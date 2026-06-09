Detectan alguna irregularidad en 9 de cada 10 locales gastrónomicos en un operativo bonaerense de control fiscal y laboral

Agentes de ARBA realizan un operativo de fiscalización en comercios gastronómicos para verificar el cumplimiento de las normativas vigentes. (ARBA)

Un operativo conjunto de ARBA y el ministerio de Trabajo bonaerense detectó irregularidades en el 89% de 28 locales gastronómicos fiscalizados. Según un comunicado, el control se apoyó en inteligencia fiscal para identificar indicios de evasión y enfocar controles sobre establecimientos de relevancia comercial, al tiempo que las autoridades advirtieron “sobre la necesidad de profundizar los controles en sectores con elevada informalidad y capacidad contributiva”.

En el frente laboral, el ministerio de Trabajo realizó 56 actuaciones sobre 302 trabajadores, y todos los establecimientos relevados por esa cartera recibieron al menos una intimación por incumplimientos de registración o de condiciones laborales.

PUBLICIDAD

El procedimiento derivó en actuaciones por incumplimientos tributarios y laborales. Según ARBA, la estrategia surgió del cruce y procesamiento de información que permitió “detectar inconsistencias en contribuyentes vinculados con la actividad gastronómica y definir una fiscalización presencial focalizada”.

Falta de facturación

Según ARBA, la irregularidad tributaria más repetida fue la ausencia o invalidez de los medios de facturación exigidos por la normativa vigente. El organismo también verificó faltas vinculadas con la inexistencia de sistemas de facturación de contingencia, actividades económicas no declaradas o desactualizadas y casos “en los que no se pudo acreditar documentalmente el origen de la mercadería comercializada”.

PUBLICIDAD

El comunicado identificó como universo inspeccionado a cadenas de alcance nacional e internacional y a otros locales de fuerte presencia comercial. Entre ellos mencionó a Starbucks, Kentucky, Café Martínez, La Cabrera al Paso y Havanna, además de establecimientos que operan en el complejo gastronómico Baxar Mercado, en la ciudad de La Plata.

ARBA también informó que los operativos alcanzaron a Lucciano’s, Foodie, La Trattoria, Charola, Masse Boulangerie y Perla & Co, entre otros comercios del rubro gastronómico.

PUBLICIDAD

Personal de ARBA realiza controles de fiscalización en Tienda Perla, un comercio gastronómico, verificando la documentación y el cumplimiento de las normativas vigentes. (ARBA)

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo bonaerense, las principales irregularidades laborales detectadas fueron la falta de alta temprana del personal, la ausencia de comprobantes de pago de remuneraciones y omisiones vinculadas con ART, horas nocturnas y feriados.

En materia de salud y seguridad en el trabajo, el comunicado consignó deficiencias eléctricas, extintores irregulares y riesgos de incendio asociados a la falta de mantenimiento en campanas extractoras.

PUBLICIDAD

El subdirector ejecutivo de Acciones Territoriales y Servicios de ARBA, Gaspar Spiritoso, afirmó en el comunicado: “Estos operativos forman parte de una estrategia de fiscalización inteligente que prioriza aquellos sectores donde nuestros sistemas detectan mayores niveles de informalidad y capacidad contributiva”.

Spiritoso agregó: “Mientras seguimos simplificando trámites y reduciendo cargas administrativas para pymes, pequeños comercios y sectores productivos, intensificamos los controles sobre actividades económicas donde existen indicios de evasión o incumplimiento. Nuestro objetivo es garantizar que quienes tienen mayor capacidad económica tributen lo que corresponde”.

PUBLICIDAD

Personal de ARBA lleva a cabo inspecciones en un comercio gastronómico como parte de una campaña para verificar el cumplimiento fiscal y laboral. (ARBA)

El funcionario sostuvo además, según informó ARBA: “La fiscalización es una herramienta fundamental para fortalecer la equidad tributaria. Cuando determinados sectores operan al margen de las normas generan una competencia desleal para quienes cumplen y afectan los recursos que el Estado necesita para sostener servicios públicos e inversiones”.

Tras los controles, ARBA continuará con las actuaciones administrativas correspondientes y profundizará las tareas de fiscalización sobre actividades económicas en las que sus sistemas de inteligencia fiscal detecten mayores riesgos de incumplimiento, según el comunicado oficial.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Ministerio de Trabajo avanzará con una segunda etapa destinada a verificar la regularización de las situaciones observadas. Según ambos organismos, los resultados refuerzan la necesidad de sostener operativos coordinados que combinen tecnología, análisis de datos y presencia territorial para promover la formalización de la economía y mejorar el cumplimiento tributario y laboral.