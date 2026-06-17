Economía

Furor por SpaceX: ya es la acción más negociada en el mercado argentino

Los títulos de la compañía aeroespacial toman ganancias este miércoles después de tres subas consecutivas en las que acumuló un alza de más de 50%. El Cedear local negoció USD 24 millones el martes

Guardar
Google icon
SpaceX ejecutó la semana pasada una salida a bolsa récord.
SpaceX ejecutó la semana pasada una salida a bolsa récord.

Las acciones de SpaceX caen 3% este miércoles, después de tres subas consecutivas con las que acumuló un alza de más de 50% desde su oferta pública inicial récord. La compañía ya se posicionó entre las más grandes del mundo después de que superara a Amazon por valor de mercado.

El furor por SpaceX también tuvo correlato en la plaza local, pues ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos) informó que este martes el Cedear (Certificado de Depósito Argentino) de la empresa fue el más negociado, con un volumen de USD 24 millones según la cotización MEP.

PUBLICIDAD

Las acciones de Space Exploration Technologies Corporation, la compañía de cohetes e inteligencia artificial de Elon Musk, subieron un 4,5% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York este miércoles, pero con el inicio formal de los negocios se advirtió una rápida toma de ganancias que dejó a la acción ligeramente debajo de los 200 dólares.

La capitalización bursátil de SpaceX tocó los 2,6 billones tras el inicio alcista de la cotización de sus acciones

SpaceX llegó a superar a Amazon en valor para convertirse en la quinta acción más grande del mundo, y ahora está a aproximadamente a USD 150.000 millones de distancia de de Microsoft Corporation.

PUBLICIDAD

“El repunte indica que la demanda de las acciones se mantiene constante tras su récord en la oferta pública inicial. Esto ha contribuido a disipar algunas preocupaciones sobre la posible dificultad del mercado para absorber grandes Oferta Pública de Venta, especialmente ante las probables ofertas públicas de sus competidores en inteligencia artificial, Anthropic PBC y OpenAI, previstas para finales de año. Ambas alcanzarían una valoración cercana al billón de dólares", señaló Bloomberg.

La subida de las acciones de SpaceX “no es nada inesperada, sobre todo teniendo en cuenta que el 30% de la emisión estaba disponible para inversores minoristas”, declaró a Bloomberg Brian Mulberry, estratega Jefe de mercado de Zacks Investment Management.

Las ganancias se producen mientras los inversores anticipan eventos clave en el contexto macroeconómico y geopolítico. Este miércoles se lleva a cabo la primera decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal norteamericana bajo la presidencia de Kevin Warsh, lo que intensifica la atención en el estilo de comunicación durante la conferencia de prensa. Además, Estados Unidos e Irán firmarán formalmente un acuerdo de paz provisional el viernes.

Parte de la volatilidad observada en las operaciones intradía de las acciones de SpaceX puede atribuirse a la baja flotación, lo que también podría estar impulsando su precio. Hay una porción relativamente pequeña de acciones de SpaceX disponibles para negociar, con solo alrededor del 4,2% del total disponible el primer día. A medida que expiren en los próximos meses las restricciones que impiden a los directivos vender sus acciones, esto podría ejercer presión a la baja sobre el precio.

Tras la salida a bolsa de SpaceX, el mercado mantiene la expectativa por las probables ofertas públicas de sus competidores en IA Anthropic y OpenAI

También existe la posibilidad de que se incluya en el índice en las próximas semanas. Nasdaq Inc.-la empresa multinacional estadounidense de servicios financieros que posee y opera la bolsa de valores electrónica Nasdaq- modificó sus normas para facilitar el acceso a las acciones de grandes empresas como SpaceX, lo que obligaría a los fondos que replican índices como el Nasdaq 100 a comprar dichas acciones. S&P Dow Jones Indices decidió no modificar sus normas para permitir un acceso más rápido a las nuevas Ofertas Públicas de Venta, lo que significa que SpaceX no se incluirá de inmediato en el S&P 500.

Las compras forzadas respaldarían el precio de las acciones. Sin embargo, mientras tanto, algunos inversores podrían preferir mantenerse al margen de SpaceX, sabiendo que mantendrán una inversión pasiva en acciones una vez que se incorpore a los índices.

