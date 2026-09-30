Arranca hoy el Coloquio de IDEA: Milei hablará desde París y los empresarios debatirán cómo sostener el crecimiento

Más de 1.000 participantes se reunirán hasta el viernes en el Hotel Sheraton de Mar del Plata para participar del 62° Coloquio de IDEA

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Con buena parte del Gobierno y varios de los empresarios que suelen poblar sus pasillos a miles de kilómetros de distancia, el 62° Coloquio de IDEA abrirá este miércoles una edición atípica en el hotel sheraton de Mar del Plata.

La coincidencia con la Argentina Week en París alteró parte de la fisonomía habitual del tradicional encuentro, aunque no su convocatoria: más de 1.000 empresarios, dirigentes políticos, especialistas y referentes de distintos ámbitos se reunirán hasta el viernes para discutir cómo sostener un proceso de crecimiento durante los próximos 20 años.

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La postal tendrá esta vez dos escenarios. Mientras el presidente Javier Milei, buena parte de su gabinete, 12 gobernadores y referentes empresarios estarán en Francia, en Mar del Plata IDEA desplegará una agenda con fuerte presencia del sector privado e invitados internacionales. El Gobierno, de todos modos, tendrá participación: Milei, el ministro de Economia, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el canciller Pablo Quirno intervendrán de manera virtual, mientras que la senadora Patricia Bullrich será la principal figura oficialista presente en el Sheraton.

Según pudo saber Infobae, la intervención del Presidente será en vivo desde París y el formato sería, en principio, una entrevista que le harán los ejecutivos de IDEA. La intención de los organizadores es ubicarla después de la exposición del ex presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, uno de los principales invitados de esta edición.

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La coincidencia entre ambos acontecimientos no formó parte de la planificación inicial. IDEA incluso movió previamente la fecha del Coloquio para evitar una superposición con una reunión del Fondo Monetario Internacional. Pero cuando los organizadores conocieron las fechas de la Argentina Week ya resultó imposible realizar un nuevo cambio. Del lado del Gobierno tampoco existió margen para modificar el viaje a Francia, que incluyó entre sus compromisos una reunión previamente acordada entre Milei y Emmanuel Macron.

La superposición provocó algunos cambios respecto de otras ediciones. Este año no se realizará el tradicional debate con gobernadores y también se canceló el desayuno con referentes de las principales empresas del agro, ya que varios de sus protagonistas estarán en Francia.

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La reunión entre Javier Milei y Emmanuel Macron en París coincidió con las fechas del Coloquio de IDEA y condicionó la presencia del Gobierno en Mar del Plata

Desde la organización, sin embargo, relativizan el impacto que tendrá la ausencia física de buena parte del Gobierno sobre el contenido del encuentro. “Que esté el Gobierno siempre suma. Lo mismo que cuando está la oposición. Pero la temática del Coloquio es del sector privado y eso queda”, se conformó uno de los directivos.

Una agenda que busca mirar más allá de la coyuntura

El lema elegido para esta edición es “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”. La propuesta de IDEA consiste en tomar la estabilidad macroeconómica como punto de partida para discutir una agenda de largo plazo que permita atraer inversión, aumentar la productividad, generar empleo formal, desarrollar talento y mejorar de manera sostenida la calidad de vida.

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La agenda se estructurará alrededor de cuatro grandes ejes: las megatendencias globales que están configurando una nueva era; los pilares necesarios para consolidar una Argentina estable; las condiciones para mejorar la competitividad; y el desarrollo de las capacidades de las personas a través de la educación y el trabajo.

En la organización existe una mirada definida sobre el punto de partida de esa discusión. Entre los empresarios hay coincidencias respecto del “trazo grueso” del rumbo: consideran necesario terminar de consolidar el orden macroeconómico, sostener la estabilidad fiscal, avanzar con la apertura de la economía bajo normas de mercado y fortalecer las instituciones.

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Santiago Mignone, Presidente de IDEA y socio de PwC Argentina; Anna Cohen, Tesorera de IDEA y Presidente & Managing Partner del Grupo Cohen; Fabián Kon, Presidente del 62° Coloquio de IDEA, Director de IDEA y CEO de Grupo Galicia; Luciana Paoletti, Directora Ejecutiva de IDEA; Juan Farinati, Director de IDEA y Presidente y CEO de Bayer Cono Sur (IDEA)

A partir de allí, aparecen las diferencias sobre el camino, la velocidad y los efectos sectoriales de las medidas. Conviven posiciones con una mirada más aperturista y otras que ponen mayor énfasis en la situación particular de determinadas actividades productivas. Uno de los puntos que genera inquietud es precisamente la transición entre la estabilización y el crecimiento. En el empresariado observan con inquietud sectores de la economía que todavía no logran arrancar, en un escenario en el que el consumo también atraviesa un reacomodamiento.

