Se demora la apertura del cupo de autos híbridos y eléctricos de 2027: los motivos detrás del retraso

Esta semana tampoco salió la apertura del cupo para importar híbridos y eléctricos sin arancel de 2027. REUTERS/Gabriel Lordello.

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La apertura de la licitación de autos híbridos y eléctricos para 2027 se está postergando más de lo esperado, incluso cuando el Gobierno ya decidió el cambio de valores FOB máximos que deben tener los autos que aspiren a recibir asignación en el cupo, y que era el único paso previo para abrir las inscripciones, ante la inminente llegada de Tesla a Argentina.

Sin embargo, ya pasaron 15 días desde que la novedad se anunció oficialmente, el 30 de septiembre. Salvo que este jueves se decida avanzar y la medida se publique mañana en el Boletín Oficial, todo indica que la licitación deberá esperar al menos una semana más.

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La preocupación de los importadores

“Sabemos que hay varias marcas haciendo lobby para tener lo mismo que el año pasado. Quizás por eso sea la demora, pero ya estamos en fecha límite. Si no se decide rápido, los autos del año que viene van a llegar tarde”, alertó un importador a Infobae. “Esto ya ocurrió el año pasado y por eso se encimaron los autos de las licitaciones de 2025 y 2026”, agregó.

Es cierto, los tiempos de una importación son muy largos, “pero los tiempos para mover el Estado también, los circuitos tardan lo que tardan”, respondieron fuentes cercanas al Gobierno.

La urgencia de las automotrices e importadoras es comprensible. No se trata solo abrir la licitación, sino de dar a conocer las condiciones que tendrá el cupo del año que viene, ya que las marcas necesitan saber si pueden pedir unidades libremente o si habrá un cupo dentro del cupo, según la tecnología de los autos.

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Los cupos 2025 y 2026 se encimaron por la demora en lanzar el plan el año pasado y la licitación de este año que se finalizó en noviembre. Por eso llegaron casi 80.000 autos en el primer semestre de 2026, saturando el mercado.

Además, en la próxima licitación será determinante el hecho de no ser un cupo de 50.000 autos sino dos de 25.000 cada uno, con una mitad para los fabricantes y la otra para los importadores. Si bien en los dos años previos también ocurrió del mismo modo, todos los autos tenían el mismo precio FOB máximo entonces había que buscar un modelo “que encaje” en ese precio y traerlo.

Ahora, los microhíbridos tienen un valor FOB máximo de USD 16.000, los híbridos suben hasta USD 18.000 y los eléctricos puros saltan a un valor de USD 35.000, con lo cual cambia completamente el universo de autos que puede calificar para tener el beneficio arancelario.

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“Hay varias marcas chinas que no quieren perder volumen pero es inevitable. Tuvieron dos años de un cupo hecho casi para ellos exclusivamente. Al Gobierno le vino bien porque abrió el mercado y empujó los precios para abajo, que era lo que quería. Pero ahora saben que van a tener menos autos y están presionando para no perder”, comentaron desde una automotriz.

La experiencia del cupo 2026

La referencia que hacen varios empresarios del sector es que la licitación de 2026 fue la que motivó que suceda eso, porque las automotrices no tomaron sus 25.000 autos sino solo 19.280, dejando 30.720 para los importadores.

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Ante ese volumen adicional, algunas marcas chinas aprovecharon para traer autos rápidamente, sin poder tomarse el tiempo necesario para pedir una calibración adecuada como la que se hace para cada mercado.

“Hay autos que tienen las ADAS mal ajustadas, y hasta hay autos que no vienen directamente de fabricantes sino de ‘bolseros’ que venden remanentes fuera de producción. Esta reducción de volumen va a filtrar la calidad de los vehículos”, aseguran.

La suba del valor FOB a USD 35.000 para autos eléctricos arrima a Tesla al cupo y reduce considerablemente el volumen para las marcas chinas. Patrick Pleul/Pool vía REUTERS/File Photo

Existe la idea en algunas automotrices que la demora en abrir la licitación puede estar relacionada con una revisión más profunda de lo que sucedió con los dos cupos anteriores, pero que se detectó en los últimos meses, ya que la licitación de 2026 de hizo muy cerca de fin de año.

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También hubo una nueva realidad cuando recibieron varios pedidos para que se subiera el valor FOB, durante las reuniones informales que tuvieron a partir de julio pasado las autoridades del Ministerio de Economía con marcas, intentando tomar la mejor decisión respecto a los cambios que que finalmente implementaron.

“Se dieron cuenta que el cupo cumplió su misión de romper un poco el mercado al generar competencia muy fuerte de precios y darle nuevas alternativas a los usuarios. Ahora es lógico hacer un ajuste para que la el cupo sea equitativo para todas las marcas. El que planteó su negocio en base al cupo tendrá que revisar su plan de negocios”, dijeron desde un importador oficial con muchos años en el mercado.

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