Anses: quiénes cobran hoy lunes 15 de junio de 2026

ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el cronograma de pagos de junio 2026, en un mes marcado por el aumento de haberes, la aplicación de la fórmula de movilidad y el pago del medio aguinaldo.

El esquema escalonado según la terminación del DNI define quiénes acceden hoy a sus prestaciones, garantizando el flujo ordenado de los fondos en todo el país.

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Quiénes cobran hoy, 15 de junio de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

En esta jornada, acceden al cobro quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas y cuyo DNI termina en 5, junto con el medio aguinaldo y el bono extraordinario.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo con DNI finalizado en 5 pueden cobrar hoy, según el esquema que va del 8 al 22 de junio. El monto por cada menor de 18 años es de $144.932, con retención del 20% que se libera contra la presentación de la Libreta AUH. Los titulares también acceden de forma automática a la Tarjeta Alimentar para la compra de alimentos.

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En el caso de la AUH por discapacidad, el valor mensual es de $471.915 y mantiene la misma modalidad de cobro.

Asignación Familiar por Hijo

También reciben su pago hoy las personas con Asignación Familiar por Hijo cuyo DNI termina en 5. El monto es de $72.474 por hijo para el primer rango de ingresos y $236.013 para hijos con discapacidad. El pago sigue el mismo calendario que la AUH.

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Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE)

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI terminado en 5 acceden al cobro este lunes. El monto para junio es de $144.932, siguiendo el mismo esquema de fechas que las demás asignaciones familiares.

Programas Ex Potenciar Trabajo: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social

Los titulares de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social cobran en junio el monto mensual de $78.000. A diferencia de las demás prestaciones, el pago de estos programas no se realiza de manera escalonada por DNI, sino que se habilita de manera general en el mes, según confirmó la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

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El pago del medio aguinaldo en junio incrementa notoriamente el ingreso de los beneficiarios del sistema previsional, quienes reciben el 50% del mayor haber mensual del semestre además del monto habitual y el bono extraordinario. Este refuerzo resulta especialmente significativo para quienes perciben los haberes más bajos y deben afrontar el aumento de precios registrado en los últimos meses.