“Esto podría estar relacionado con el hecho de que algunos inversores dicen: ‘Bueno, no voy a entrar en pánico porque si puedes seguir ese índice con un instrumento de inversión, estás obteniendo exposición’”, dijo a Bloomberg Shelby McFaddin, gestora de cartera de Motley Fool Asset Management.

Temas Relacionados

Space XWall StreetElon Muskúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ganancias: qué pueden hacer los contribuyentes que son intimados por ARCA debido a “gastos inflados”

El fisco nacional detectó inconsistencias en los gastos informados de indumentaria por los trabajadores. Para los tributaristas, ahora se abren diferentes alternativas de pago. Cuáles son

Ganancias: qué pueden hacer los contribuyentes que son intimados por ARCA debido a “gastos inflados”

El Gobierno volvió a tener superávit financiero en mayo y acumula un 0,2% del PBI

En el quinto mes del año, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1.924.367 millones y un superávit financiero de $478.613 millones. Cuáles son las metas con el FMI y la medidas que se tomaron para garantizarlo

El Gobierno volvió a tener superávit financiero en mayo y acumula un 0,2% del PBI

Cuál es el auto más vendido del mundo que acaba de llegar a la Argentina y que cuesta USD 70.000

Un largo camino de eliminación de impuestos y restablecimiento de pagos de las automotrices al exterior derivó en que algunos modelos recién ahora puedan entrar competitivamente al mercado

Cuál es el auto más vendido del mundo que acaba de llegar a la Argentina y que cuesta USD 70.000

Polémica por los “torneos de amigos” de Mercado Pago para apostar por el Mundial: por qué para la lotería oficial son ilegales

Los entes reguladores le advirtieron a la App de Mercado Libre que el “prode” mundialista podría incurrir en el delito penal de “captación de juegos de azar sin autorización”. En la empresa aseguran que no recaudan ni distribuyen el dinero de los usuarios

Polémica por los “torneos de amigos” de Mercado Pago para apostar por el Mundial: por qué para la lotería oficial son ilegales

Las “favelas” de Suiza: cómo son las condiciones de vida en los barrios más humildes de Basilea

El mito de la existencia de “villas” al estilo latinoamericano circula en redes sociales y foros migrantes. Esta comparación encuentra un límite claro al analizar los indicadores socioeconómicos, urbanísticos y demográfico

Las “favelas” de Suiza: cómo son las condiciones de vida en los barrios más humildes de Basilea

DEPORTES

Portugal vs RD Congo, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Portugal vs RD Congo, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Messi y la batalla invisible: cómo la salud mental y la presión por el Mundial forjan un equipo campeón

Ronaldo e Ibrahimovic, a los pies de la actuación de Messi en el Mundial: sus contundentes frases en el debate sobre quién es el mejor jugador de la historia

Qué edad tenían los jugadores de la selección argentina cuando Messi hizo su debut en el Mundial

La emoción de Messi es la emoción de todos y nos volvimos a ilusionar

TELESHOW

Jairo festejó sus 77 años con un encuentro íntimo y familiar: “Soy una persona afortunada”

Jairo festejó sus 77 años con un encuentro íntimo y familiar: “Soy una persona afortunada”

Wanda Nara se reencontró con sus hijas en medio de la estadía de las niñas con Mauro Icardi: el motivo

La frase de Duki sobre los gustos de las mujeres que generó polémica: “Tal vez les parece más atractivo”

Chiche Gelblung habló sin filtro de su última internación: “El tema no era perder el pie, era que perdiera la vida”

Se viralizó el sorprendente gesto que tuvo El Rubius cuando conoció a Gaspi: “Regalame un abrazo”

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania podrá fabricar bajo licencia misiles de EEUU y de otros países del G7 para defenderse y atacar en profundidad territorio ruso

Ucrania podrá fabricar bajo licencia misiles de EEUU y de otros países del G7 para defenderse y atacar en profundidad territorio ruso

El G7 celebró el respaldo de Trump a una línea más dura contra Rusia por la guerra en Ucrania

El campesino condenado a la hoguera por comparar el origen del mundo con un queso: así trabaja la microhistoria de Carlo Ginzburg

El Supremo de Brasil le pidió a Jair Bolsonaro explicaciones por un arma en su prisión domiciliaria

Los cinco momentos más memorables de la cumbre del G7 en Francia: “Soy el jefe”