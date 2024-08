Como en Nueva Zelanda, pero en Luján: cumple 15 años una escuela que forma “ciudadanos globales”

La New Zealand Pacific School está ubicada sobre la ruta provincial 6, en las afueras de la ciudad de Luján.

Una educación al estilo neozelandés, pero en Luján: eso es lo que brinda, desde hace 15 años, la New Zealand Pacific School (NZPS), ubicada sobre la ruta provincial 6 en las afueras de la “capital de la fe”. La escuela ofrece desde nivel inicial hasta secundaria en modalidad bilingüe, con un objetivo claro: educar y guiar a los estudiantes para que se conviertan en “la mejor versión de sí mismos” y puedan ser ciudadanos del mundo.

Fundada en 2009 por Rodrigo Fabris (1977-2024), la NZPS fue concebida a la luz del modelo educativo de Nueva Zelanda, uno de los más modernos del mundo, caracterizado por la innovación pedagógica y por la apertura cultural. A Fabris, licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA), se le ocurrió la idea luego de un viaje a ese país, en el que contactó a funcionarios del ministerio de Educación neozelandés. Este año, un grupo de estudiantes de secundaria concretará uno de los sueños del fundador cuando emprendan un viaje de estudios allí.

La escuela tiene más de 700 alumnos y su propuesta educativa se basa en cuatro pilares: los idiomas –ofrece una enseñanza bilingüe desde el jardín de infantes, y trilingüe desde primaria–, los deportes –cuenta con un amplio predio para practicarlos–, la creatividad –asociada a las habilidades de comunicación y expresión artística– y el medio ambiente –entendido como el cuidado de la naturaleza y el compromiso con la comunidad–.

“A esos cuatro pilares se suma, de manera transversal, la educación emocional para el desarrollo integral de los estudiantes”, dijo Pablo Romero, director de nivel primario y coordinador de proyectos institucionales. “La escuela ofrece una educación holística basada en valores y orientada al desarrollo de las inteligencias múltiples, para que cada estudiante pueda desplegar su potencial”, afirmó Romero.

María Teresa (“Marité”) Morán preside el directorio de la NZPS tras el reciente fallecimiento de su hijo. “Rodrigo fue un pionero. Vivió preocupado y ocupado por darles una educación de calidad a los chicos y por transmitirles valores. El colegio trabaja para que estudiantes aprendan a ser justos, solidarios y empáticos”, contó a Infobae Morán, madre de siete hijos, profesora de nivel primario y catequista.

Además de aprender inglés y de incorporar el respeto por las culturas relacionada con esta lengua, los estudiantes aprenden chino mandarín a partir de 5° grado de primaria, en línea con el objetivo de formar ciudadanos globales. Para certificar su nivel, los alumnos pueden rendir los exámenes internacionales Cambridge Assessment English y Cambridge Assessment International Education, así como los exámenes HSK de chino mandarín.

La escuela fomenta especialmente las capacidades de expresión, de resolución de problemas y de trabajo colaborativo, que forman parte de las “habilidades del siglo XXI”, fundamentales para afrontar el presente y el futuro. Además, entre los deportes ofrece rugby, hockey, atletismo, fútbol, vóley y polo, con la convicción de que la práctica deportiva “no solo fortalece la amistad y el sentido de pertenencia, sino que también promueve el liderazgo”.

“El corazón del colegio es el respeto y la formación de buenas personas”, explicó Morán, y enfatizó que ponen el acento en la “contención afectiva”, para que “la travesía de los chicos por el colegio sea enriquecedora en lo espiritual”. Como docente, Morán señaló: “Sabemos que sin amor no hay educación. Por eso lo primero es que los chicos se sientan queridos”.

Romero también resaltó “el acompañamiento personalizado, respetando los tiempos de cada estudiante”, la comprensión de la diversidad como una riqueza y el trabajo articulado con las familias.

Este año la escuela celebró sus 15 años homenajeando a su fundador, Rodrigo Fabris, recientemente fallecido.

La mayoría de los estudiantes proviene de sectores sociales acomodados, pero Fabris promovió que la escuela ofreciera ayudas económicas a las familias que enfrentan dificultades.

“Muchos de ellos van a ser dirigentes: queremos que lo hagan bien, que tengan valores para poder manejar el poder de la mejor manera. Sabemos que el poder y los valores no siempre van de la mano. Una cosa es enunciarlos y otra cosa es vivirlos”, señaló Morán. Y agregó: “Siempre recalcamos la importancia de estar atento a lo que le pasa al otro, más allá de mi propia realidad. Como dice el papa Francisco (citando a la Madre Teresa), el que no vive para servir, no sirve para vivir”.

Entre los alumnos hay algunos deportistas de alto rendimiento. Para ellos, la NZPS desarrolló –por impulso de su fundador– un modelo de “b-learning” (en inglés, blended learning), que combina la educación sincrónica mediante videollamadas y asincrónica a través de aulas virtuales, para poder garantizar la continuidad pedagógica mientras estos estudiantes viajan por sus entrenamientos y competencias. Todos ellos reciben acompañamiento por medio de sus tutores y profesores.

La escuela organizó recientemente un homenaje a su fundador, en el que participó toda la comunidad escolar y también de otras escuelas de la zona, dado que Fabris promovió el trabajo en red con las instituciones locales. Además, las ayudó en tiempos difíciles, como cuando Luján se inundó y él impulsó colectas para varios jardines. Siempre con bajo perfil: hablando con sus acciones antes que con discursos grandilocuentes. “Nuestro compromiso es seguir adelante con su obra, apuntando siempre a la excelencia”, expresó Morán, comprometida con “continuar su legado y honrar su memoria”.