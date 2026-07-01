Economía

Un factor externo potenció la caída del riesgo país, pero el dólar sigue firme y el Gobierno busca matizar la suba

La baja del riesgo país respondió al impacto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, mientras el Banco Central intensifica su presencia para evitar saltos bruscos en el tipo de cambio

Guardar
Google icon
Imagen de billetes de dólares estadounidenses. Otras opciones: moneda internacional, curso legal, finanzas globales, cambio de divisas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El dólar continúa con una tendencia alcista y el Banco Central aplica distintas estrategias para contenerlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el riesgo país bajó, no se debió solo a una suba de los bonos locales, sino a la notable baja de los precios de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años que, al caer, aumentaron su tasa de rendimiento a 4,47%, cuando el día anterior rendían 4,37 por ciento.

Al ceder la aversión al riesgo en Wall Street, el Dow Jones cerró en un nivel récord y el S&P 500 tuvo el mejor trimestre de los últimos 6 años. El Nasdaq de las tecnológicas contribuyó con un avance de 1,5 por ciento.

PUBLICIDAD

El movimiento provocó cambios en las carteras de los inversores que se convirtieron en vendedores de bonos norteamericanos y compraron acciones. Además, la caída del yen fortaleció más al dólar porque se espera una suba en las tasas de interés. Los planetas se alinearon atrás de esta ecuación de tasas más altas, dólar más caro y oportunidades en acciones.

Aunque los bonos locales tuvieron una caída de alrededor de 0,15%, se estrechó la brecha con los títulos de Estados Unidos y el riesgo país bajó 5 unidades (-1,6%) a 426 puntos básicos.

PUBLICIDAD

El dólar en el mundo siguió en su nivel más alto de los últimos 19 meses e impacta en todos los mercados emergentes. En el Mercado Libre de Cambios (MLC), donde se operaron USD 836 millones, el Banco Central compró 47 millones de dólares.

En tanto, el dólar mayorista subió 50 centavos a 1.482 pesos. En la plaza financiera, el MEP subió $11,50 a $1.521 y el contado con liquidación (CCL), $3 a 1.558 pesos. El “blue” aumentó $5 a 1.515 pesos.

Las reservas tuvieron una caída de USD 1.793 millones, algo habitual por los encajes en dólares de fin de mes donde las entidades retiran dólares en depósito. En junio, el movimiento se exacerba por el pago de aguinaldos. En los próximos días se recuperará el monto.

Las reservas de libre disponibilidad, consideradas las más relevantes, alcanzan los USD 4.886 millones, luego de haber registrado un saldo negativo de hasta USD 8.000 millones durante gran parte de la gestión de Javier Milei. La recomposición resulta significativa porque se logró incluso cuando el precio del oro retrocedió 11% en el mes y las principales divisas que integran las reservas, especialmente el yuan chino, se depreciaron frente al dólar.

La intervención del Banco Central en el mercado hace suponer que el Gobierno quiere mantener las tasas bajas, pero no quiere un salto en el tipo de cambio para evitar rebotes en la inflación.

La consultora F2 de Andrés Reschini indicó que “el dólar se mantuvo firme en el mundo de la mano de los rendimientos de bonos del Tesoro americano. Así, el mes que cierra estuvo marcado por el debilitamiento de las monedas de emergentes contra el dólar, entre las que el peso argentino encabezó la lista. Quizás resulta lógico para una economía con reservas aún en proceso de recomposición y ante la aproximación del año de elecciones presidenciales con los antecedentes pendulares que han caracterizado a la Argentina. Aun así, el mayorista guarda 22% de distancia con la banda superior y el mercado no parece estar descontando un salto cambiario”.

El informe agregó que “luego de la descompresión en el interés abierto de fin de mayo, el mercado de futuros estuvo más concurrido en junio y se reflejó en el volumen de operaciones y en el interés abierto, donde es probable que la posición corta del BCRA se haya arrimado a los USD 800 millones desde los 193 millones del cierre del mes previo. En la curva de soberanos dollar linked también se notó la mayor concurrencia de la demanda y todo esto forzó a mayores intervenciones oficiales para evitar una volatilidad mayor en spot".

Las tasas de interés, en tanto, bajaron porque hay venta de bonos obtenidos en la licitación del Tesoro. A mediano plazo, la LECAP rinde 1,88% efectivo mensual.

En la Bolsa hubo toma de ganancias, pero de escaso impacto. El Merval en pesos subió 0,1% en pesos y perdió 0,1% en dólares debido al aumento del CCL. Las dos caídas más importantes, las de Edenor y Ternium, apenas sobrepasaron 2 por ciento.

Donde parece haber buenas noticias es en la inflación de junio. Según Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, el IPC del mes anterior “cerraría en torno al 1,8% mensual, perforando el piso del 2%, que venía siendo una barrera difícil para el Gobierno. A lo largo del mes se observó una desaceleración: comenzó cerca del 2,1%, luego bajó al 2%, se mantuvo en torno al 1,9% y finalmente se ubicó en 1,8%”.

