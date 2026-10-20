Economía

Cuánto cuesta criar un hijo en la Ciudad de Buenos Aires

El cálculo contempla tanto los bienes y servicios necesarios para su manutención como el valor económico del tiempo destinado a los cuidados

Mujer de espaldas sentada en un sofá que sostiene a un bebé con prenda a rayas sobre su hombro.
Para los bebés de hasta cinco meses, la canasta alcanzó los $1.554.674 mensuales (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La canasta de crianza en la Ciudad de Buenos Aires registró valores de entre $1.041.381,76 y $1.684.494,41 durante septiembre, de acuerdo con el informe publicado por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). La medición permite estimar cuánto cuesta sostener a una persona de entre 0 y 17 años en el hogar.

El monto varía de acuerdo con la edad. Para los bebés de hasta cinco meses, la canasta alcanzó los $1.554.674 mensuales, tanto para varones como para mujeres. En el caso de los niños de dos años, el costo ascendió a $1.684.494 para los varones y a $1.672.693 para las mujeres, los valores más elevados de la serie.

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A partir de los tres años, el monto se reduce debido a la menor valorización del tiempo de cuidado considerado en el cálculo. Para esa edad, la canasta se ubicó en $1.292.683 para los varones y $1.283.832 para las mujeres. Entre los seis y los siete años, descendió a $1.041.382 para ambos sexos.

En la adolescencia, el gasto estimado volvió a aumentar. Para los chicos de entre 16 y 17 años, la canasta llegó a $1.338.846 mensuales, mientras que para las chicas de la misma edad se ubicó en $1.250.628. La diferencia responde principalmente al componente de bienes y servicios, dado que el valor del cuidado es el mismo para ambos sexos en ese tramo etario.

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Un hombre y dos niños de espaldas tomados de la mano frente a un paso peatonal y un semáforo en rojo.
Para los chicos de entre 16 y 17 años, la canasta llegó a $1.338.846 mensuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En septiembre, la canasta de crianza registró un aumento de entre 2,5% y 2,7%, según la edad del niño. La suba superó a la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que fue del 1,8% en el mismo período.

Qué incluye la canasta de crianza

La medición del IDECBA contempla dos componentes: la canasta de bienes y servicios y la valorización económica del cuidado. El primero reúne los gastos en alimentos, vestimenta, vivienda, equipamiento y mantenimiento del hogar, salud, educación, transporte, comunicaciones, recreación, cultura y otros bienes y servicios.

El segundo componente asigna un valor monetario al tiempo que demanda el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Para calcularlo, el organismo toma como referencia el costo de contratar personal de casas particulares, según los salarios establecidos para las tareas de cuidado.

La estimación reconoce que las necesidades cambian a medida que los chicos crecen. Para los menores de tres años, el valor mensual del cuidado se calculó en $1.151.144,37.

Para quienes tienen entre tres y cinco años, descendió a $767.429,58; entre los seis y los doce años, se ubicó en $383.714,79; y para los adolescentes de entre 13 y 17 años, alcanzó los $422.850,28.

Una mujer sentada en un sillón sostiene y alimenta con un biberón a un bebé recostado en sus brazos en una sala de estar.
La medición del IDECBA contempla dos componentes: la canasta de bienes y servicios y la valorización económica del cuidado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasó a nivel nacional

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la canasta de crianza alcanzó $728.850 mensuales para un niño de entre seis y 12 años en septiembre de 2026. El cálculo incluye los gastos en bienes y servicios y el valor económico del tiempo de cuidado.

Para un menor de un año, el costo mensual fue de $570.832. En el caso de los niños de uno a tres años, la canasta se ubicó en $679.816, mientras que para el segmento de cuatro a cinco años llegó a $579.752.

La medición abarca a la población de hasta 12 años y se divide en cuatro grupos etarios: menores de un año, de uno a tres años, de cuatro a cinco años y de seis a 12 años.

La canasta combina dos componentes: los consumos de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de niños y adolescentes, y el tiempo destinado a las tareas de cuidado, valorizado según las remuneraciones del personal de casas particulares.

La estimación asigna 147 horas mensuales de cuidado a los menores de un año y 168 horas a los niños de uno a tres años. Para quienes tienen entre cuatro y cinco años, calcula 105 horas mensuales; para el grupo de seis a 12 años, 84 horas.

Respecto de agosto, la canasta aumentó en todos los grupos de edad. El alza fue de 2,4% para los menores de un año y para los niños de uno a tres años; en los segmentos de cuatro a cinco años y de seis a 12 años, el incremento fue de alrededor de 2,2%.

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