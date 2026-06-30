Las ventas de autos 0 km aumentaron en junio, pero el semestre cerró 10% por debajo de 2025

El mercado automotor parece empezar a la recuperar la forma en el cierre del primer semestre. Los números mejoraron respecto a mayo, aunque no alcanzó para mejorar a junio de 2025

Tal como lo había adelantado Infobae la semana pasada, el mercado automotor argentino cerró el primer semestre de 2026 con un mes de recuperación en las ventas respecto a mayo, que, sin embargo, no alcanzó para igualar el resultado del mismo período de 2025.

El informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), informó que en junio se patentaron 45.995 unidades 0 km entre todas las categorías, lo que representó una suba del 7,2% sobre los 42.920 registrados en mayo, pero un 12,8% por debajo del mismo mes del año pasado, cuando se había patentado 52.730 vehículos.

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En el desglose por categorías, la de los vehículos comerciales livianos, las pickups, fue la que más creció respecto a mayo, un 12,6%, y a la vez la que menos cayó en la referencia interanual, apenas un 2,6 por ciento. Mientras que los vehículos de transporte pesado, camiones y buses, fueron los únicos que tuvieron resultado positivo en ambas mediciones, con una suba de patentamientos del 0,3% respecto a mayo y una del 2,9% sobre el resultado de junio 2025.

Toyota pasó al primer puesto en el acumulado del año superando a Volkswagen, que había liderado desde enero

En el acumulado del año, cerrado el primer semestre, el sector registra patentamientos por 294.181 vehículos en total, lo que significa una baja del 9,9% interanual, tal como estaba proyectado en los números preliminares publicados por Infobae a mitad de junio.

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La composición del mercado automotor de junio mostró además un 69% de patentamientos de autos importados y apenas un 31% de vehículos fabricados en las plantas argentinas, algo que ya se da por segundo mes consecutivo y que se acerca al 70/30 pronosticado por los especialistas para este año.

Marcas y modelos más vendidos

Toyota mantuvo el primer lugar en ventas de autos 0 km en junio totalizando 6.775 unidades entre todos sus modelos. Volkswagen quedó en segundo lugar con 5.487 y Fiat fue tercero con 5.226. Completaron los 5 fabricantes con mejor performance Ford con 4.375 y Chevrolet con 3.487 unidades.

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Este resultado permitió a Toyota pasar a ser líder de ventas en el acumulado de los primeros seis meses de 2026, superando a Volkswagen, primero en ventas desde enero, con 38.580 contra 37.917 patentamientos. Fiat sigue tercera con 34.180, Ford cuarta con 26.821 y Chevrolet en quinto lugar con 23.645 unidades.

Las diez marcas con mayores ventas en lo que va del año se completan con Peugeot (23.736), Renault (20.478), Citroën (10.899), BYD (8.240) y Jeep con 7.279 operaciones.

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El Fiat Cronos superó a la pickup Ford Ranger para terminar segundo en el mes y pasar a ser el auto de pasajeros más vendidos del semestre.

En la lista de los diez modelos más vendidos de junio aparece en primer lugar la pickup Toyota Hilux con 3.002 unidades que representan un crecimiento del 27,4% en relación a mayo, solo superado en vehículo de gran volumen por otro Toyota, el Yaris hatchback, que creció un 28 por ciento.

En segundo lugar del mes quedó el sorprendente Fiat Cronos, que desplazó en los últimos tres días a la pickup Ford Ranger al tercer puesto absoluto con 1.900 unidades contra 1.786 de la camioneta Ford. El cuarto vehículo más vendido del mes fue el Ford Territory con 1.584 unidades, lo que le permitió volver a ser el SUV más vendido del mes y afirmarse en esa misma posición en el acumulado de seis meses. El Top 5 de junio se cerró con otra pickup, la Volkswagen Amarok, que alcanzó las 1.229 unidades.

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Los diez autos más vendidos se completaron con el Volkswagen Tera (1.131 autos), Chevrolet Tracker (1.113), Peugeot 208 (1.089), Toyota Yaris Cross (1.075) y Chevrolet Onix (1.073).

Sorprendentemente, el mejor auto chino fue el BYD Atto 2 en el puesto 24to del ranking del mes con 524 unidades y una caída del 29,9%, adjudicable a la falta de stock que la marca reconoció a mitad de mes, y que se repondrá entre julio y agosto. El otro auto chino de buena performance en los meses anteriores es el Baic BJ30, que este mes también tuvo un retroceso de patentamientos del 24,4% y quedó en la 39na posición con 378 unidades.

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En el acumulado del semestre completo, Toyota Hilux es líder con 15.549 unidades, seguida por Fiat Cronos con 12.058, Peugeot 208 con 11.470, Ford Territory con 10.592 y Ford Ranger con 10.398 unidades. Con este resultado, el Fiat Cronos pasó a ser el auto de pasajeros más vendido del año, superando al Peugeot 208, que había ocupado esa posición desde enero.