico para enriquecer el aprendizaje, sin sustituir el esfuerzo cognitivo ni debilitar las relaciones humanas que son la esencia de la educación.”

Por otro lado, desde la plataforma de data HolonIQ subrayan que la tendencia de IA en educación estará ligada a la responsabilidad: “La adopción se acelera donde las funciones están definidas, la gobernanza se fortalece y la integración reduce las fricciones. El diseño de cursos, el apoyo a la evaluación, los servicios estudiantiles y la formación profesional se perfilan como casos de uso duraderos. Las alianzas estratégicas de alto nivel y las implementaciones a gran escala en la nube destacan la importancia de los datos de calidad y la supervisión. En 2026, las instituciones invertirán en inteligencia artificial que sea ética, transparente y con credibilidad pedagógica”.

Blockchain y microcredenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mundo del trabajo y educación: ABH y micro credenciales

El aprendizaje a lo largo de la vida ya es un posicionamiento tácito que atraviesa los diversos niveles educativos. También lo es romper con la idea de torre de marfil donde la educación no entra en contacto con las habilidades requeridas para el mundo laboral.

Es por ello que se plantea que los cursos de Aprendizaje Basado en Habilidades y las micro credenciales que permiten ir validando conocimientos de forma acumulativa y escalonada serán una de las opciones más elegidas por permitir flexibilidad y gestión del tiempo. A eso se suma la resignificación de los oficios y su impacto con respecto a la inteligencia artificial.

Desde la consultora estadounidense Tyton Partners destacan, en su análisis de tendencias de educación superior para 2026, que “Los certificados de pregrado crecieron un récord del 11% año tras año, y que el 65% de los empleadores ahora priorizan prácticas de contratación basadas en habilidades”.

La alfabetización, una de las claves del 2026

La evidencia y la alfabetización de datos como habilidad clave

Si bien la enseñanza del pensamiento crítico siempre está entre las menciones principales, en especial con el boom de la IA; las tendencias indican que el análisis de datos y los manejos de grandes volúmenes serán claves en lo educativo.

El especialista en tecnología y su impacto actual, el británico Bernard Marr destacó en una columna de opinión en Forbes que no se trata solo de observar los cambios de ritmo o técnicos sino que lo que se está verdaderamente transformando es “cómo las personas trabajan, aprenden y construyen carreras, haciendo que la alfabetización de datos se convierta en una habilidad universal para la educación y las carreras en 2026”.

La alfabetización de datos implica involucrar políticas educativas que impacten en la democracia de acceso, la ética y la gobernanza atravesados por la enseñanza y formación para líderes educativos, directivos, personal docente y estudiantes.

En el agitado escenario laboral, una persona se sumerge en un breve sueño, ilustrando el cansancio, el estrés y la lucha contra el burnout en la jornada laboral. Una representación visual del anhelo de descanso y equilibrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo rol de los jóvenes y los docentes

El burnout y la escasez docente podrían tener una evolución diferente a partir de un uso estratégico de la inteligencia artificial siempre que se trabaje desde una política en coherencia con los desafíos de cada nación.

La importancia de la coherencia es otro de los factores que destaca la mencionada especialista Dra Vicki Phillips, quien en Forbes, subraya: “Durante décadas, los sistemas educativos han sufrido las consecuencias de la fragmentación, las iniciativas inconexas, los incentivos desalineados y las prioridades contrapuestas.

En 2026, la coherencia se convertirá en una ventaja determinante.”

Este próximo día Internacional de la Educación, el 24 de enero, la UNESCO pone el foco en el “El poder de los jóvenes en la co-creación de la educación”. Ya no se trata solo de escuchar sus voces, sino también de hacerlos responsables de los cambios transformadores y éticos educativos.

Actualmente “Los jóvenes menores de 30 años constituyen más de la mitad de la población mundial, sin embargo, permanecen subrepresentados en la toma de decisiones educativas” y por otro lado, la voz de los estudiantes genera diversidad de miradas y visibilidad de temáticas y experiencias migratorias; de acuerdo a la ONG American Progress.

Sostenibilidad humana

Desde Global Learning Opportunities destacan que “El 73% de los estudiantes consideran las iniciativas de sostenibilidad de una universidad al seleccionar programas de estudio en el extranjero, siendo esta alineación de valores ya no opcional sino esencial”.

Y detallan que tanto la Generación Z como la Generación Alpha (los nacidos completamente en el siglo XXI) comienzan a sentar un énfasis sin precedentes en lo que respecta a la responsabilidad ambiental. Y esto redefine especialmente el diseño de escuelas verdes, universidades con campus con energías renovables e infraestructura eco- friendly.

Además carreras como ingeniería ambiental y biotecnología adquieren una nueva dimensión; en especial por la inteligencia humana a partir de la empatía y la creatividad.

A estas tendencias también se suma “la internacionalización de la educación” donde países como Alemania, Portugal, Emiratos Árabes, Francia, Nueva Zelanda y Corea del Sur vienen trabajando con inversiones en políticas educativas estratégicas a largo plazo; en diálogo con el mundo laboral y vinculando la educación directamente con resultados profesionales. Además de mejorar apoyos estudiantiles y vivienda, y fomentando políticas de inmigración educativa.