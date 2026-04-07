Estos son los montos de Asignaciones Familiares Anses de abril 2026

El aumento del 2,9% en las asignaciones familiares rige para los pagos realizados desde abril de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó un aumento del 2,9% en los montos de las asignaciones familiares y en los topes de ingresos del grupo familiar a partir de abril de 2026. Esta actualización, establecida mediante la Resolución 79/2026, ajusta los valores de las prestaciones y los límites de ingresos contemplados en la Ley 24.714 y sus normas complementarias. Los nuevos montos y escalas entran en vigencia para todos los pagos que se realicen desde el cuarto mes del año.

Montos actualizados para abril 2026

Los valores de las asignaciones familiares presentan variaciones según el tipo de prestación, el rango de ingresos del grupo familiar (IGF) y la condición laboral del beneficiario. Las cifras principales para trabajadores en relación de dependencia y titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo (zona general) se distribuyen de la siguiente manera:

Asignación por Hijo: IGF hasta $1.058.088: $68.341 por hijo IGF entre $1.058.088,01 y $1.551.789: $46.099 por hijo IGF entre $1.551.789,01 y $1.791.592: $27.883 por hijo IGF entre $1.791.592,01 y $5.603.102: $14.386 por hijo

Asignación por Hijo con Discapacidad: IGF hasta $1.058.088: $222.511 por hijo IGF entre $1.058.088,01 y $1.551.789: $157.412 por hijo IGF desde $1.551.789,01: $99.347 por hijo

Asignación por Prenatal: Mismos valores que la Asignación por Hijo, según el rango de ingresos.

Ayuda Escolar Anual: $55.672 por hijo

Asignación por Nacimiento: $79.660

Asignación por Adopción: $476.268

Asignación por Matrimonio: $119.275

Estos montos corresponden a la zona general, que abarca la mayor parte del territorio nacional. En zonas diferenciales, como la Patagonia, los valores pueden ser superiores. Además, cada prestación cuenta con requisitos específicos de ingreso y documentación.

Aumento y criterios de actualización

El incremento del 2,9% en los valores de las asignaciones familiares y en los límites de ingresos responde a la movilidad establecida por la legislación vigente. Esta actualización periódica ajusta los montos conforme la variación del índice de Precios al Consumidor Nacional, tomando como referencia los valores de marzo 2026 fijados en la Resolución 55/2026.

La Resolución 79/2026 detalla que el aumento se aplica a todas las asignaciones familiares reguladas por la Ley 24.714, excepto la Ayuda Escolar Anual y las asignaciones por Nacimiento, Adopción y Matrimonio, que se actualizan con otra periodicidad. Cuando la aplicación del incremento genere decimales, el monto se redondea al valor entero superior.

Los nuevos montos y topes de ingresos aplican a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de la AUH (Facebook)

Límites y topes de ingresos

La normativa también actualiza los rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el derecho al cobro de las asignaciones familiares. Desde abril de 2026, el nuevo tope excluyente establece que si algún integrante del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.801.551, se pierde el derecho a cobrar asignaciones familiares, aunque la suma total de ingresos del grupo no supere el límite máximo general.

Los ingresos del grupo familiar se componen de la suma de las remuneraciones brutas, haberes de jubilación y pensión, y sumas originadas en prestaciones por desempleo. Para los trabajadores monotributistas, los rangos se determinan según la categoría de inscripción en el Régimen Simplificado.

Quiénes pueden acceder a las asignaciones familiares

La cobertura de las asignaciones familiares abarca a diversos sectores, según lo dispone la Ley 24.714 y sus modificaciones. Los principales beneficiarios son:

Trabajadores registrados, tanto del sector privado como público nacional.

Personas amparadas por la Ley sobre Riesgos de Trabajo y el Seguro de Desempleo.

Monotributistas inscriptos y aportantes al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Personas con pensiones no contributivas por invalidez y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social .

y de la . Trabajadores temporarios o permanentes discontinuos, y quienes desarrollan actividades agropecuarias bajo regímenes específicos.

Veteranos de guerra del Atlántico Sur.

Para percibir las asignaciones, los solicitantes deben cumplir con los requisitos de ingresos y condiciones estipuladas por la normativa vigente. El acceso se pierde si uno de los integrantes del grupo familiar supera el tope individual de $2.801.551, independientemente del ingreso total familiar.

Puntos clave sobre beneficiarios y requisitos

El beneficio abarca tanto a empleados formales como a monotributistas y titulares de prestaciones sociales.

El grupo familiar se define por la suma de los ingresos de todos sus integrantes, y el derecho a cobrar depende de no superar los topes establecidos.

Las asignaciones familiares incluyen prestaciones por hijo, hijo con discapacidad, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar anual.

Los montos y las escalas varían según el tipo de prestación, zona geográfica y condición laboral del beneficiario.

El sistema contempla actualizaciones periódicas por movilidad, que ajustan los valores conforme la inflación medida por el INDEC.

La Resolución 79/2026, publicada por ANSES y firmada por Guillermo Héctor Arancibia, detalla los montos específicos y los anexos con la escala completa para cada tipo de prestación y beneficiario. Los anexos de la resolución se encuentran disponibles en el sitio web del Boletín Oficial.