Grupo Galicia destinó $70 millones a financiar proyectos de ganadería regenerativa en alianza con Belat

La inversión, que se hacen efectiva Banco Galicia y Naranja X, se canalizará mediante un fideicomiso especializado y priorizará criterios de impacto económico, social y ambiental para fortalecer la sostenibilidad rural en la Argentina

La iniciativa se canaliza a través del Fideicomiso Belat Crowdlending I

El Grupo Galicia anunció el desembolso de $70 millones destinados a financiar proyectos de ganadería regenerativa, en sociedad con Belat, con el propósito de transformar al sector en una herramienta contra el cambio climático y fortalecer las economías rurales del país.

La iniciativa del Grupo, que se hace afectiva por medio de Banco Galicia y la plataforma Naranja X, canaliza la inversión a través del Fideicomiso Belat Crowdlending I y establece un modelo de financiamiento enfocado en criterios de triple impacto: económico, social y ambiental, asegurando así tanto la eficiencia productiva como la recuperación de ecosistemas, según informaron desde la Gerencia de Sustentabilidad de Grupo Galicia.

A través de un fideicomiso estructurado, el proyecto garantiza la aplicación de estándares estrictos de elegibilidad para dirigir los fondos exclusivamente a propuestas que generen impactos positivos comprobables. Este modelo de gobernanza financiera responde a tendencias globales de inversión con impacto social y ambiental, promoviendo, en palabras de la Gerencia de Sustentabilidad de Grupo Galicia, que “cada decisión de negocio sea coherente con nuestra estrategia ESG, generando valor tangible tanto para el ambiente como para las comunidades donde operamos”.

La ganadería regenerativa se ofrece así como una alternativa de largo plazo frente a métodos tradicionales. Este enfoque prioriza la captura de carbono mediante el secuestro en suelos, la restauración del ciclo del agua y la biodiversidad, y la dinamización de economías locales rurales al asegurar la salud del suelo a futuro.

Rodrigo Bustos, CEO de Belat, explicó al anunciar la alianza: “Nuestro compromiso es claro: mediante la gestión de financiamiento de calidad, apoyar a empresas que generan impacto positivo para las personas y las sociedades en las que estamos presentes. La ganadería regenerativa es justamente una de las áreas clave que buscamos como parte de nuestra estrategia en Argentina”.

El vehículo financiero creado por Grupo Galicia y Belat tiene como objetivo transformar el rol del sistema financiero en la agenda ambiental y social. De acuerdo con ambas organizaciones, la colaboración establece bases para construir un futuro más equitativo y sostenible en Argentina, con especial énfasis en el fortalecimiento productivo y en la restauración de ecosistemas rurales.

