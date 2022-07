800 maestros de Misiones se capacitaron con Ticmas

Ticmas y el SPEPM en el encuentro de julio en Posadas

“Durante una hora y media tuve el honor de facilitar un espacio de registro personal, juegos, conversaciones, cuerpos en movimiento y emociones”, dice Melina Jajamovich, una de las principales oradoras del encuentro que Ticmas y Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones organizaron en el Parque del Conocimiento de Posadas, con la presencia de más de 800 maestros, de 250 escuelas de la provincia.

¿Cómo se llevan con el “no sé”? ¿Cuán a menudo lo dicen? ¿Se puede llevar el mindset aprendiz a los otros si uno no lo tiene o no lo vive? ¿Hay confianza en nuestras escuelas y en nuestras aulas? Y si no la hay, ¿por qué? ¿Cómo podríamos trabajarla? En un mundo en el que hablamos non-stop de tecnología, ¿cómo no descuidar lo humano? ¿Qué lado B - humano necesitamos potenciar? Estas son algunas de las preguntas que usó Jajamovich como disparadores de la charla.

“El evento fue realmente motivador”, dijo uno de los asistentes. “Nos hacía falta a esta altura del año, en la que ya se siente el cansancio físico e intelectual, una experiencia que oxigene e inyecte nuevas fuerzas”.

Melina Jajamovich y Susel Jacquet

Luego de la conferencia de Melina Jajamovich, la jornada continuó con el taller a cargo de la licenciada en Psicología Susel Jacquet, que es también profesora universitaria y maestranda en Psicología Cognitiva y Aprendizaje (FLACSO). Jacquet abordó una modalidad importantísima y crucial, como es el aprendizaje situado: cómo lograr que el aula se convierta en un lugar ideal para modalidades como el aprendizaje basado en proyectos, en problemas y en juegos.

“Un encuentro muy productivo y provechoso para nosotros, los docentes”, señaló una maestra desde el público. “Los aliento a seguir este tipo de reuniones, que contribuyen a la formación docente y a complementar su práctica diaria”.

El día cerró con un espacio para compartir experiencias entre pares y los colegios Crucero del Norte, Santa Catalina y Diego Thompson hablaron de cómo implementaron Ticmas en el aula. Un gran día para trabajar y profundizar la formación de los docentes.

