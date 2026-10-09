Economía

El costo de tener un auto supera el salario mínimo: cuánto se necesita por mes para mantenerlo

El monto puede aumentar si se necesita pagar una cochera o afrontar gastos imprevistos

El economista Lucas Abriata propuso prorratear las reparaciones mecánicas en doce meses para crear un fondo de reserva
Guardar

Tener un auto con una década de uso ya implica una carga mensual que supera el salario mínimo: mantener un vehículo modelo 2016 en Argentina puede demandar más de $500.000 por mes, aun sin contar el costo de compra ni una cobertura contra todo riesgo. Combustible, seguro, patente, mantenimiento y, en algunos casos, cochera forman parte de esa cuenta.

La periodista Belén Escobar explicó en Infobae al Amanecer que la estimación elaborada por el economista Lucas Abriata toma como referencia un vehículo de una marca popular y distribuye en un presupuesto mensual tanto los gastos fijos como posibles reparaciones. “Más de $500.000 para empezar a hablar tenés que tener para poder mantener un auto de manera mensual”, afirmó.

PUBLICIDAD

El combustible concentra más de la mitad del presupuesto

El rubro de mayor peso es la nafta. Para los traslados, el cálculo asigna poco más de $290.000 mensuales, aunque el desembolso puede variar según la distancia recorrida, el uso cotidiano del auto y las modificaciones en los precios de los combustibles.

Una mano con chaqueta oscura sostiene la manguera del surtidor para cargar combustible en un vehículo blanco.
El gasto en combustible representa la partida más alta con una asignación calculada en $290.000 por mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

A ese gasto se suman unos $16.000 por mes de patente para un vehículo radicado en la provincia de Buenos Aires. Escobar señaló que los valores en otras jurisdicciones pueden ser parecidos, aunque existen diferencias de acuerdo con el lugar de radicación.

El seguro contra terceros, la cobertura considerada en la estimación, ronda los $110.000 mensuales. Hay pólizas de responsabilidad civil cercanas a $60.000, mientras que las de todo riesgo pueden llegar a $159.000. En los planes con franquicia, el valor puede acercarse a $ 300.000 por mes.

PUBLICIDAD

Mantener un vehículo modelo 2016 en Argentina puede demandar más de $500.000 por mes (captura de video)
Mantener un vehículo modelo 2016 en Argentina puede demandar más de $500.000 por mes (captura de video)

Guardar el auto en una cochera puede sumar hasta $200.000

El cálculo no tiene el mismo resultado para todos los conductores. Quienes cuentan con espacio propio o viven en zonas donde estacionar no exige alquilar una cochera evitan uno de los costos que más puede alterar el presupuesto.

En la Ciudad de Buenos Aires, una cochera puede partir de $80.000 mensuales y alcanzar los $200.000, según el barrio y la disponibilidad. Escobar indicó que en Palermo los precios pueden superar los $150.000. “Podemos empezar de ochenta mil y se te puede llegar a ir hasta doscientos mil”, dijo sobre los valores relevados.

Dos manos vierten un líquido dorado desde un envase gris a un embudo negro ubicado sobre el motor de un automóvil.
El gasto en combustible representa la partida más alta con una asignación calculada en $290.000 por mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con ese adicional, el costo de uso de un auto modelo 2016 sube con rapidez, sobre todo para quienes deben combinar el vehículo con el pago de un alquiler. La cochera no está incluida en el presupuesto básico, pero resulta necesaria para parte de los propietarios que viven en zonas urbanas.

Las reparaciones se prorratean para anticipar gastos imprevistos

El presupuesto elaborado por Abriata también considera cambios de aceite, filtros y desperfectos mecánicos. Como esos desembolsos no se repiten todos los meses, el economista propuso repartirlos a lo largo del año para conformar una reserva.

Como ejemplo, tomó una reparación de $700.000 y la dividió en 12 meses. La idea es destinar una suma mensual para afrontar un arreglo cuando aparezca, sin que el impacto recaiga por completo en un único período.

Escobar mencionó que trabajos de chapa y pintura pueden costar entre $700.000 y $800.000, y relató el caso de un presupuesto de $1 millón por un golpe en la parte trasera de un vehículo. Los lavados y las reparaciones estéticas menores no integran de manera específica el cálculo, aunque también pueden elevar el desembolso final.

Vista en diagonal de varios autos nuevos de diferentes colores estacionados en una fila, con etiquetas de precio, observados a través de una valla metálica gris borrosa en primer plano.
El gasto combinado de alquiler de vivienda y manutención vehicular puede absorber $1,5 millones al mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salario mínimo no cubre el costo mensual estimado

El salario mínimo vital y móvil, ubicado en $383.800 según el cálculo citado, queda por debajo de la suma necesaria para sostener el auto de referencia. La diferencia se amplía si el propietario necesita alquilar una cochera o enfrenta una reparación no prevista.

