Economía

Anses: quiénes cobran hoy lunes 15 de junio de 2026

Cómo sigue el pago de jubilaciones y pensiones y el de prestaciones asistenciales por parte de la agencia previsional

Guardar
Google icon
anses y jubilados
ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el cronograma de pagos de junio 2026, en un mes marcado por el aumento de haberes, la aplicación de la fórmula de movilidad y el pago del medio aguinaldo.

El esquema escalonado según la terminación del DNI define quiénes acceden hoy a sus prestaciones, garantizando el flujo ordenado de los fondos en todo el país.

PUBLICIDAD

Quiénes cobran hoy, 15 de junio de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

En esta jornada, acceden al cobro quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas y cuyo DNI termina en 5, junto con el medio aguinaldo y el bono extraordinario.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo con DNI finalizado en 5 pueden cobrar hoy, según el esquema que va del 8 al 22 de junio. El monto por cada menor de 18 años es de $144.932, con retención del 20% que se libera contra la presentación de la Libreta AUH. Los titulares también acceden de forma automática a la Tarjeta Alimentar para la compra de alimentos.

PUBLICIDAD

En el caso de la AUH por discapacidad, el valor mensual es de $471.915 y mantiene la misma modalidad de cobro.

Asignación Familiar por Hijo

También reciben su pago hoy las personas con Asignación Familiar por Hijo cuyo DNI termina en 5. El monto es de $72.474 por hijo para el primer rango de ingresos y $236.013 para hijos con discapacidad. El pago sigue el mismo calendario que la AUH.

Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE)

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI terminado en 5 acceden al cobro este lunes. El monto para junio es de $144.932, siguiendo el mismo esquema de fechas que las demás asignaciones familiares.

Programas Ex Potenciar Trabajo: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social

Los titulares de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social cobran en junio el monto mensual de $78.000. A diferencia de las demás prestaciones, el pago de estos programas no se realiza de manera escalonada por DNI, sino que se habilita de manera general en el mes, según confirmó la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

El pago del medio aguinaldo en junio incrementa notoriamente el ingreso de los beneficiarios del sistema previsional, quienes reciben el 50% del mayor haber mensual del semestre además del monto habitual y el bono extraordinario. Este refuerzo resulta especialmente significativo para quienes perciben los haberes más bajos y deben afrontar el aumento de precios registrado en los últimos meses.

Temas Relacionados

AnsesJubilacionesAUHÚltimas noticiasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Inflación de junio: se aceleró un rubro clave, pero ya hay consultoras que creen que perforará el piso de los 2 puntos

En la segunda semana hubo un salto en los precios de alimentos y bebidas según relevamientos privados. Cuánto más va a desacelerar el ÍPC y las maniobras con las tarifas de luz y gas

Inflación de junio: se aceleró un rubro clave, pero ya hay consultoras que creen que perforará el piso de los 2 puntos

Dólar y actividad: la debilidad importadora ayudó a las compras del Banco Central

La menor actividad manufacturera y el crecimiento del aporte energético al superávit comercial explicaron el histórico resultado cambiario registrado en lo que va del año

Dólar y actividad: la debilidad importadora ayudó a las compras del Banco Central

Los mercados del exterior reaccionaron con euforia al anuncio de la apertura del Estrecho de Ormuz

El dólar se debilitó y el petróleo baja más del 4 por ciento. Cómo es el panorama en la Argentina

Los mercados del exterior reaccionaron con euforia al anuncio de la apertura del Estrecho de Ormuz

Presencia de marca y ciclos de producción: por qué un grupo mexicano compra el mayor exportador de dulce de leche de la Argentina

San Ignacio, la empresa santafesina que exporta dulce de leche y quesos azules a 18 países desde 1978, está a punto de cambiar de manos. El comprador es MIYM, un grupo mexicano que ya adquirió otras dos firmas del sector en el país

Presencia de marca y ciclos de producción: por qué un grupo mexicano compra el mayor exportador de dulce de leche de la Argentina

Sin margen para seguir recortando gastos: ¿es sostenible el equilibrio fiscal?

El ministro Luis Caputo reconoció límites al recorte de partidas y apuesta a la recuperación de la economía. Algunos datos de gasto y recaudación y la optimista frase oficial de que “la fiesta recién empieza”

Sin margen para seguir recortando gastos: ¿es sostenible el equilibrio fiscal?

DEPORTES

La historia de Manuel Gutiérrez, el periodista con parálisis motriz que entrevistó a Messi: “Me cambió radicalmente la vida”

La historia de Manuel Gutiérrez, el periodista con parálisis motriz que entrevistó a Messi: “Me cambió radicalmente la vida”

Arabia Saudita vs Uruguay, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Insólito: un youtuber se hizo pasar por una figura del Barcelona y firmó autógrafos a hinchas de España en la concentración

9 frases de Bielsa antes del debut de Uruguay en el Mundial: el caótico vuelo, los lesionados y un aviso para Arabia Saudita

La firme advertencia del entrenador de Arabia Saudita a la Uruguay de Marcelo Bielsa a horas del debut en el Mundial

TELESHOW

Néstor en Bloque le puso cumbia a Infobae Mundial y levantó el estudio con dos clásicos

Néstor en Bloque le puso cumbia a Infobae Mundial y levantó el estudio con dos clásicos

Fátima Florez sorprendió a Tinelli en Infobae Mundial: el divertido momento imitando a Shakira y Yanina Latorre

María Julia Oliván, a un año de su accidente: “En ese momento podría haberme muerto”

Las emotivas palabras de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial para despedir a Gaspi: “Podría haber estado en Videomatch”

El video de Gaspi hablando sobre su muerte que se volvió viral: “Se te apaga la tele y te fuiste”

INFOBAE AMÉRICA

Científicos alertan que una tormenta mató a 58 orangutanes y destruyó más de 8.300 hectáreas de bosque en Sumatra

Científicos alertan que una tormenta mató a 58 orangutanes y destruyó más de 8.300 hectáreas de bosque en Sumatra

Cómo el narcotráfico convirtió a la ciudad ecuatoriana de Manta en un “cementerio” de fiscales

Murió baleado un capitán del Ejército dominicano: hay dos detenidos

Alemania, Francia, Reino Unido e Italia expresaron su disposición a levantar las sanciones a Irán tras el acuerdo con EEUU

Dependencia del río Lempa pone en riesgo la generación hidroeléctrica en El Salvador