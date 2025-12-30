Educación

SGS Loma Verde y una jornada estudiantil dedicada a la Filosofía: por qué aprender a debatir las propias ideas es pensar el futuro

Los estudiantes transformaron una jornada de filosofía en un ejercicio de pensamiento crítico sobre el presente. Ticmas habló con cinco de ellos: desde la muerte de la filosofía hasta la esperanza como gesto contracultural, los ensayos exploraron temas que resuenan con la experiencia de ser joven

María José Amor habló de “El fin de la filosofía”

El colegio SGS Loma Verde es conocido por su calidad académica y por la creatividad para fomentar espacios de intercambio entre los estudiantes por fuera del formato tradicional del aula. Una de las actividades clave que mantuvieron este año fue una jornada dedicada a la Filosofía comprometida con el universo de los adolescentes. Lo que podría haber sido un ejercicio convencional se transformó en una exploración personal de temas que resuenan con la experiencia de ser joven.

Junto al asesoriamiento de Elizabeth Caplan, coordinadora de Filosofía del colegio, y la compañía de María Soledad Barsotti los estudiantes pudieron pensar sus propuesta. Las docentes diseñaron un menú de temas inicial, pero dejó espacio para que surgiera lo inesperado. “Eligieron el tema, porque eso es muy rico también”, dice ahora Barsotti en diálogo con Ticmas. El proceso incluyó discusiones en el aula con dispositivos propios para investigar, intercambios a través de Classroom y un acompañamiento que iba más allá de corregir: “Cuando leés las monografías que están preparando te das cuenta —experiencia más, experiencia menos— con qué temas podemos ayudarlos”.

Desde la muerte de la filosofía hasta la esperanza como gesto contracultural, los ensayos exploraron temas que resuenan con la experiencia de ser joven

Un pensamiento filosófico vivo

Cinco de los estudiantes que participaron también hablaron con Ticmas. María José Amor tomó como punto de partida El gran diseño de Stephen Hawking y su provocadora y nietzscheana afirmación de que la filosofía ha muerto. Con el ensayo “El fin de la filosofía”, María José indagó cómo la ciencia supo ocupar el lugar que alguna vez tuvo el pensamiento filosófico. Durante el proceso, María José descubrió algo crucial sobre el propio método de la disciplina: “Lo que hacíamos era debatir lo que creíamos ante algo con lo que tal vez no acordábamos. Esta idea de debatirse a uno mismo te ayuda a profundizar el entendimiento”.

Catalina Amato eligió trabajar entre utopía y distopía desde una mirada generacional. Su ensayo abordó “el futuro al que se enfrentan los jóvenes cuando salen del colegio y cómo eso afecta la toma de decisiones”. Su investigación alternó entre investigación, bibliografía y debates personales: “Tuve más que interiorizarme en mí y en lo que estaba viviendo en el momento y también usé muchos casos de gente que conozco, como por ejemplo mi hermana, que es un año mayor que yo y está en la facultad”. Kant apareció para ilustrar la experiencia concreta de quien ya había dado el salto fuera del colegio.

El trabajo de Agustina Straw fue el diálogo siempre tenso entre ciencia y tecnología. Para ello trabajó con Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano que analiza la sociedad del cansancio y la hiperconexión. “Justo daba la casualidad de que ese filósofo hablaba exactamente de lo mismo que yo en mi trabajo”, dice. Para ella, aún más que el resultado del ensayo, el proceso de exploración y pensamiento le permitió pensar su futuro profesional con responsabilidad ética. Va a estudiar Biotecnología en la Universidad de San Martín.

La jornada estuvo organizada en espacios de lecturas y rondas de preguntas

Felicitas Moreno Sáenz desafió otra dicotomía al trabajar la relación entre filosofía y ciencia. “Yo estaba muy segura de que eran cosas distintas”, admite, “pero hablando con la profe y con un familiar mío que es estudiante de Filosofía, pude entender que siempre fueron de la mano”. Es un descubrimiento que cambió su perspectiva sobre el tema: ya no habla de dos disciplinas enfrentadas, sino de dos modos complementarios de abordar las mismas preguntas.

“Los nuevos punks” se llama el ensayo de Eugenia D’Asero. Su propuesta: la esperanza y la bondad se han convertido en actos de rebeldía. “Hoy en día no es natural ver a un joven que crea que pueda ser posible un mundo mejor”, dice. Para Eugenia, la indiferencia se ha normalizado tanto que la amabilidad y la bondad se volvieron gestos contraculturales. “Te pueden terminar señalando como el distinto, el inocente”, dice.

Como en cualquier congreso, la jornada se organizó en espacios de lecturas y rondas de preguntas. “Tuvimos el honor de que venga Silvia Zimmermann, que también aportaba sus preguntas sobre el proceso: ¿cómo llegaste al tema?, ¿cómo fue la experiencia?”, dice Agustina.

“Nos enseña a pensarnos”, decían los estudiantes, “Nos enseña a debatir nuestras propias ideas”.

Pensar más allá de la IA

Un tema que no abordaron en los ensayos, pero sí en la producción fue el uso de la IA. En ese punto, María José le puso ciertos límites: “La IA puede servir para estructurar los textos, para usar sinónimos, para evitar la repetición de palabras”, dijo, y señaló una serie de riesgos que hacen que ir más allá pueda arruinar una línea de pensamiento crítico: “Si uno se apoya en la IA para un trabajo de filosofía te arriesgás a que cambie una cita, una fuente, lo que dice un autor o lo que estás diciendo vos mismo”.

Silvia Zimmermann (en el centro) fue la invitada de honor de la jornada del SGS Loma Verde

¿Por qué abordar una práctica filosófica? “Nos ayuda a pensar de otra manera”, dice Felicitas. Y Eugenia: “Te lleva a una introspección sobre por qué hago lo que hago”. “Nos enseña a pensarnos”, dice Felicitas, y cierra: “Nos enseña a no decir lo primero que se nos ocurre. A debatir nuestras propias ideas”.

