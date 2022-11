Kicillof se reunió con dirigentes del campo y anunció medidas para los productores afectados por la sequía y las heladas

Kicillof se reunió con los representantes de la Mesa Agropecuaria bonaerense

Los dirigentes de la Mesa Agropecuaria de Buenos Aires se reunieron hoy con el Gobernador Axel Kicillof, con el objetivo de analizar la situación por la que atraviesa el territorio provincial como consecuencia de la sequía y las heladas tardías. En ese sentido, los representantes de la producción pidieron que se aceleren las declaraciones de emergencia agropecuaria.

Por su parte, la máxima autoridad bonaerense anunció medidas de asistencia a los damnificados y confirmó que firmó el decreto para declarar la emergencia hasta fin de año hasta fin de año a 13 distritos de Buenos Aires. Sin embargo, los dirigente señalaron que hay ciudades afectadas por la problemática y que se necesita dar una respuesta inmediata a las mismas. Además, indicaron que las emergencias tienen que ser declaradas para todo el Partido, y que no sea de manera individual, es decir por productor, para facilitar que lo antes posible llegue al Gobierno nacional para su correspondiente homologación.

“La situación es crítica”, expresaron al Gobernador los dirigentes agropecuarios, y señalaron que los efectos de la sequía y las heladas tardías están surgiendo en un momento del año donde se generan los mayores niveles de producción. Y advirtieron a la a la máxima autoridad de la provincia que todo esto va a repercutir en el resto del presente 2022.

Frente a un panorama complicado, donde la provincia de Buenos Aires es uno de los distritos con mayor impacto por las heladas y la falta de precipitaciones, los representantes de los productores reclamaron créditos a 36 meses, a tasa 0, con los primeros 6 meses de gracia, con el propósito de recomponer todo lo que está relacionado al capital de trabajo e insumos. Por otro lado, se propuso que los pequeños productores reciban subsidios en vez de líneas de financiamiento, para poder recuperar la producción. Finalmente, solicitaron que no sólo haya condonación del impuesto inmobiliario (como prevé la ley de emergencia), sino que la misma sea retroactiva a la época de la declaración de emergencia, porque si no los que ya pagaron no podrían acceder a esos beneficios.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof informó a los dirigentes que hoy firmó el Decreto declarando el estado de emergencia y/o desastre agropecuario hasta fin de año a 13 distritos bonaerenses, tras recibir la recomendación de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario. Los distritos son: San Pedro, San Vicente, Chascomús, Dolores, Magdalena, Rojas, Salto, Alberti, Ramallo, Lobos, Junín, Suipacha y Arrecifes.

Lotes de trigo afectados por la sequía

“Con la declaración de la emergencia, estamos dando una respuesta al sector porque comprendemos la situación que está atravesando y desde el Estado tenemos la voluntad de contribuir y ayudar a los productores afectados. Actuamos rápidamente e iremos evaluando cómo continúa la situación, manteniendo siempre nuestro compromiso con la producción en toda la provincia de Buenos Aires”, dijo Kicillof en un comunicado que se difundió tras la reunión.

A todo esto, el ministro de Desarrollo Agrario de Buenos Aires, Javier Rodríguez, señaló que “desde el Estado provincial venimos trabajando fuertemente y de forma articulada para generar los mejores y más eficientes instrumentos de asistencia para acompañar y fortalecer la recuperación de los productores y productoras afectados por la sequía, sobre todo orientado a los pequeños y medianos productores”.

En representación de las entidades, participaron por Federación Agraria Argentina la secretaria gremial y dirigente bonaerense, Andrea Sarnari, y los directores Claudio Angeleri y Aníbal Chiramberro; por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, su presidente, Horacio Salaverri y el vicepresidente, Roberto Cittadini; por la Sociedad Rural Argentina, los directores Juan Manuel Bautista y Marcos Mathé, y por Coninagro asistió Georges Breitschmitt.

Medidas

En la reunión el gobernador de Buenos Aires anunció que aquellos productores que tienen una afectación de entre el 50% y el 79% de su producción o capacidad de producción, serán considerados en estado de Emergencia Agropecuaria y se les otorgará una prórroga del pago del impuesto Inmobiliario Rural, correspondiente al inmueble destinado al desarrollo de la actividad agropecuaria. Además, para los productores que tienen una afectación de entre el 80% y 100% ingresarán en la categoría de Desastre Agropecuario y serán eximidos del pago del impuesto rural, en proporción al porcentaje de la afectación de la explotación.

A su vez, se dispusieron líneas de financiamiento para mitigar el impacto de la emergencia climática que afectó a las regiones, destinadas principalmente a pequeños y medianos productores. Al respecto, el Ministerio de Desarrollo Agrario “ofrece un Aporte no Reintegrable para la Agricultura Familiar ante eventos climáticos adversos que otorga montos de hasta $200.000, destinados a la recomposición de la infraestructura dañada, la adquisición de insumos productivos para reiniciar el ciclo de producción y la reposición de animales muertos o afectados”. Por último, se anunció financiamiento ante eventos climáticos extremos con montos de hasta $1.500.000 y tasa del 35% para el reinicio del ciclo productivo, y otra de Financiamiento para Prevención y Mitigación de Emergencias.

