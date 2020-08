La experiencia de educación a distancia de un colegio mendocino

El San Pío X es un colegio público de gestión privada de la ciudad de San Martín, Mendoza. El comienzo del aislamiento nos sorprendió porque no estábamos preparados para la virtualidad. Era muy poca la actividad virtual con los alumnos. Solo algunos docentes pedían tareas en forma digital.

Lo primero que debimos realizar fue controlar y verificar los teléfonos de contacto y correos de los estudiantes y familia. El arranque fue una marea de trabajos para los estudiantes. Se cumplían los horarios en forma digital tal cual era en forma presencial, de 7:30 a 13:20, con dos estímulos de Educación Física por la tarde. A los docentes se lescuadruplicó la cantidad de tiempo que requiere el estar frente a un curso a distancia .

Los docentes se contactaban por medio de correo electrónico con estudiantes. Solamente los preceptores utilizaban los grupos de Whatsapp con los distintos cursos.

Logramos todos los estudiantes estuvieran vinculados al colegio. Muy pocos estudiantes tenían dificultad con la conectividad y con los recursos tecnológicos necesarios para la educación no presencial. Esa era la prioridad de la institución .

Desde el área de la formación cristiana y desde el Servicio de Orientación Escolar se acompañó teniendo en cuenta el aspecto emocional de los adolescentes y las familias, el impacto en los jóvenes fue muy grande. Desde la alegría de quedarse en casa y no ir al colegio, pasando por un desorden en los horarios cotidianos luego momentos de angustia, de soledad, de no saber qué sucedía que no podían encontrase con sus compañeros .

Luego del primer mes de trabajo a distancia, con multitud de reuniones virtuales se fue organizando desde lo institucional los horarios de trabajos. Se ajustaron planificaciones, formas de conexión con los estudiantes (formalización de protocolos para la conexión con los alumnos, con las familias), los docentes empezaron y se animaron a utilizar otras herramientas variadas como Classroom, documentos de Google, Zoom, Meet, entre otros.

Nuestras autoridades se contactaron con la plataforma educativa Ticmas , una propuesta que estamos aprendiendo a utilizar con estudiantes y docentes. Es una solución didáctica complementaria que ayuda a tener a los estudiantes conectados en salas de estudios, que organiza la tarea docente .

Creo que cuando volvamos a la presencialidad habrá que replantear el uso de la bimodalidad. Los recursos tecnológicos estarán presentes en nuestras aulas.

La calidad que tiene la presencia del docente en el aula se verá enriquecida por el uso de los recursos tecnológicos que nos ha obligado la situación actual que estamos viviendo.

Por Heraldo Herrera - Director del nivel secundario del Colegio San Pío X