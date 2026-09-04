La Argentina saca ventaja de la caída global de los bonos y se espera un dato clave que incidirá en el humor de los mercados

Un dato de empleo de Estados Unidos definirá el humor de los inversores este viernes. (Foto: EFE/EPA)

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Estados Unidos, Japón y Europa se concentraron en evitar que sus bonos soberanos se sigan debilitando. El país oriental, con su alza de tasas, logró reducir el retorno del bono a 10 años a 2,94%, debajo del 3% anterior. En tanto, Francia fue la única nación europea que no logró bajar el rendimiento de 4,20%, algo que consiguieron alemanes, españoles e italianos.

Los títulos de referencia mundial, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, registraron una leve caída de sus rendimientos, hasta el 4,76%. Los inversores también siguieron el alza de las tasas hipotecarias, que impulsa la morosidad a niveles no vistos desde 2017, y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores estadounidenses.

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El dato central de la jornada será el empleo no agrícola de Estados Unidos. La tasa de desocupación se ubica en 4,1% y los analistas prevén una baja, impulsada por la creación de 65 mil puestos de trabajo. El indicador adquirió mayor relevancia tras el discurso que Kevin Warsh, titular de la Reserva Federal, pronunció el viernes en Jackson Hole, donde señaló al empleo como una variable clave para las decisiones del organismo.

Para calmar la tensión uno de los gobernadores de la Reserva Federal, Christopher Waller, dio a entender que no habría suba de tasas en la reunión de este fin de mes.

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El anuncio combinado con una insinuación -no muy decidida- de Vladimir Putin sobre conversaciones de paz con Ucrania, aliviaron a los inversores e hicieron bajar los precios del trigo.

De todos modos, la rueda dependerá de un dato de empleo favorable. Cualquier cifra que se aparte de las previsiones del mercado puede elevar la volatilidad de los activos de riesgo, entre ellos los bonos soberanos.

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La caída del dólar de 0,5% frente a las principales monedas del mundo fue otro de los alivios y la Argentina lo reflejó en la continuidad de la mejora de sus bonos soberanos. El promedio de alza fue de 0,5% e hizo bajar el riesgo país 6 unidades (-1,2%) a 494 puntos básicos.

En la Bolsa porteña hubo toma de ganancias, pese a que los principales indicadores de Estados Unidos avanzaron hasta 1,7 por ciento. El índice Merval de las acciones líderes cedió 1,5%, tanto en pesos como en dólares. YPF cayó 3,1%, seguida por Cresud y Transportadora de Gas del Sur, ambas con bajas de 3 por ciento.

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Aun así, YPF conserva el mejor desempeño del año, con una ganancia acumulada de 52,5 por ciento. Telecom ocupa el segundo puesto, lejos de esa marca, con un alza de 17 por ciento. El petróleo, que se mantiene cerca de USD 95 por barril, resulta central para el balance de YPF. A la vez, representa una presión para el Gobierno, que demora el traslado de la suba del Brent a los precios locales para evitar un impacto adicional sobre la inflación, uno de los ejes de su campaña electoral.

En el mercado overnite, el crudo registraba anoche una leve baja. El precio estuvo influido por los nuevos intercambios de misiles y por una declaración de Donald Trump, quien afirmó que el conflicto terminará pronto.

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En el Mercado Libre de Cambios (MLC), las operaciones fueron las segundas más elevadas del año con USD 904 millones por las fuertes liquidaciones del agro. El Banco Central compró apenas 15 millones de dólares. El dólar mayorista logró bajar $3 (-0,2%) a $1.508, mientras las reservas se mantuvieron por tercera rueda consecutiva por encima de los 50.000 millones de dólares. Ayer subieron USD 315 millones: el oro y la suba del petróleo y los productos del agro fueron clave.

En la plaza financiera el MEP perdió $6 (-0,4%) y cerró a $1.528, mientras el contado con liquidación (CCL) quedó sin cambios en 1.588 pesos. El “blue” tuvo un aumento de $5 (+0,3%) a 1.545 pesos.

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Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini, “el volumen operado en la rueda de soberanos dollar linked se redujo a USD 93 millones (VN) que es el menor de las últimas 10 ruedas. El volumen de liquidaciones que recibió el MLC no tuvo como contrapartida un incremento de la demanda por cobertura, pero sí estuvo firme la demanda de divisas, pero sin la fortaleza suficiente como para presionar al alza al tipo de cambio habida cuenta de que el BCRA decidió no acelerar sus compras y de esa manera la oferta terminó torciéndole el brazo”.

Otro tema que destaca el informe es que “según los últimos datos del BCRA, agosto fue otro mes flojo para los préstamos en pesos que mostraron una contracción del 1,3% mensual mientras que en términos interanuales cayeron 1,2%. El crédito en dólares, en tanto, siguió en alza y agregó USD 350 millones en el mes”.

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“Si bien fue el de menor crecimiento de los últimos ocho meses, en el promedio desestacionalizado creció 0,2% y en un año treparon 39% sumando USD 6.900 millones (neto de tarjetas). Septiembre será el primer mes completo desde que se reglamentó la flexibilización para el crédito en dólares destinado a sujetos que no generan flujo en divisas por lo habrá que ver qué sucede. Por lo pronto, la estabilidad cambiaria es un factor que ayuda, pero la incertidumbre electoral es un contrapeso” , sumó.

Anoche, en el overnite, seguía el optimismo en Wall Street y el Nasdaq, pero con cautela. El oro acumulaba leves alzas, mientras caían los commodities agrícolas tras la insinuación de Putin sobre conversaciones de paz. El Brent cedía 0,30% pero seguía cotizando por encima de USD 95 por barril.

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La clave de hoy será el índice de empleo de Estados Unidos. Los bonos argentinos están atados a ese dato porque el resultado impactará directamente sobre los títulos del Tesoro norteamericano.