Crece la preocupación en el campo por la falta de lluvias y la ola de calor que complica a los cultivos y los animales

Crece la preocupación en el campo por la falta de lluvias y la ola de calor que complican a los cultivos y los animales Sociedad rural de Trenque Lauquen.

La ola de calor está presente en toda la Argentina y ya encendió las alarmas en el campo, en especial por la falta de precipitaciones que se extenderá, al menos, por una semana más. Así, en regiones como el oeste de Buenos Aires o incluso en partes de la zona núcleo y suroeste de Santa Fe, ya comienza a verse el impacto en la soja y maíz plantada de manera tardía, mientras que en el segmento ganadero este fenómeno frenó el desarrollo de pasturas y cultivos de verdeos para alimentar a los animales en invierno.

Previsión climática

Leonardo De Benedictis, especialista en climatología, comentó que la presente semana “seguirá siendo muy calurosa y sin lluvias” y consignó que “recién se prevén la llegada de precipitaciones en la región Pampeana de manera generalizada recién a partir del sábado 10 y el lunes 12 de febrero”.

Según De Benedictis, “este es un golpe duro para todos los cultivos dado que no hay reservas” para atender las necesidades de agua que tienen los lotes cultivados en la zona núcleo agrícola, y por ello, explicó que “se depende pura y exclusivamente de la lluvia que cae, por lo que estos días, serán negativos para la evolución de los cultivos”.

Productores

Por supuesto, los principales afectados por esta situación son los productores, que en algunos casos, ven cómo se repite la misma historia que la campaña pasada. Si bien la producción estimada para este ciclo agrícola será ampliamente superior a la del año anterior y podría ubicarse como la segunda mejor de la historia - según previsiones privadas - , lo cierto es que hoy existen dificultades climáticas en algunas zonas golpean con más fuerza y que podrían afectar dichas proyecciones de mantenerse estas condiciones.

Dante Garciandía, productor agropecuario en Carlos Tejedor, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, comentó que “los cultivos están re complicados con la ola de calor: zafaron quizás el poco maíz temprano que ya está hecho, mientras que lo tardío, sembrado desde mediados de noviembre en adelante, que ahora estaba floreciendo, el calor los seca día a día. Debemos pensar que una semana más así va a hacer que no quede ningún maíz en los lotes. Por ello, si sigue el calor, todos los cultivos tardíos que se hicieron arriba de la fina, se van a perder casi por completo. Por ello están re complicados”.

Garciandía aseguró que la demanda de sus vacas “le secó el agua del tanque y debe reponer constantemente. Pero, la falta de agua trae muchos problemas a los ganaderos, ya que se secaron las napas y el agua se puso mala para el ganado. Hay productores que para abastecerse con agua potable pagan hasta $200.000 por camión: algo que el campo, lo tienen que hacer dos o tres veces por semana”, dijo.

En la localidad de Rufino, en el sur de Santa Fe, el productor Alejandro Giordani, comentó a este medio que “a finales de diciembre tuvimos cuatro frentes de tormenta que dejaron 200 milímetros, lo cual ayudó al maíz temprano, pero ahora se nota que hay estrés hídrico en la soja de segunda y el maíz tardío: vemos los síntomas que provoca la falta de agua, y lo preocupante es que se viene una semana por delante con un clima parecido a lo que vivimos hoy”.

Preocupación porque no se prevén lluvias por varios días SR de Trenque Lauquen

“Los pronósticos hablan de lluvias recién para el miércoles 7 o jueves 8 de febrero. No es lo que vivimos en el verano del 2023, pero el estrés en las plantas se nota. Tras un otoño seco, en el sudoeste santafesino se sembró poco trigo y el maíz se implantó hasta el 5 de enero. Si bien es apresurado hablar de merma de rendimiento, se nota la falta de agua en los lotes con granos gruesos”, dijo Giordani, quien comentó también que “el pasto para la hacienda, está todo quemado”.

Por su parte, Ignacio Kovarsky, productor y presidente de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, dijo a este medio que “nuestra zona del oeste de Buenos Aires es el epicentro de la seca de este año: los productores ganaderos están totalmente desahuciados. En las últimas semanas no se lograron pasturas y los verdeos de verano también no se obtuvieron, igual sucedió con la alfalfa. Por ello, todo lo que es reserva de alimento para las vacas lecheras o feedlot, va a estar complicado”.

Por otro lado, marcó que “en granos todo lo que es de segunda está en plena época de crecimiento, y necesitan agua. En el verano seco del 2023, llovieron 180 milímetros, y este año, estamos lejos de esta marca. Este año todo está mal. Por esto, las reservas para el invierno en los tambos de la zona van a estar muy mal. Ya hoy estamos complicados para darle de comer a las vacas lecheras, y si no se logra algún cultivo, no habrá para darles de comer. Para muchos, la campaña agrícola está perdida, ya que lo que hoy no se puede cosechar, se pierde directamente”.

Ganadería

En muchos lugares las temperaturas rondaron los 40°C grados, y provocó que toda la ganadería en la zona núcleo esté en estado de alerta por el impacto negativo que tiene el estrés térmico sobre los animales, que reclaman hasta 100 litros diarios de buena agua para subsistir. En algunas zonas productivas, como se dijo anteriormente, los ganaderos pagaron

hasta $200.000 por un camión cisterna que los abasteciera de agua potable en los campos.

De acuerdo, a los informes y previsiones concedidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), están dadas las condiciones para que se mantenga el estado de alerta en la ganadería al menos para los primeros diez días del segundo mes del 2024. Esto llevará a que los márgenes de calor se ubiquen muy por encima de los que pueden soportar tanto los bovinos tanto de leche como de las razas carniceras, las cuales van a requerir un manejo especial para su cuidado ante la ola de calor.

Germán Cantón, especialista del Servicio de Diagnóstico Veterinario del INTA Balcarce, aseguró a Infobae que la ganadería en toda Argentina, y especialmente en la Pampa Húmeda, está en “estado de alerta y emergencia por la ola de calor que continuaría hasta el viernes próximo: ya que la hacienda enfrenta un Índice de Temperatura y Humedad cercano al 80″, cuando la ganadería lechera sufre falta de confort térmico con un rango superior a los 72 y los bovinos de carne en un nivel de 76.

“La ola de calor hoy la vemos en todo el país, aunque en el Norte Argentino, donde hay ganado cruzado con cebú, que tolera mucho más el calor y las altas temperaturas. Todos los años, por esta época estival, se comienzan a tener las alertas. Esto es cada vez más frecuente, y por ello hay que hacer los cambios necesarios en el manejo de los bovinos para sobrellevar estos casos”, explicó Cantón.