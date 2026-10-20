Cuánto cuesta criar un hijo en la Ciudad de Buenos Aires

Para los bebés de hasta cinco meses, la canasta alcanzó los $1.554.674 mensuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La canasta de crianza en la Ciudad de Buenos Aires registró valores de entre $1.041.381,76 y $1.684.494,41 durante septiembre, de acuerdo con el informe publicado por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). La medición permite estimar cuánto cuesta sostener a una persona de entre 0 y 17 años en el hogar.

El monto varía de acuerdo con la edad. Para los bebés de hasta cinco meses, la canasta alcanzó los $1.554.674 mensuales, tanto para varones como para mujeres. En el caso de los niños de dos años, el costo ascendió a $1.684.494 para los varones y a $1.672.693 para las mujeres, los valores más elevados de la serie.

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A partir de los tres años, el monto se reduce debido a la menor valorización del tiempo de cuidado considerado en el cálculo. Para esa edad, la canasta se ubicó en $1.292.683 para los varones y $1.283.832 para las mujeres. Entre los seis y los siete años, descendió a $1.041.382 para ambos sexos.

En la adolescencia, el gasto estimado volvió a aumentar. Para los chicos de entre 16 y 17 años, la canasta llegó a $1.338.846 mensuales, mientras que para las chicas de la misma edad se ubicó en $1.250.628. La diferencia responde principalmente al componente de bienes y servicios, dado que el valor del cuidado es el mismo para ambos sexos en ese tramo etario.

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Para los chicos de entre 16 y 17 años, la canasta llegó a $1.338.846 mensuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En septiembre, la canasta de crianza registró un aumento de entre 2,5% y 2,7%, según la edad del niño. La suba superó a la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que fue del 1,8% en el mismo período.

Qué incluye la canasta de crianza

La medición del IDECBA contempla dos componentes: la canasta de bienes y servicios y la valorización económica del cuidado. El primero reúne los gastos en alimentos, vestimenta, vivienda, equipamiento y mantenimiento del hogar, salud, educación, transporte, comunicaciones, recreación, cultura y otros bienes y servicios.

El segundo componente asigna un valor monetario al tiempo que demanda el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Para calcularlo, el organismo toma como referencia el costo de contratar personal de casas particulares, según los salarios establecidos para las tareas de cuidado.

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La estimación reconoce que las necesidades cambian a medida que los chicos crecen. Para los menores de tres años, el valor mensual del cuidado se calculó en $1.151.144,37.

Para quienes tienen entre tres y cinco años, descendió a $767.429,58; entre los seis y los doce años, se ubicó en $383.714,79; y para los adolescentes de entre 13 y 17 años, alcanzó los $422.850,28.

La medición del IDECBA contempla dos componentes: la canasta de bienes y servicios y la valorización económica del cuidado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasó a nivel nacional

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la canasta de crianza alcanzó $728.850 mensuales para un niño de entre seis y 12 años en septiembre de 2026. El cálculo incluye los gastos en bienes y servicios y el valor económico del tiempo de cuidado.

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Para un menor de un año, el costo mensual fue de $570.832. En el caso de los niños de uno a tres años, la canasta se ubicó en $679.816, mientras que para el segmento de cuatro a cinco años llegó a $579.752.

La medición abarca a la población de hasta 12 años y se divide en cuatro grupos etarios: menores de un año, de uno a tres años, de cuatro a cinco años y de seis a 12 años.

La canasta combina dos componentes: los consumos de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de niños y adolescentes, y el tiempo destinado a las tareas de cuidado, valorizado según las remuneraciones del personal de casas particulares.

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La estimación asigna 147 horas mensuales de cuidado a los menores de un año y 168 horas a los niños de uno a tres años. Para quienes tienen entre cuatro y cinco años, calcula 105 horas mensuales; para el grupo de seis a 12 años, 84 horas.

Respecto de agosto, la canasta aumentó en todos los grupos de edad. El alza fue de 2,4% para los menores de un año y para los niños de uno a tres años; en los segmentos de cuatro a cinco años y de seis a 12 años, el incremento fue de alrededor de 2,2%.

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