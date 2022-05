Después del tractorazo, nuevas roturas de silobolsas: “Es un desprecio hacia nuestro trabajo”

Siguen las roturas de silobolsas en el interior del país. En este caso, en Colonia Castelar, en la provincia de Santa Fe.

Tras la protesta que realizó el campo el pasado sábado en Plaza de Mayo, retornaron los casos de rotura de silobolsas. En este caso en la provincia de Santa Fe, exactamente en la localidad de Colonia Castelar, Departamento de San Martín.

Según pudo reconstruir este medio, desconocidos ingresaron en la madrugada del último martes al establecimiento rural que es alquilado por la pareja conformada por Natalí Ramb y Paulino Mazzola, dos jóvenes de 21 años, donde procedieron a la rotura de 3 silobolsas que contenían soja y trigo. Por estas horas continúan las tareas de recolección del grano para que el mismo vuelva a ser embolsado.

En diálogo con Infobae, Natalí Ramb comentó que desde hace tres años alquilan dicho campo, y es la primera vez que tienen que hacer frente a un hecho de inseguridad rural de estas características, como así también en la zona no había sucedido algo así. Además, señaló que en el campo se realiza solamente agricultura, y junto a su pareja y el equipo que con mucho esfuerzo están conformando, llevan adelante todas los servicios vinculadas a la actividad: siembra, cosecha, fumigación, y también cuentan con transporte propio para el traslado de la producción.

“Es un desprecio hacia nuestro trabajo y esfuerzo lo que nos hicieron”, dijo la joven productora, quien agregó: “No tenemos sospechas sobre quienes podrían ser los responsables de este hecho. En el lugar no hay huellas, de acuerdo a lo que pudimos observar y a lo que también nos dijo la policía. Además, es un desprecio porque lo hicieron sabiendo que el día de la rotura había pronóstico de lluvias. Por suerte no llovió, porque el daño podría haber sido más grande”.

Tareas de recolección del grano que se encontraba en el silobolsa dañado.

Al ser consultada sobre si ya realizaron la denuncia policial correspondiente, Natalí respondió que no, pero acotó que en las próximas horas concurrirán a la sede policial de la zona para hacer la correspondiente presentación de lo que sucedió en el establecimiento rural. “Ni bien llamamos a la policía, ellos concurrieron al lugar del hecho para las tareas correspondientes, la búsqueda de huellas, sacar fotos y encontrar algún dato que sirva para la investigación, y nos pidieron que cuando estemos más tranquilos y terminemos con las tareas de recolectar el grano que estaba en los silobolsas dañados, hagamos la denuncia y así será”, señaló la joven productora.

Solidaridad

“Nunca hemos molestado a nadie y no hemos tenido problemas con nadie. Nos resulta extraño lo que estamos viviendo. Somos jóvenes que queremos trabajar y armar buenos equipos para ser eficientes y competitivos, y así producir más, y situaciones como las que nos sucedió nos frenan un poco y no nos dejan salir adelante. Pero no nos vamos a detener, porque hacemos lo que nos gusta y nos apasiona”, concluyó la joven quien descartó que el hecho esté relacionado con el tractorazo del pasado sábado, ya que informó que no concurrieron al mismo.

Una vez que se conoció el hecho la solidaridad de los productores se hizo presente. Desde su cuenta de Twitter la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados (AAPA) expresó: “Con nuestros impuestos contribuimos para Educación, Seguridad y Salud. Es obvio que los recursos para seguridad no están llegando somos víctimas de los vándalos. Esta vez en Colonia Castelar (Santa Fe).

Por último, hay que recordar que aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para combatir y castigar el vandalismo rural contra cosechas, tolvas, silos y los ataques a silobolsas. El mismo es impulsado por el titular de la Cámara, Sergio Massa y su par del Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez, quienes proponen incorporar estos ataques sólo basados en el simple ánimo de destruir, como un daño especial y grave del Código Penal, creando para ello la nueva figura del “vandalismo rural” que castigará hasta con 5 años de prisión efectiva a los atacantes.

