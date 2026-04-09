Caputo vuelve a EEUU: cumbre del FMI y cierre de las negociaciones para que llegue el desembolso de USD 1.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, liderará la delegación argentina que participará en las reuniones de primavera en Washington DC

En los próximos días, el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Estados Unidos, para participar de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Si bien hay cierta expectativa sobre si en las próximas horas podría haber novedades desde Washington DC respecto a la segunda revisión del acuerdo, la publicación del staff report y el desembolso pendiente de los USD 1.000 millones, todo hace prever que será luego del evento global del organismos. Así al menos se lo sugirieron ayer fuentes oficiales a Infobae. Como sea, todo podría pasar.

Como sea, una comitiva integrada por Caputo, el viceministro Jose Luis Daza y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, partirán a Estados Unidos en la próximas horas. El evento de Fondo y el Banco Mundial se desarrollará desde el lunes 13 de abril hasta el sábado 18, aunque todavía no hay confirmación de cuándo arribaría la delegación argentina y si lo harán en conjunto. Hasta el martes, el ministro estará en Buenos Aires ya que está previsto que sea parte del evento de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, AmCham.

La expectativa del mercado, más allá del waiver (dispensa) por haber incumplido la meta de acumulación de reservas, está en conocer los detalles del staff report. Es el documento elaborado por los equipos técnicos del organismo, luego de las conversaciones con los funcionarios de Economía, en el que se se fijan las nuevas metas, se dan a conocer proyecciones y se deslizan eventuales cuestionamientos a la evolución del programa.

A fines de febrero, viajó a DC una comitiva encabezada por el viceministro José Luis Daza

La expectativa estará en que haya una reunión bilateral o informal con la directora del organismo, Kristalina Georgieva, e intentar descifrar en la publicación de una foto —como suele suceder— el estado de las negociaciones en curso. Ante la consulta de este medio, fuentes de Economía no confirmaron el encuentro y detallaron que la semana que viene se dará a conocer la agenda oficial de la comitiva. La última vez que el ministro se cruzó públicamente con la directora del Fondo fue en enero durante el Foro Económico Mundial que se desarrolló en Davos, Suiza.

Demora en aprobación

La demora en la aprobación de la segunda revisión es una cuestión que genera inquietud en el mercado. Las negociaciones comenzaron en febrero, cuando una comitiva del Fondo visitó Buenos Aires, y luego continuaron con un viaje de una delegación de Economía, encabezada por Daza, a finales de ese mes, en el que se pretendió cerrar el acuerdo técnico.

Cuando se conozca el staff report, el foco va a estar puesto en las nuevas metas de acumulación de reservas por parte del BCRA para este año y si Caputo logró convencer al Fondo de modificar el cronograma de trimestral a anual, como dijo que pretendía. “Para mí, decir vamos a comprar más o menos dólares en tal fecha sería arrogante, eso incluso lo hablamos con el Fondo. Normalmente, tenemos que poner metas trimestrales, y nosotros le decimos: ‘Podemos poner metas trimestrales, pero lo lógico sería una meta anual, porque yo, realísticamente, no puedo decirles con certeza que puedo comprar más en esta fecha que en esta’. Porque por ahí los exportadores retienen o adelantaron exportaciones y después cancelan, no podés saber. Si podés tener una estimación sobre cuánto vas a comprar”, sostuvo en una entrevista.

Metas de acumulación

Antes de la primera revisión, el BCRA debía finalizar el cuarto trimestre del 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones, pero luego la meta se cambió a USD 2.600 millones negativos. A pesar de ello, el equipo económico no logró cumplirla, en gran parte por la política cambiaria que se autoimpuso de no comprar reservas hasta que toque el piso de la banda, pero también -en menor medida- por las que vendió para contener el dólar en la previa de las elecciones legislativas.

En la primera revisión del acuerdo, se recortó la meta de acumulación de reservas de USD 2.400 millones a USD -2.600 millones negativos para el cierre del 2025

Aunque a esta instancia, el BCRA llega con una mejor performance. Es que desde el 1 de enero, comenzó la “nueva fase” del programa económico y con ello, las bandas comenzaron a ajustarse por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la entidad que conduce Santiago Bausili ya superó el 45% de la meta que se fijó para este año. Hasta la fecha, miércoles 8 de abril, el BCRA compró USD 4.581 millones, aunque las reservas internacionales brutas continúan en el terreno de los USD 44.000 millones. Es que gran parte de las reservas que se compraron no se acumularon por pago de vencimientos en moneda extranjera.

Para este año, tras la finalización de la primera revisión, se fijó que al final del primer trimestre de 2026, las reservas internacionales netas del BCRA deben estar en USD -3.100 millones (antes USD 900 millones). Para el fin del segundo trimestre, en USD 1.600 millones (antes USD 5.100 millones) y en diciembre en USD 8.400 millones (antes USD 10.400 millones).