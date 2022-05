Críticas de los productores a la presencia de un director de la Sociedad Rural en el acto de Cristina Kirchner en Chaco

Cristina Fernández de Kirchner recibe su distinción el pasado viernes en Chaco. A su izquierda, Manuel García Solá.

En las últimas horas fue cuestionada la presencia del Director del distrito 9 de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Manuel García Solá, en el acto del pasado viernes donde la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recibió la distinción del Doctorado Honoris Causa, que fue otorgado por la Universidad Nacional del Chaco Austral. Dicha distinción también será otorgada a los ex presidentes Eduardo Duhalde y Mauricio Macri.

García Solá, no solamente es referente del Distrito 9, que corresponde a las provincias de Chaco y Formosa, y tiene a su cargo el área de Educación de la SRA, sino también es Abogado y ocupa el cargo de Vicerrector de la Universidad. Es por eso que en el acto de la semana pasada se sentó al lado de la Vicepresidenta. Además, es productor agropecuario y empresario del rubro de genética y salud animal.

Por otro lado, sus vínculos con la política son de muy vieja data, ya que en los años ´90 llegó a ocupar el cargo de ministro de Educación durante la presidencia de Carlos Menem. Más allá de esto, la imagen de García Solá aplaudiendo de pie a Cristina Fernández de Kirchner, fue lo que provocó el malestar de muchos productores.

Anoche, los integrantes de la Sociedad Rural de Sachayoj, que integra el Consejo Federal de la Sociedad Rural Argentina, emitió un comunicado en el cual repudió “enérgicamente los actos poco serios y casi burlones hacia todo el arco agropecuario del titular de Manuel Garcia Solá en un acto de entrega de un titulo honorario a la expresidente Cristina Fernández. Aplaudir socarronamente y con sorna los epítetos emitidos por esta señora que denosta , denigra , ningunea y roba al sector”, expresaron.

Y agregaron: “Esos festejos y aplausos no hacen mas que encender las luces de alertas de todas las entidades ya que a las claras estamos siendo infiltrados por quienes no solo nos roban a cara descubierta , si no que pretenden hacernos desaparecer como productores. La frase es clara quien debería defendernos aplaude a quien nos esquilma”.

Hay que recordar, que luego del acto del viernes pasado, otros sectores del campo expresaron su malestar por una frase la Vicepresidenta durante su discurso. “Los otros días había mucha gente repartiendo la Constitución. Sería bueno que además de repartirla, la leyeran”, dijo Cristina Fernández de Kirchner. Si bien no hizo una mención directa al lugar donde sucedió eso, muchos productores agropecuarios interpretaron que el mensaje estaba dirigido al tractorazo del pasado 23 de abril a Plaza de Mayo, donde los organizadores regalaron un ejemplar de la carta magna.

Sectores que organizaron el tractorazo a Buenos Aires, cuestionaron el discurso de la Vicepresidenta durante el acto en Chaco. (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP)

Por tal motivo, los integrantes del movimiento Campo+ Ciudad, uno de los sectores encargados de la organización de la protesta del campo a Capital Federal, emitieron un comunicado con críticas a las expresiones de la Vicepresidenta. “No nos ofendemos, señora vicepresidente. Sabemos que fue tan solo una bravuconada destinada a lograr el aplauso de su claque, algo que una narcisista como usted no puede resistir. Su discurso la pinta de cuerpo entero: una tirana devaluada, que vuelca su odio y resentimiento contra ciudadanos comunes”, señalaron.

Descargo

En diálogo con el portal Valor Agregado, Manuel García Solá dijo que “no veo porque se tiene que armar una polémica por mi presencia en el acto del pasado viernes. Se trata de una Universidad de la cual soy Vicerrector, electo por la asamblea universitaria y por todos los claustros que integran la entidad. Junto al Rector somos los representantes de la comunidad universitaria, donde su Consejo Superior, integrado por 19 miembros de todos los colores políticos y de distintos sectores, decidió por unanimidad otorgarle el Doctorado Honoris causa a tres ex presidentes sobrevivientes por su aporte a la consolidación del sistema democrático argentino, cada uno desde su perspectiva política, cultural, económica y religiosa”.

La distinción que recibió el pasado viernes la Vicepresidenta Cristina Kirchner, también será entregada a los ex presidentes Eduardo Duhalde y Mauricio Macri. “Qué tiene que ver mi condición de director de la Sociedad Rural Argentina, con mi condición de Docente Ordinario de la Universidad por concurso desde hace 20 años, además de ex ministro de Educación de la Nación y de mi provincia. No veo la conexión entre una cosa y otra”, señaló.

Y agregó: “A Cristina Fernández de Kirchner no se le entregó el galardón por su condición actual de Vicepresidenta, sino por su condición de ex presidenta. Que le guste o no a alguna gente, que no sean del color político, ese no es problema de la universidad. Yo no puedo de dejar de cumplir mis responsabilidades como autoridad universitaria. Las críticas hacia mi es un infantilismo que no puedo entenderlo”.

