“Guerra contra la inflación”: aseguran que las medidas del Gobierno no lograrán bajar el precio del pan

Según distintos actores de la cadena del trigo, medidas como el fono estabilizador ya se aplicaron en el pasado sin éxito

Tras los anuncios del Gobierno de medidas para frenar la suba del precio del pan, analistas del sector aseguran que el mismo “podría en el corto plazo mantenerse o estabilizarse, pero no creo que vaya a bajar”. Así lo aseguró a este medio la economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), Natalia Ariño. Además, desde las pymes molineras dijeron que cuando se aplicaron políticas como las actuales, los consumidores no se beneficiaron de las mismas.

El Gobierno, frente al aumento del precio internacional del trigo por el ataque de Rusia a Ucrania, impulsó hasta el 31 de diciembre del presente año un incremento de las retenciones a los subproductos de la soja, como el aceite, la harina, y el biodiésel. Con el dinero adicional que se recaude por la medida, se creó el “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino”. Se trata de un fideicomiso de administración y financiero que tendrá el objetivo de “estabilizar el costo de la tonelada” de este cereal “que compran los molinos” a nivel nacional. El mismo estará a cargo de la Secretaría de Comercio Interior, que conduce Roberto Feletti.

“Más allá del trigo y la harina, hay otros componentes que afectan al precio final del pan”, dijo Ariño. Los mismos están relacionados a los costos de producción, como alquileres, salarios, fletes, e impuestos, entre otros. “Todo esto está impactado por la inflación que tenemos en nuestro país. Además hay que tener en cuenta que en la presente época del año, todos esos rubros se actualizan”, agregó la economista.

“Más allá del trigo y la harina, hay otros componentes que afectan al precio final del pan” (Ariño)

Además, sostuvo que el precio del pan que llega al consumidor no depende solamente del valor del trigo y la harina, donde por ejemplo el cereal representa un 13% del valor final del pan. Y si el precio del trigo sube un 40%, la suba del pan sería del 5%, que es el equivalente a cinco semanas de inflación. “Las medidas que está aplicando el Gobierno es para un sector puntual, pero la argentina tiene un problema mucho más grave que es la inflación que está inmersa en los alimentos, pero también en otros sectores”, comentó Ariño.

Por otro lado, Natalia Ariño advirtió que las intervenciones oficiales en los mercados agropecuarios provocan en el sector “incertidumbre y desconfianza”. Y en el caso puntual del trigo, de cara a la siembra de la nueva campaña que comenzará a fines de abril y principio de mayo, el productor al momento de tomar decisiones contemplará las medidas del Gobierno, en un contexto de suba de costos, como los agroquímicos y fertilizantes, y la situación climática, con zonas productivas todavía afectadas por la sequía.

A la opinión de Ariño se sumó la del analista del mercado granario, Javier Buján. En diálogo con Infobae, recordó que estas medidas ya se aplicaron en el pasado y no beneficiaron a ningún sector. “El precio del pan no va a bajar. El Gobierno no está en el camino correcto para bajar los actuales niveles de inflación. La intervención en los mercados provoca serios daños a los productores y consumidores de alimentos. En el año 1943 Perón hizo lo mismo, y entre ese año y 1955 la inflación fue del 448% con medidas de control”.

Industria molinera

Otro de los sectores consultados por Infobae sobre el impacto de los anuncios del Gobierno de las últimas horas, es la molinería. El presidente de la Federación de la Industria Molinera, Diego Cifarelli, aseguró que desde la entidad están en conversación con funcionarios nacionales para tener más detalles sobre cómo funcionará el fondo estabilizador del precio del trigo. También dijo que presentaron proyectos para que el fondo se aplique directamente al consumo. “El Gobierno lo quiere aplicar sobre todas las harinas para desacoplar no solamente la del pan de la volatilidad del precio del trigo externo”, agregó el dirigente.

“El precio del pan no va a bajar. El Gobierno no está en el camino correcto para bajar los actuales niveles de inflación” (Buján)

A su vez, en relación al precio del pan, Cifarelli señaló que “cuando el fondo estabilizador comience a funcionar va a generar una tranquilidad en la alteración de precios en función en lo que impacta el trigo. Nosotros siempre decimos que el trigo y la harina impactan muy poco dentro de la formación de los farináceos. Y de cara al futuro no vamos a escuchar que aumenta tal cosa porque aumentó la harina, porque se van a retrotraer los precios”.

Por último, Oscar Marino, titular de la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (APYMIMRA), aseguró en diálogo con este medio que “vaticinar lo que va a pasar con el precio del pan es muy difícil. En oportunidades anteriores cuando se aplicaron este tipo de mecanismos, la verdad que al consumidor no le llegó. No había el pan a $2,50 que proponía en ese momento la Secretaría de Comercio. Las medidas que sirven son las que nosotros propusimos, que en lugar de subsidiar a la molinería había que hacerlo directamente al consumo, en los sectores más vulnerables, por medio de las tarjetas que ya están en vigencia o alguna otra que se podía crear”.

SEGUIR LEYENDO: