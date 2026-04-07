ANSES: cuándo cobro en abril 2026 si mi DNI termina en 5

La ANSES confirma un aumento del 2,9% en todas sus prestaciones para abril de 2026, afectando jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

En abril de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementa un nuevo aumento del 2,9% en todas sus prestaciones, ajustes que impactan tanto en jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y universales, como en planes sociales y pagos por desempleo.

La fecha de cobro para cada prestación se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que permite a los beneficiarios saber exactamente cuándo percibirán sus haberes.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones y pensiones con un monto igual o inferior al haber mínimo y tienen DNI terminado en 5, cobrarán el 17 de abril. El monto mínimo garantizado para abril de 2026 es de $380.319,31, a lo que se suma un bono extraordinario de $70.000, que eleva el ingreso total a $450.319,31. Estos valores se fijaron tomando en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) de febrero, que fue del 2,9%.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI terminado en 5 cobrarán el 17 de abril un total de $450.319,31 tras el bono extraordinario (REUTERS/Francisco Loureiro)

Para este segmento, el haber máximo es de $2.559.188,80 y la base imponible mínima para aportes es de $128.091,45, mientras que la máxima asciende a $4.162.912,57. Además, la Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $173.978,72 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $304.255,45.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo y cuyo DNI termina en 5 cobrarán el 28 de abril. En este caso, el monto máximo que puede percibirse en abril es de $2.559.188,80, de acuerdo a lo dispuesto por la ANSES.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y DNI en 5 recibirán $136.666 por hijo el 17 de abril gracias al ajuste por inflación

Para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen DNI terminado en 5, la fecha de cobro es también el 17 de abril. El monto que corresponde desde abril de 2026 es de $136.666 por hijo, aplicando el incremento del 2,9% correspondiente al ajuste por inflación.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

Los titulares de la AUH con Discapacidad y DNI finalizado en 5 cobrarán el 17 de abril. El monto de esta asignación para abril es de $445.003 por hijo, también actualizado según el último índice de precios.

Asignación Familiar por Hijo

Quienes perciben la Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos) y tienen DNI terminado en 5 cobrarán el 17 de abril. El monto de esta prestación es de $68.341 por hijo.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad

Los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (primer rango de ingresos) y DNI terminado en 5 recibirán su pago el 17 de abril. El monto asignado para abril es de $222.511 por hijo.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 5 tendrán su acreditación el 17 de abril. El monto, actualizado por la suba del 2,9%, corresponde al valor vigente para este mes, aunque el texto fuente no especifica la cifra exacta.

Beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad y DNI finalizado en 5 cobrarán el 17 de abril un monto de $222.511 por hijo

Asignación por Prenatal

Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal con DNI terminado en 4 y 5 cobrarán el 16 de abril. Este beneficio también se ajusta con la actualización de abril, aunque no se precisa el monto exacto en el segmento.

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad para todas las terminaciones de DNI se paga entre el 14 de abril y el 12 de mayo. Si tu DNI termina en 5, podrás percibirla en ese rango de fechas. El monto vigente se determina según los parámetros actualizados por ANSES para este periodo.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de Pago Único, que comprenden matrimonio, nacimiento y adopción, podrán cobrarse entre el 13 de abril y el 12 de mayo de 2026 para todas las terminaciones de DNI.

Los montos específicos varían según el tipo de prestación y, de acuerdo con lo informado por ANSES, para abril de 2026 corresponden a $119.275 para matrimonio, $79.660 para nacimiento y $476.268 para adopción.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las personas que cobran Pensiones No Contributivas y tienen DNI terminado en 5 recibirán el pago el 14 de abril. Este grupo incluye las prestaciones por invalidez, por vejez y para madres con siete hijos.

La Prestación por Desempleo para DNI terminados en 4 y 5 se pagará el 24 de abril, con importes entre $176.200 y $352.400, según corresponda

Para las prestaciones por invalidez y vejez, el haber base es de $266.223,52$, que con el bono de $70.000$ suma un total de $336.223,52. Por su parte, la Pensión para Madres de 7 hijos equivale a una jubilación mínima; por lo tanto, percibirán un haber base de $380.319,31$, que asciende a $450.319,31 al incluir el refuerzo extraordinario.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas estarán disponibles del 10 de abril al 12 de mayo de 2026, sin importar la terminación de DNI. El monto para esta asignación depende de la composición familiar y la prestación base.

Prestación por Desempleo

Quienes perciben la Prestación por Desempleo y tienen DNI terminado en 4 y 5 cobrarán el 24 de abril. Para los pagos de este mes, el monto de la prestación se ubica entre un mínimo de $176.200 y un máximo de $352.400, ya que estas cifras corresponden al período devengado en marzo .

Es importante considerar que, si bien para abril se oficializaron nuevos topes de hasta $357.800, dichos valores impactarán efectivamente recién en el calendario de mayo por tratarse de un beneficio que se liquida a mes vencido.