Más allá de la inteligencia artificial: el encuentro en Chile que exploró nuevas estrategias para la educación

Mónica Morales presenta las soluciones tecnológicas de Ticmas en el EdTech Day

El pasado 5 de septiembre, Iquique fue el escenario de la primera edición del “EdTech Day”, un evento dedicado a repensar la educación mediante el uso de tecnologías avanzadas como la Inteligencia Artificial. Organizado por la Fundación Collahuasi, la Corporación Regional de Desarrollo de Tarapacá e Innspiral, el encuentro contó con la participación de especialistas locales, nacionales e internacionales de gran prestigio. También asistió el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal.

Carvajal valoró la iniciativa y destacó la colaboración entre el sector público y privado. “Es importante que se den estos espacios, que permitirán incorporar la IA en la educación. Esta experiencia nace de esfuerzos público-privados, donde Collahuasi ha sido fundamental en aportar al aprendizaje estudiantil. Estamos entusiastas de conocer los primeros resultados de Matrix Holograms en Alto Hospicio y Pica”.

El jurado del EdTech Day

En eventos como el EdTech Day, un jurado es fundamental para evaluar y seleccionar las iniciativas más innovadoras y efectivas, asegurando que las propuestas cumplan con el objetivo de mejorar la educación mediante el uso de tecnología. Además, la participación de expertos aporta credibilidad al proceso y ofrece retroalimentación valiosa a los participantes.

En esta ocasión, el jurado estuvo compuesto por destacadas personalidades del ámbito educativo y tecnológico: Sylvia Eyzaguirre, PhD en Filosofía e investigadora en Educación e Infancia del CEP; Iván Vera, cofundador de Innspiral; César Gavilán Navarro, director ejecutivo de la Fundación Collahuasi; Carolina Guerrero, directora del Liceo Bicentenario Padre Hurtado de Pica; Sebastián Marambio, CEO de Circles y ex director del Centro de Innovación del Mineduc; y Goighet Andrade, directora del Liceo S.S. Juan Pablo II de Alto Hospicio.

Los participantes del congreso

Dalibor Dragicevic, vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Collahuasi, subrayó la importancia del encuentro: “Este evento forma parte de la hoja de ruta que hemos trazado en Collahuasi, junto a las autoridades locales, para fortalecer la educación desde la innovación tecnológica. La educación es la vía para desarrollar un mejor país, y este evento nos da la oportunidad de concretar acciones innovadoras”.

Durante el EdTech Day, se destacaron cinco startups de Chile, Argentina, El Salvador e India, que presentaron sus propuestas centradas en el uso de IA y otras tecnologías para la educación. Entre ellas, sobresalió Ticmas, una plataforma que emplea Inteligencia Artificial para personalizar el aprendizaje de los estudiantes y apoyar a los docentes en sus tareas diarias. También participaron Ese Plus, Edugame, Coding Dojo y Coding and More, todas con soluciones enfocadas en el rendimiento académico y el desarrollo de habilidades STEM.

Iván Vera, socio fundador de Innspiral, resaltó el compromiso de los actores involucrados: “El aporte de Fundación Collahuasi a la enseñanza en Tarapacá, impulsando la innovación, es fantástico. La tecnología puede transformarlo todo, y para implementarla es esencial unir esfuerzos entre estudiantes, profesores y directivos”. El EdTech Day evidenció el potencial de la tecnología para transformar la educación y marcó un hito en el camino hacia una enseñanza más innovadora y accesible en la región de Tarapacá y en todo Chile.