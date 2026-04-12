Matías Kulfas: “El país que más se benefició con la política económica de Milei fue China, no Estados Unidos”

Kulfas cuestionó el rumbo económico y advirtió sobre el impacto en el empleo y la industria (Foto: Franco Fafasuli)

El ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas aseguró que China fue el país que más se benefició de las medidas económicas de Javier Milei y habló de “un salto muy importante de exportaciones hacia la Argentina”, mientras que el crecimiento de Estados Unidos fue marginal.

En una entrevista en el programa “A confesión de parte”, por radio Splendid, el exfuncionario cuestionó el retiro del Estado de áreas clave, el deterioro del empleo y la falta de política industrial como factores centrales de una transformación del modelo económico argentino. También apuntó contra Milei, Sturzenegger, Caputo y Juan Grabois.

“Ya se perdieron más de 300.000 puestos laborales registrados desde que asumió Milei”, afirmó, y señaló que se trata de una situación inédita en la historia reciente, ya que nunca antes, “desde que existen estadísticas, se había dado una expansión del PBI junto con una suba del desempleo formal”. La economía opera con una dinámica dual en la que la minería, la energía y el agro sostienen la actividad, pero con una generación de empleo muy acotada, a la vez que sectores urbanos ligados a la industria, la construcción y el comercio “vienen mal y por eso el empleo se reduce”, explicó.

Kulfas subrayó que la gestión de Javier Milei estableció una “anomalía” en los registros históricos y detalló que, en los polos donde los números acompañan —como Vaca Muerta para la energía o el auge del litio en la minería— el volumen de nuevos trabajadores dista mucho de equilibrar las pérdidas en el resto de los sectores.

El ex ministro cuestionó la política económica, habló de pérdida de empleo y apuntó a China como la gran ganadora.

“En Vaca Muerta, el año pasado, se generaron 7.000 puestos. Se va a llegar a 20.000 o 30.000, pero en el conurbano de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, donde vive más de la mitad de la población argentina, no se puede trasladar un millón de personas”, puntualizó Kulfas.

A su juicio, el gobierno colocó el eje únicamente en las exportaciones y en el equilibrio fiscal. Tomó decisiones como desarmar áreas de la Secretaría de Industria, eliminar apoyos a pequeñas y medianas empresas y favorecer las importaciones con un “dólar barato”, lo que, para el ex funcionario, “desequilibró la cancha para el empresario nacional”. Las consecuencias incluyen el cierre de emprendimientos y la destrucción de empleos en sectores que tradicionalmente sostenían la ocupación urbana.

Y ejemplificó su postura con un caso que estuvo en el centro de la agenda la semana pasada: “En todo el mundo el transporte tiene regulación porque es un servicio público, sensible, que impacta muchísimo en los sectores más vulnerables. Hasta los gobiernos más libertarios del mundo regulan el transporte”.

Crecimiento sectorial y precarización social

Kulfas sostuvo que el gobierno difunde una narrativa sobre récord de consumo que no guarda relación con la experiencia cotidiana. “Si bien el monto total aumentó, creció con una población que sigue expandiéndose. El consumo mensual por persona está cayendo. Todos los datos de consumo masivo, lo que venden supermercados o mayoristas, están para abajo”, afirmó.

Desde su perspectiva, la única realidad constatable es el contraste entre un crecimiento económico muy localizado y la retracción del empleo y de los ingresos para la mayoría de los argentinos.

Al describir los ejes de la política oficial, Kulfas cuestionó la falta de mecanismos orientados a reconvertir sectores, promover la innovación o facilitar el acceso a crédito para las pymes. Señaló que todas las áreas que tenían por objetivo apoyar a las pequeñas y medianas empresas, facilitar reconversiones productivas o modernizar maquinaria fueron desarticuladas bajo la conducción de Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

“El gobierno equilibró la cancha a favor de las importaciones. A los importadores les cumplió, al empresario nacional no le dio nada, y todo esto se dio con un dólar barato”, planteó Kulfas. De acuerdo con el ex ministro, la competencia que defiende el Gobierno implica “regalarse” frente a la producción extranjera, especialmente la proveniente de China. “El país que más se benefició con esta política económica fue China, no Estados Unidos”, subrayó.

En ese sentido, advirtió que, a pesar de la retórica anticomunista y la afinidad del gobierno de Milei con el de Donald Trump, el esquema comercial y cambiario implementado impulsó un “salto de exportaciones” en favor de las empresas chinas, mientras que las firmas estadounidenses mostraron un avance mínimo en el mercado argentino. Este panorama se da en un contexto donde la industria nacional perdió competitividad y la producción local se vio desplazada de los principales canales de comercialización internos.

Kulfas planteó que el modelo económico depende de lo que haga la oposición (Foto: Franco Fafasuli)

Según comentó, la ausencia de políticas industriales, la eliminación de incentivos para la reconversión y el cierre de líneas de financiamiento debilitaron especialmente a las pymes ligadas al mercado interno. “Muchas pymes trabajan para el mercado interno, que este gobierno se la regaló a la competencia importada. Se la regaló a China”, afirmó en Splendid.

Alternativas políticas

Kulfas remarcó que en países desarrollados, la industrialización se sostiene sobre “políticas activas” y un Estado que articula con el sector privado. Indicó que la visión del actual Gobierno, que concibe “que la mejor política es no tener ninguna política”, resulta incompatible con un desarrollo sostenido y deja al mercado interno expuesto a la competencia internacional en condiciones desiguales.

Consultado sobre el futuro del modelo actual, sostuvo que “la sustentabilidad del modelo de Milei depende exclusivamente de lo que haga la oposición”, abriendo el interrogante sobre la competitividad electoral del oficialismo si no aparecen alternativas viables.

“Estamos en un momento bisagra. Veo que hay muchos sectores del peronismo, de las provincias, del radicalismo e incluso del PRO que no se fueron con Milei que empiezan a tener algunos puntos de conexión. Hay una idea de ser cuidadosos con lo macro, pero también más audaces con lo productivo y con la política industrial. Algo está pasando”, sostuvo Matías Kulfas.

En ese marco, también cuestionó al dirigente social Juan Grabois. “Después lo veo insultando en el debate sobre la Ley de Glaciares, diciendo que esta ley va a hacer que haya arsénico en el agua, y digo: por ese lado no, es un disparate”, afirmó.

“Hay un sector del peronismo que viene con un discurso anti producción. Es una especie de peronismo progre, hippie y berreta. Ningún país del mundo se desarrolla así, es muy nocivo”, agregó.

Finalmente, Kulfas advirtió que el malestar social crece y que el Gobierno “no tiene ningún tipo de intención de reactivar la obra pública” ni de revertir la situación de la industria. “Este gobierno, más que esto no va a dar. Para mí, se queda acá o empeora, hablando de resultados”, concluyó.