En el mercado overnite no había tendencia definida en los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York. Se notaban amagues de toma de ganancias, pero, también, resistencia a la baja. El petróleo registraba una leve suba y el oro seguía en retroceso. El Bitcoin se acercaba al nuevo piso de USD 58.000 mientras el índice DXY, que enfrenta al dólar con las seis principales divisas del mundo, seguía en aumento.

Hoy los bonos soberanos tienen margen para sostener su buen desempeño. El inicio de mes suele favorecer al mercado accionario, aunque no ocurre lo mismo con el dólar, que podría continuar su tendencia alcista.

Temas Relacionados

Riesgo paísDólarReservasBanco CentralAccionesBonosMercadosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo sigue la economía: se espera el repunte de los sectores “perdedores” para llegar a un crecimiento de 3% en 2026

Después de la caída de abril que divulgó el Indec se espera que mayo arroje una mejora de una magnitud similar. Se proyecta una inflación inferior al 2% para junio, ayudando al repunte

Cómo sigue la economía: se espera el repunte de los sectores “perdedores” para llegar a un crecimiento de 3% en 2026

Por qué la baja del riesgo país no alcanza para que Argentina vuelva a los mercados: la explicación del Gobierno

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, destacó que la tasa de los bonos de Estados Unidos encarece la salida al mercado internacional. Las criticas a quienes pedían devaluar para que el Banco Central comprará reservas

Por qué la baja del riesgo país no alcanza para que Argentina vuelva a los mercados: la explicación del Gobierno

Autos 0 km: en qué zonas se venden más y dónde las transacciones están frenadas y son más bajas que a comienzos de la década

Las cifras permiten medir el peso de la provincia de Buenos Aires, CABA y Córdoba, los tres distritos que dominan el mercado automotor. Neuquén y Jujuy sintieron la llegada del petróleo y el litio. Otras bajaron su cuota

Autos 0 km: en qué zonas se venden más y dónde las transacciones están frenadas y son más bajas que a comienzos de la década

Por el boom de Vaca Muerta, la producción petrolera superó los 900.000 barriles diarios y marcó un nuevo récord en mayo

La formación neuquina explica cada vez una proporción mayor del total nacional, en un contexto de debate por la rentabilidad de los proyectos no convencionales

Por el boom de Vaca Muerta, la producción petrolera superó los 900.000 barriles diarios y marcó un nuevo récord en mayo

Inflación de junio: por qué es un dato clave para el pago de Ganancias y el monotributo en el segundo semestre

En los próximos días, se conocerá de cuánto fue el aumento de precios en los primeros seis meses del año y con ello, lo que se deben ajustar los parámetros del impuesto y del Régimen de Pequeños Contribuyentes

Inflación de junio: por qué es un dato clave para el pago de Ganancias y el monotributo en el segundo semestre

DEPORTES

El video del “ataque de ira” de Ancelotti al no poder hacer jueguitos en la práctica de Brasil: los memes que generó su reacción

El video del “ataque de ira” de Ancelotti al no poder hacer jueguitos en la práctica de Brasil: los memes que generó su reacción

La vanidosa declaración de Erling Haaland tras darle la clasificación a Noruega ante Costa de Marfil en el Mundial

Partidos del Mundial 2026, hoy 1 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

La fallida predicción de la TV alemana sobre Paraguay que se viralizó tras la derrota en el Mundial: “Es un equipo de tercera categoría”

Incertidumbre por la lesión de una figura de Brasil: del silencio de la Confederación a la versión del Flamengo que sembró más dudas

TELESHOW

Milett Figueroa prepara su debut como cantante con letras sobre el desamor y Marcelo Tinelli reacciona a su foto

Milett Figueroa prepara su debut como cantante con letras sobre el desamor y Marcelo Tinelli reacciona a su foto

La madre de Juanicar entró en Gran Hermano y se vivió un conmovedor momento: “Mi hijo me amó sin reproches toda mi vida”

La foto de Gimena Accardi y Seven Kayne disfrutando de su amor bajo el sol

Coscu se emocionó frente a Marcelo Tinelli: “Nos marcaste el camino a todos”

Laura Ubfal defendió a Santiago del Moro y fue tajante sobre el medio: “La gordofobia es una realidad”

INFOBAE AMÉRICA

Crece la incertidumbre sobre las reuniones entre Irán y EEUU en Doha tras la negativa de Teherán a un diálogo directo

Crece la incertidumbre sobre las reuniones entre Irán y EEUU en Doha tras la negativa de Teherán a un diálogo directo

La escasez de equipos de rescate complicó la respuesta de Venezuela a los terremotos

En medio del alto el fuego, el Ejército de Israel abatió a un miembro de Hezbollah en el sur de Líbano

Los países del Golfo Pérsico sancionaron a cinco empresas y 16 personas de la estructura financiera de Hezbollah

Enfermedad de Lyme: detectaron nuevos marcadores en sangre que podrían mejorar el diagnóstico