La tensión cambiaria aumentó los problemas para el dólar agro y la provisión de insumos para el campo

En el interior del país los productores no encuentran precio firme para comprar insumos, como semillas o fertilizantes, ante la incertidumbre cambiaria

El esquema de dólar agro que implementó el Gobierno no logra captar el interés de los productores, en momentos donde aumenta la incertidumbre en el campo y la agroindustria frente a los efectos de la histórica sequía y el aumento de la cotización del dólar libre que se viene registrando en la presente semana.

Lo cierto es que el instrumento por el cual el Gobierno proyecta recaudar cerca de 10.000 millones de dólares, de la mano del dólar soja 3 y del dólar para las economías regionales, no logra registrar un buen nivel de ventas por parte del sector primario, que en el caso de la oleaginosa se encuentra la explicación en los precios que está pagando la exportación y la industria procesadora de materia prima, que están por debajo de lo que esperaban los productores. A lo que se agrega el efecto negativo de la sequía en la actual campaña y los vaivenes del tipo de cambio y del escenario político de la Argentina.

Javier Buján, de la corredora Kimei Cereales, comentó en diálogo con este medio, que “la oferta de soja no va a fluir en torno a la tercera edición del dólar diferencial, y menos ahora que hay una corrida sobre el tipo de cambio. Las posiciones a futuro de los granos en el Mercado a Término es lo que vale también el dólar a futuro. En el caso de la soja en la posición noviembre 2023, se le sacan valores de 175 mil pesos por tonelada, contra un precio que ronda los 100 mil hoy. Así se le saca un 75% de valor de acá a noviembre. Por ello no hay incentivos a vender soja hoy, y además la corrida vista en las últimas horas frena todo. Así, con un dólar soja a 300 pesos, hay menos incentivos para que aparezcan operaciones”.

La suba del dólar libre en los últimos días, aumentó la incertidumbre en el mundo agropecuario. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Por su parte, el referente de la Fundación Producir Conservando, Gustavo Oliverio, aseguró que en el interior del país ante la necesidad de los productores de comprar diferentes insumos, como semillas o fertilizantes, no hay precio ante la incertidumbre que genera la actual situación cambiaria. “No te cierran la factura porque no hay precio, con lo cual entonces nadie quiere vender hasta no saber qué es lo que pasa”, dijo Oliverio, quien al referirse al dólar agro, agregó: “Ya estaba predestinado a que era más de lo mismo y se trataba de un parche. La pérdida de confianza es lo peor que le puede pasar al campo, que tiene que apostar a los próximos dos, tres, cinco, diez años, depende de la actividad”.

Ventas de soja

En lo que va de vigencia del dólar soja, hay una situación que se viene generando con mucha frecuencia, y es que los sectores de la exportación y las industrias aceiteras enfrentan un enorme “descalce” en relación a las divisas que ingresan al país por el mecanismo del tipo de cambio diferencial que rige hasta el 31 de mayo, y las compras efectivas que se realizaron de poroto de soja. Además, el número de mercadería se puede ampliar a partir de esta semana, tras la decisión del Gobierno de sumar al sorgo, al complejo del girasol y la cebada forrajera al dólar de las economías regionales.

Actualmente, los analistas del mercado sostienen que hasta ayer el ingreso de divisas en lo que va de vigencia del dólar soja 3 superaba los 1.420 millones de dólares, que es una cifra que representa más de 4,2 millones de toneladas de soja a un precio de 100.429 pesos por tonelada. Sin embargo, hasta el martes las ventas de los productores se habían ubicado en torno a los 1,4 millones de toneladas. Es decir, que el sector comprador de la materia prima debería con los precios negociados hasta el momento, originar unas 2,8 millones de toneladas de soja con los pesos que obtienen en el marco del dólar diferencial.

Y todo esto se complica mucho más, porque los productores consideran que los valores que se están ofreciendo en el mercado no son atractivos. Lo cierto es que la creciente inestabilidad cambiaria contribuye a morigerar intenciones de venta de granos, especialmente en un contexto de quebrantos generalizados que originó la sequía en el cual los empresarios agrícolas deben cuidar con gran precaución el escaso capital de trabajo disponible para poder financiar la próxima campaña agrícola, donde la inversión que tendrán que realizar los productores superaría los 13.000 millones de dólares. En relación a todo esto, la encuesta que difundió hoy la Universidad Austral a 406 productores, reflejó que el 83% de los consultados se encuentra en peores condiciones financieras que hace un año atrás.

Economías regionales

Las producciones regionales que forman parte del tipo de cambio diferencial hasta el 31 de agosto van transitando el camino con dificultades. Así lo manifestó el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica: “Las economías regionales tienen particularidades en cuanto a su comercialización, en cuanto a su economía productiva y que hacen que muchas veces este tipo de beneficio que supone tener un dólar diferencial afecta en distintas medidas unas a otras”, dijo el dirigente.

Situación actual de las economías regionales. (Coninagro)

Por otro lado, sostuvo que “hay que hacer un análisis muy puntual para cada uno de los casos. Hay muchas de todas estas economías que tienen un componente exportable muy importante y esto hace que este dólar pueda ser beneficioso, pero hay muchas otras que están trabajando pura y exclusivamente o en gran medida en el mercado interno y entonces este dólar no los alcanza. Es por eso que insistimos en que se necesitan soluciones de fondo y no medidas parciales que muchas veces benefician a unos y perjudican a muchos otros”.

