Economía

Rematan departamentos sin herederos en CABA: en qué barrios están, cómo son y cuál es el precio inicial

El remate virtual del Banco Ciudad incluirá cuatro unidades y un lote en distintos barrios porteños, con valores de base desde USD 14.840 y depósitos de garantía para intervenir en las ofertas

subastas online
La suba será 100% online y habrá tiempo hasta 48 horas antes para inscribirse.
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El Banco Ciudad realizará una subasta online de cuatro inmuebles con herencias vacantes ubicados en Liniers, Palermo, Monserrat y Recoleta. El remate será el 30 de octubre, desde las 10, a través de la plataforma de Subastas Banco Ciudad.

La oferta incluye un terreno en construcción y departamentos de uno, dos y tres ambientes. Las bases parten de USD 14.840 por un monoambiente de 18,24 m² en Monserrat y llegan a USD 97.150 por una unidad de tres ambientes con 70,60 m² en Recoleta.

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Los inmuebles se rematarán por cuenta y orden de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Según informó el Banco Ciudad, los recursos obtenidos por las ventas se destinan, por ley, al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad de Buenos Aires.

Las propiedades

La primera propiedad prevista para la jornada es un terreno en construcción situado en Esteves Sagui 121, en el barrio de Liniers. El lote tiene una superficie de 220 m² y su subasta comenzará a las 10. La base fijada para este inmueble es de USD 87.100, mientras que el depósito en garantía requerido asciende a 2.613 dólares.

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El departamento ubicado en Santos Dumont 2457.
El departamento ubicado en Santos Dumont 2457. (Banco Ciudad)

A las 10.45 se ofrecerá un departamento de dos ambientes ubicado en Santos Dumont 2457, en Palermo. La unidad cuenta con 36,97 m² cubiertos. El precio de base será de USD 51.590 y los interesados deberán constituir un depósito en garantía de USD 1.547 para participar del remate.

El departamento con el precio inicial más bajo de la subasta es un monoambiente de Venezuela 468, en Monserrat. Tiene una superficie total de 18,24 m² y saldrá a remate a las 11.30. La propiedad tendrá una base de USD 14.840. El depósito en garantía establecido para este lote es de 445 dólares.

La última propiedad de la jornada será un departamento de tres ambientes ubicado en Tomás Manuel de Anchorena 924, en Recoleta. Tiene una superficie total de 70,60 m² y su remate está previsto para las 12.15. La unidad cuenta con la base más alta del conjunto, de USD 97.150, y exige un depósito en garantía de 2.914 dólares.

El inmueble ubicado en Venezuela 468.
El inmueble ubicado en Venezuela 468. (Banco Ciudad)

Datos de cada propiedad

  • Esteves Sagui 121, Liniers
    • Tipo de inmueble: terreno en construcción
    • Superficie del terreno: 220 m²
    • Base: USD 87.100
    • Depósito en garantía: USD 2.613
    • Hora de remate: 10
  • Santos Dumont 2457, Palermo
    • Tipo de inmueble: departamento de dos ambientes
    • Superficie cubierta: 36,97 m²
    • Base: USD 51.590
    • Depósito en garantía: USD 1.547
    • Hora de remate: 10.45
  • Venezuela 468, Monserrat
    • Tipo de inmueble: monoambiente
    • Superficie total: 18,24 m²
    • Base: USD 14.840
    • Depósito en garantía: USD 445
    • Hora de remate: 11.30
La propiedad ubicada en Tomás de Anchorena 924.
La propiedad ubicada en Tomás de Anchorena 924. (Banco Ciudad)
  • Tomás Manuel de Anchorena 924, Recoleta
    • Tipo de inmueble: departamento de tres ambientes
    • Superficie total: 70,60 m²
    • Base: USD 97.150
    • Depósito en garantía: USD 2.914
    • Hora de remate: 12.15

Cómo participar de las subastas online

Quienes quieran presentar ofertas deberán crear una cuenta en la plataforma de subastas del Banco Ciudad con una antelación mínima de 48 horas hábiles respecto de la apertura de cada remate. Como requisito, tendrán que efectuar un depósito en garantía, cuyo valor corresponde a un porcentaje de la base establecida para el inmueble seleccionado.

El sitio de remates de la entidad también dispone de un video tutorial con las instrucciones para completar la inscripción y participar en la puja digital.

La entidad informó que el depósito en garantía será devuelto íntegramente a quienes no realicen ofertas o queden fuera de la adjudicación. La persona que resulte ganadora podrá pedir la tenencia de la propiedad y adelantar el pago del saldo una vez que suscriba el boleto de compraventa.

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