En medio de la revolución IA, éstos son los sueldos récord que paga un gigante tecnológico

Una mano con un anillo llamativo sostiene un voluminoso fajo de billetes de 100 dólares estadounidenses, sobre un fondo neutro y elegante, simbolizando la riqueza y el éxito económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, Meta, el gigante dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp que comanda Mark Zuckerberg, impulsó una campaña de contratación sin precedentes en el sector tecnológico, ofreciendo salarios base que alcanzaron hasta 650.000 dólares anuales para atraer talento especializado en inteligencia artificial y áreas técnicas avanzadas. Business Insider accedió a más de 5.800 solicitudes federales de visas de trabajo, revelando que la multinacional pagó compensaciones que superan holgadamente los niveles habituales de la industria, en busca de consolidar su liderazgo en innovación digital.

“Meta pagó a un ingeniero de software un salario base de 450.000 dólares al año. Un ingeniero de investigación ganó 400.000 dólares. Y un gerente de producto se llevó 348.000 dólares, cifras previas a acciones, bonificaciones y otros beneficios. Y también hay sueldos de 650.000 dólares", destacó el medio.

En el último trimestre de 2025, las solicitudes de visa H-1B tramitadas por Meta se redujeron casi a la mitad frente al mismo periodo del año anterior. De acuerdo con la investigación, esta disminución se atribuyó a reformas aplicadas desde septiembre por el gobierno de Donald Trump, que endurecieron el procedimiento de visados laborales, incrementando los costes y los requisitos de control a potenciales empleados extranjeros.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Durante 2025, Meta empleó a 78.865 personas, cifra oficial registrada en su informe 10-K y citada por Business Insider. La mitad de los puestos cubiertos mediante el programa H-1B correspondieron a ingeniería de software, donde los salarios base oscilaron entre 150.000 y 450.000 dólares anuales; los roles de diseño de producto y experiencia de usuario (UX) sobrepasaron de manera habitual los 200.000 dólares. Además, los ingenieros de investigación recibieron 400.000 dólares, mientras que para el cargo de vicepresidente de IA el salario base documentado llegó a 650.000 dólares. En el caso de gerentes de producto, el monto fue de 348.000 dólares, sin considerar acciones, bonificaciones o complementos.

El análisis especificó que los datos salariales incluyen puestos tanto en la matriz como en filiales como WhatsApp y la división de pagos de Meta. En la mayoría de las nuevas contrataciones, los paquetes de remuneración ofrecidos fluctuaron entre 150.000 y 250.000 dólares únicamente en concepto de salario base. La compañía continuó otorgando primas extraordinarias a perfiles senior y a expertos en inteligencia artificial, en un contexto donde la demanda por estos profesionales es excepcionalmente competitiva.

El paquete de compensación total que Meta ofrece a los investigadores de mayor prestigio puede alcanzar cifras superiores a los 100 millones de dólares. Este monto incluye, además del salario base, opciones sobre acciones y diversas bonificaciones, capaces de duplicar o incluso triplicar la remuneración anual.

Meta pagó salarios históricos a cargos clave en IA

La información recopilada por Business Insider a partir de documentos oficiales evidencia que, en el año fiscal 2025, Meta priorizó puestos vinculados a la innovación tecnológica, destinando recursos sin precedentes a la contratación de ingenieros, diseñadores y directivos. La política de competencia extrema por talento produjo paquetes de compensación nunca antes vistos, entre los que destaca el caso de investigadores senior con ofertas globales de más de 100 millones de dólares en valor potencial.

Las cifras presentadas excluyen expresamente beneficios adicionales, reforzando la magnitud de los salarios base como herramienta fundamental para atraer y retener a los mejores especialistas en inteligencia artificial y tecnología aplicada.

Las tendencias observadas en el periodo documentado revelan una transformación del mercado laboral en las grandes tecnológicas estadounidenses, donde la diferenciación salarial y las exigencias regulatorias tras los cambios en la política migratoria de Estados Unidos delimitaron el alcance y la naturaleza de las contrataciones.

Algunos de los rangos salariales anuales, según la investigación que realizó Business Insider.

Científico de Investigación de IA: USD 163.800 a 328.000

Ingeniero de Aprendizaje Automático: USD 165.000 a 250.602

Ingeniero de Sistemas de Aprendizaje Automático: USD 250.000

Científico de Investigación Aplicada: USD 181.786 a 265.129

Ingeniero de Investigación: USD 124.000 a 400.000

Investigador de UX: USD 163.000 a 292.160

Gerente Científico de Investigación de UX: USD 302.134

Director, Ingeniería de Producción: USD 354.123

Ingeniero de Software: USD 124.000 a 450.000

Ingeniero de Datos: USD 125.068 a 270.000

Gerente de Producto: USD 165.485 a 348.101

Director: USD 359.940

Director de Gestión de Producto: USD 346.240

Gerente de Líder Técnico: USD 308.566

Gerente Científico de Investigación de UX: USD 302.134

Vicepresidente de Ingeniería, IA: USD 650.000

Vicepresidente, FoA, Marketing: USD 476.600