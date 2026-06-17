Furor por SpaceX: ya es la acción más negociada en el mercado argentino

SpaceX ejecutó la semana pasada una salida a bolsa récord.

Las acciones de SpaceX caen 3% este miércoles, después de tres subas consecutivas con las que acumuló un alza de más de 50% desde su oferta pública inicial récord. La compañía ya se posicionó entre las más grandes del mundo después de que superara a Amazon por valor de mercado.

El furor por SpaceX también tuvo correlato en la plaza local, pues ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos) informó que este martes el Cedear (Certificado de Depósito Argentino) de la empresa fue el más negociado, con un volumen de USD 24 millones según la cotización MEP.

PUBLICIDAD

Las acciones de Space Exploration Technologies Corporation, la compañía de cohetes e inteligencia artificial de Elon Musk, subieron un 4,5% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York este miércoles, pero con el inicio formal de los negocios se advirtió una rápida toma de ganancias que dejó a la acción ligeramente debajo de los 200 dólares.

La capitalización bursátil de SpaceX tocó los 2,6 billones tras el inicio alcista de la cotización de sus acciones

SpaceX llegó a superar a Amazon en valor para convertirse en la quinta acción más grande del mundo, y ahora está a aproximadamente a USD 150.000 millones de distancia de de Microsoft Corporation.

PUBLICIDAD

“El repunte indica que la demanda de las acciones se mantiene constante tras su récord en la oferta pública inicial. Esto ha contribuido a disipar algunas preocupaciones sobre la posible dificultad del mercado para absorber grandes Oferta Pública de Venta, especialmente ante las probables ofertas públicas de sus competidores en inteligencia artificial, Anthropic PBC y OpenAI, previstas para finales de año. Ambas alcanzarían una valoración cercana al billón de dólares", señaló Bloomberg.

La subida de las acciones de SpaceX “no es nada inesperada, sobre todo teniendo en cuenta que el 30% de la emisión estaba disponible para inversores minoristas”, declaró a Bloomberg Brian Mulberry, estratega Jefe de mercado de Zacks Investment Management.

PUBLICIDAD

Las ganancias se producen mientras los inversores anticipan eventos clave en el contexto macroeconómico y geopolítico. Este miércoles se lleva a cabo la primera decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal norteamericana bajo la presidencia de Kevin Warsh, lo que intensifica la atención en el estilo de comunicación durante la conferencia de prensa. Además, Estados Unidos e Irán firmarán formalmente un acuerdo de paz provisional el viernes.

Parte de la volatilidad observada en las operaciones intradía de las acciones de SpaceX puede atribuirse a la baja flotación, lo que también podría estar impulsando su precio. Hay una porción relativamente pequeña de acciones de SpaceX disponibles para negociar, con solo alrededor del 4,2% del total disponible el primer día. A medida que expiren en los próximos meses las restricciones que impiden a los directivos vender sus acciones, esto podría ejercer presión a la baja sobre el precio.

PUBLICIDAD

Tras la salida a bolsa de SpaceX, el mercado mantiene la expectativa por las probables ofertas públicas de sus competidores en IA Anthropic y OpenAI

También existe la posibilidad de que se incluya en el índice en las próximas semanas. Nasdaq Inc.-la empresa multinacional estadounidense de servicios financieros que posee y opera la bolsa de valores electrónica Nasdaq- modificó sus normas para facilitar el acceso a las acciones de grandes empresas como SpaceX, lo que obligaría a los fondos que replican índices como el Nasdaq 100 a comprar dichas acciones. S&P Dow Jones Indices decidió no modificar sus normas para permitir un acceso más rápido a las nuevas Ofertas Públicas de Venta, lo que significa que SpaceX no se incluirá de inmediato en el S&P 500.

Las compras forzadas respaldarían el precio de las acciones. Sin embargo, mientras tanto, algunos inversores podrían preferir mantenerse al margen de SpaceX, sabiendo que mantendrán una inversión pasiva en acciones una vez que se incorpore a los índices.

PUBLICIDAD

“Esto podría estar relacionado con el hecho de que algunos inversores dicen: ‘Bueno, no voy a entrar en pánico porque si puedes seguir ese índice con un instrumento de inversión, estás obteniendo exposición’”, dijo a Bloomberg Shelby McFaddin, gestora de cartera de Motley Fool Asset Management.