En ese punto, la lectura que circula entre los organizadores es que durante los años de inflación existió un consumo exacerbado y que ahora se produce un sinceramiento que obliga también a determinar cuál es su verdadero nivel. “El cruce del puente es la parte más complicada”, describió una fuente vinculada con el Coloquio.

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La agenda de la primera jornada

Luego de las palabras de apertura a cargo de Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia, la primera jornada pondrá el foco en las transformaciones que están modificando las reglas de la economía y la competencia global: la geopolítica, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, los cambios demográficos, los recursos estratégicos y las nuevas dinámicas del capital.

Entre los especialistas que participarán se encuentran Margaret Myers, profesora y directora ejecutiva del Institute for America, China, and the Future of Global Affairs de Johns Hopkins University; Mark Esposito, profesor de Tech Policy en Northeastern University y Faculty Associate en Harvard University; Nicolás Aguzín, ex CEO de Hong Kong Exchanges and Clearing y miembro de los directorios de Mercado Libre, Globant y Pampa Energía; Guillermo Oliveto, CEO de W/Almatrends; Julen Baztarrica, socio de McKinsey y líder de la práctica de Energía; y Hernán Kazah, cofundador y managing partner de Kaszek.

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El expresidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, expodrá sobre el final de la primera jornada del 62° Coloquio de IDEA Jaime Olivos

En el cierre, Luis Lacalle Pou, expresidente de Uruguay, ofrecerá su visión sobre la experiencia de estabilización uruguaya. Y luego hablará Milei.

Otros ejes del coloquio

La conversación de la segunda jornada se enfocará en cómo construir las condiciones necesarias para consolidar la estabilidad y recuperar previsibilidad para la inversión y la planificación de largo plazo.

El programa contará con la participación de Pablo Goldberg, Managing Director, Head of Research y Portfolio Manager de Deuda de Mercados Emergentes en BlackRock; Andrea Castagnola, profesora visitante de la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora afiliada del LawTransform CMI; Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación; Diego Luciani, fiscal general.

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El debate abordará, entre otros temas, la estabilidad macroeconómica, las instituciones, la seguridad jurídica, la Justicia y la importancia de construir reglas y acuerdos de largo plazo que trasciendan los ciclos políticos.

La agenda educativa contará con Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseña por Argentina; José Goity, ministro de Educación de Santa Fe; Mariano Narodowski, director del área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella; Ricardo Torres, socio fundador de Pampa Energía; y Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA.

El día cerrará con dos paneles políticos: “El futuro en tiempo presente: jóvenes y política” con Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo; Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR Nacional; Gastón Granados, intendente de Ezeiza; Juan Manuel López, abogado y exdiputado Nacional por la Coalición Cívica; Nicolás Pakgojz, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Bloque LLA). Y “La agenda del Senado de la Nación”, con Patricia Bullrich, senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La legisladora también tendrá contacto directo con el círculo empresario fuera de los paneles públicos. Participará de encuentros reservados cuyos cupos ya se completaron, en una edición en la que la ausencia presencial de ministros y gobernadores le dará un protagonismo particular.

Finalmente, la tercera jornada estará centrada en uno de los principales desafíos de la Argentina: transformar sus capacidades y recursos en mayor inversión, productividad y competitividad.

Ryan McInerney, CEO de Visa, será uno de los protagonistas de esta conversación, que también tendrá una fuerte mirada desde las empresas. El panel “Empresas en primera persona” reunirá a Rosana Cordero, CEO de Cordero; Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Salvador Muñoz, presidente de Hijos de Salvador Muñoz; Christian Otero, cofundador de Lucciano’s; y María Eugenia Sampalione, directora ejecutiva de Newmont Argentina.

La discusión pondrá sobre la mesa los desafíos concretos para crecer y competir, desde los costos y la infraestructura hasta el sistema tributario, la transformación productiva y la inserción internacional.

El debate continuará con una mirada sobre el futuro del trabajo y los cambios que las nuevas tecnologías y las transformaciones económicas están generando en las formas de trabajar. Participarán Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC; Diego García, director general de CVC Corp; Alejandro Gorodisch, presidente de Farmacity; y Sofía Vago, CEO de Accenture.

La agenda se completará con el panel “Cómo se construye la influencia hoy”, con Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT; María Migliore, cofundadora de Popurrí; y Diego Leuco, director de contenidos de Resumido. Y con una charla sobre la experiencia económica israelí a cargo de Esteban Klor, profesor catedrático en el Departamento de Economía de la Universidad Hebrea de Jerusalén.