Para el secretario de Agricultura, la medida del BCRA sobre el “dólar soja” no debilitará la relación campo-Gobierno

El Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, volvió a opinar hoy a la tarde sobre la polémica que se desató en las últimas horas por la prohibición del Banco Central a las empresas del agro que operan en el dólar soja de acceder al mercado cambiario. El funcionario consideró que dicha situación “no debilitará la relación del Gobierno con el campo”. Además, en esta jornada y en declaraciones radiales, el ministro de Economía, Sergio Massa, precisó que la decisión de la entidad que preside Miguel Pesce, provocó un cambio en las reglas de juego de los productores y modificaciones en las decisiones que tenían previsto tomar.

Durante una conferencia de prensa en la sede del ministerio, donde se anunciaron los avances para el desarrollo de la primera vacuna del mundo contra la Leucosis Bovina, el funcionario sostuvo: “Vamos a trabajar, más allá de los ruidos transitorios que haya, para que este programa (dólar soja) se siga desarrollando con el éxito que venía teniendo, donde estábamos sobre cumpliendo las expectativas que nos habíamos fijado al inicio de la medida con alrededor de de 8,4 millones de toneladas de soja y superando los 4.500 millones de dólares. Claramente se pronunció el ministro (Sergio Massa) sobre la decisión del Central, y lo mismo hice yo en las últimas horas al manifestar cuál era nuestra postura”.

Y en ese sentido, Bahillo se refirió al impacto que todo esto podría generar en la relación del Gobierno con el sector de la producción y la agroindustria. “No creo que toda esta situación debilite nuestra relación con el campo. Yo rescato que hay una buena voluntad de los sectores productivos de establecer una agenda de trabajo y trabajar en conjunto con las autoridades, más allá de las coincidencias o disidencias. Nuestra vocación por el diálogo y nuestra responsabilidad de construir políticas públicas en conjunto con los sectores de la actividad privada trabajo es irrenunciable y se mantiene inalterable”, expresó el Secretario de Agricultura.

Juan José Bahillo hoy brindó una conferencia de prensa junto a las autoridades del INTA y el SENASA. (Secretaría de Agricultura)

Hay que recordar que la semana pasada, el funcionario recibió el malestar de los dirigentes del campo por otra polémica resolución del Banco Central mediante la cual se dispuso aumentar la tasa de acceso al financiamiento a los productores de soja que posean almacenada el 95% de su cosecha. Al respecto, Bahillo solicitó a los presidentes de las entidades del campo que eleven a la Secretaría una nota planteando la queja y la eliminación de la medida. Una situación que podría derivar en mayores complicaciones a las que ya existen en la relación con el campo, ya que el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, sostuvo al término de la reunión que “hemos dejado en claro que no seguimos hablando o no seguimos en reuniones si no se da marcha atrás con el tema de la resolución del Banco Central”.

Sobre la cuestión mencionada, Juan José Bahillo comentó en la conferencia de prensa que aguarda que las entidades del campo envíen las cartas requeridas para luego iniciar un trabajo junto a los miembros del equipo económico para hacer llegar la solicitud al Banco Central. “Nosotros vamos a seguir trabajando por el acceso a créditos que sean competitivos para el sector, que permitan seguir financiando el crecimiento, ya sea en inversiones de capitales de trabajo, bienes de uso, ampliación de la capacidad instalada, entre otros aspectos”, agregó el Secretario.

Por último, la conferencia del funcionario, junto a las máximas autoridades del INTA y el SENASA, fue para anunciar la autorización comercial del evento Virus de la Leucosis Bovina modificado genéticamente, cuyo uso potencial previsto es conformar el principio activo de una vacuna para combatir la enfermedad en el ganado vacuno.

“Es la primera vez que la Argentina desregula un virus modificado para uso directo y que se obtiene su liberación para uso comercial. Estamos orgullosos de este logro científico que constituye un verdadero avance hacia la erradicación de la enfermedad de la Leucosis Bovina. Quiero rescatar las políticas de inversión presupuestaria en los organismos que realizan investigación y extensión como el INTA y Senasa. Trabajaron muchísimos profesionales que son un orgullo para la Argentina, y que desde el Gobierno buscamos destacar para fortalecer el desarrollo científico tecnológico que es un eje central para promover la producción”·, dijo Bahillo.

