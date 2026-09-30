Vuelven las pickups nafteras a la Argentina: qué se sabe de los nuevos modelos que llegarán en 2027

Ford lanzará en 2027 dos modelos nuevos de Ranger. Una será híbrida, pero ambas tendrán la novedad de regresar a un motor naftero en una pickup nacional.

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Aprovechando el festejo de los 65 años de la tradicional planta de General Pacheco, Ford Argentina mostró por primera vez a la prensa un adelanto de las dos nuevas pickup Ranger que se sumarán al portafolio actual de versiones.

Sin embargo, lo que se suma con las Ranger Tremor y Ranger PHEV es mucho más que dos nuevas opciones de equipamiento y performance, y la llegada de la primera pickup híbrida para la marca.

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Ambos modelos representan el regreso al mercado de las pickup medianas nafteras de producción local, que se había discontinuado precisamente con la última Ranger 2.5 Duratec 4x2 en 2020.

De hecho, Ford fue la última terminal argentina en mantener una pickup mediana naftera de producción nacional, ya que, para ese entonces, el resto de las marcas nacionales ya estaban fuertemente concentradas en ofrecer camionetas con motores turbodiésel.

Las otras pickup nafteras habían sido la Toyota Hilux 2.7, que se dejó de vender en el catálogo de Argentina en cerca de 2005, aunque todavía la sigue fabricando para otros países de la región, y Volkswagen, que produjo una versión naftera 2.0 TSI de Amarok hasta 2019, pero solo para los mercados de exportación.

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El motor que tendrán las Ranger Tremor y PHEV es el mismo de la Ford Everest, el Ecoboost 2.3, pero tendrá unos 100 CV menos de potencia que el SUV.

El regreso del naftero

Así, el lanzamiento de las dos nuevas versiones de Ranger, devolverá al mercado camionetas argentinas con motor naftero. Y si bien la híbrida enchufable tendrá la asistencia de un motor eléctrico que llevará su potencia a unos 280 CV, en ambos modelos será el mismo 2.3 turbo Ecoboost de casi 200 CV, con una configuración especial para pickups.

Si bien Ford Argentina no ofreció todavía las especificaciones técnicas oficiales de los dos nuevos modelos, se sabe que ese motor naftero se importará de la planta de motores de Ford en China, y no vendrá desde Tailandia, donde se incorpora como motor de las Ford Everest que se importan en Argentina, aunque con una configuración de motor que lleva la potencia hasta los 300 CV.

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Al tener una planta en China para abastecerse de motores Ecoboost para estas dos versiones, Ford evalúa incluso lanzar otras versiones de Ranger con motor naftero en su gama actual, que tiene versiones de cabina chasis, cabina simple con caja larga, y cabina doble pero todas propulsadas por dos diferentes motores turbodiésel.

5 motores distintos

Aunque se trata de dos motores, uno de ellos tiene dos opciones de configuración. Se trata del Panther 2.0 de cuatro cilindros que alcanza los 170 CV con un turbo y los 210 CV con la versión bi-turbo. Mientras tanto, el otro motor es el Lion 3.0 V6, que entrega 250 CV de potencia.

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Con las dos nuevas Ranger, la gama se ampliará a 5 motorizaciones, ya que a las tres diésel se sumarán la Tremor con motor Ecoboost 2.3 turbo de 190 CV y la PHEV con ese mismo motor complementado por uno eléctrico de 100 CV, que le permitirá alcanzar los 280 CV y 700 Nm.

El motor naftero de la Ranger híbrida enchufable está asociado a la caja de cambios. La batería en el eje trasero.

En el evento de este lunes 28 en General Pacheco, Ford exhibió también la estructura sin carrocería de una Ranger híbrida enchufable, lo que permitió confirmar que el vehículo tendrá motor eléctrico y batería colocados en la parte posterior del vehículo.

La batería estará sobre el eje posterior, que mantiene la arquitectura de una suspensión de elásticos vinculados al chasis de largueros, como todas las Ranger que hay en el mercado.

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Una pickup como todas

“Será una pickup como todas, pero con la asistencia de un motor eléctrico que le dará mayor autonomía total, algo más de 40 kilómetros de autonomía solo eléctrica, y sobre todo, un torque mayor por la acción del motor eléctrico”, comentaron en los pasillos de la fábrica ante las consultas que “oficialmente” no se podían responder.

Si bien Ford podrá adaptar la arquitectura general del vehículo a una versión que se adapte mejor al mercado argentino, la Ranger Híbrida tendría también un tanque de combustible de 68 litros, lo que aseguraría una autonomía que superaría holgadamente los 1.200 km.

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Una Ranger Híbridas enchufable se exhibió sin carrocería exponiendo todo el conjunto eléctrico. La batería es el elemento más llamativo, y va sobre el eje trasero para compensar peso.

La fechas de presentación de las nuevas Ranger nafteras no fue develada con precisión, pero el propio presidente de la compañía dijo que primero llegará la Tremor, “ya, muy pronto”, y que la híbrida enchufable lo hará en el transcurso del segundo trimestre del año.

Dos motivos para el naftero

Hay dos motivos para volver a usar motores nafteros en las pickups argentinas. El primero es tecnológico, porque los vehículos híbridos enchufables suelen funcionar mucho mejor con un motor naftero que con un turbodiésel. Si bien hay motores diésel con microhibridación, en general se usan nafteros para la combinación con potencia eléctrica.

La segunda razón es el precio del combustible. Las pickups actuales son turbodiésel, y no pueden cargar diésel convencional sino que deben recurrir al Premium, que es considerablemente más caro. Volver a una pickup naftera, que puede cargar Súper 95 octanos sin inconvenientes, será una alternativa que encontrará buena recepción en los usuarios.

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