Escobar comparó el gasto con el Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que ubicó cerca de los $2 millones, y planteó que una persona que paga alquiler y mantiene un vehículo puede afrontar alrededor de $1,5 millones mensuales entre ambas obligaciones.

La estimación se limita a un auto modelo 2016, con una cobertura contra terceros y gastos básicos de uso. No contempla vehículos nuevos o de mayor valor, ni suma de forma puntual los costos de lavados y arreglos estéticos menores.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Autos UsadosArgentinaCosto de VidaInfobae en VivoInfobae Al Amanecer

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿La inflación encontró un nuevo piso?: las proyecciones privadas alejan la meta de perforar el 1% mensual en el corto plazo

Los privados marcaron en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que se va a mantener por arriba del 1,6% hasta marzo. Identifican presiones de costos, estacionalidad y expectativas cambiarias

¿La inflación encontró un nuevo piso?: las proyecciones privadas alejan la meta de perforar el 1% mensual en el corto plazo

Un banco advierte que en 2026 se registrará “el superávit primario más bajo de la era Milei”

La entidad financiera sostiene que el margen para continuar reduciendo el gasto se ha estrechado y que la recuperación de la recaudación está siendo más gradual de lo esperado

Un banco advierte que en 2026 se registrará “el superávit primario más bajo de la era Milei”

El turismo que queremos se construye antes del viaje

La estrategia busca que cada territorio planifique con datos, incorpore tecnología e innovación, y priorice la sostenibilidad y la inclusión para sostener beneficios locales

El turismo que queremos se construye antes del viaje

La oportunidad argentina en la era de la inteligencia artificial

Las evaluaciones basadas en capacidad demostrada buscan acreditar cómo los alumnos resuelven situaciones laborales, en un contexto donde el conocimiento se vuelve abundante y las herramientas tecnológicas redefinen las competencias requeridas

La oportunidad argentina en la era de la inteligencia artificial

Billetes rotos o manchados: en qué casos los bancos están obligados a cambiarlos, según el BCRA

Ante la consulta de un usuario, el Banco Central compartió la reglamentación que deben cumplir la entidades financieras y las sanciones a las que se exponen

Billetes rotos o manchados: en qué casos los bancos están obligados a cambiarlos, según el BCRA

DEPORTES

Franco Colapinto afronta la clasificación de la Sprint del Gran Premio de Singapur de la F1

Franco Colapinto afronta la clasificación de la Sprint del Gran Premio de Singapur de la F1

Sorpresa en el mundo del deporte: una figura de la NBA se convirtió en accionista del Atlético de Madrid

Tagliafico habló de la idea de ser padre y dio detalles de su relación: “Ser mujer de futbolista psicológicamente es muy duro”

Hizo el camino del Dibu Martínez, pasó por el hockey y se convirtió en la primera jugadora de Independiente en llegar a la Selección Mayor

Quedó libre de Boca, fue remisero y mozo y recién debutó a los 25 años: “Pasé de levantarle los brazos a la gente a ponerlos en el volante”

TELESHOW

Quiénes son los nominados al Martín Fierro de Radio 2026

Quiénes son los nominados al Martín Fierro de Radio 2026

El accidente de Rocío Robles en MasterChef que terminó en un abrazo de Damián Betular: “Una lloradita y a seguir”

El duro pase de factura de Nicolás Repetto a Mario Pergolini tras sus reclamos al aire: “No se puede ser tan manguero”

Julieta Prandi habló de su ausencia en el festejo de cumpleaños de Julieta Ortega: “No es mi amiga”

Las fotos de Wanda Nara con Martín Migueles el mismo día que se conoció su divorcio de Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

Más de 43 mil turistas hondureños visitan El Salvador durante la Semana Morazánica

Más de 43 mil turistas hondureños visitan El Salvador durante la Semana Morazánica

Gobierno descarta solicitar aumento en las tarifas del agua en Costa Rica y promete no trasladar ineficiencias a los usuarios

Fuerzas Armadas de Honduras buscan aumentar número de militares para ampliar capacidad de respuesta

Claire Keegan, escritora irlandesa: “Para lo único que sirve pensar es para deprimirse; si quieres triunfar en la vida, hay cosas que debes ignorar para poder seguir adelante”

Un modelo de IA podría anticipar el desarrollo de inundaciones repentinas: cómo funciona