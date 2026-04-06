Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 6 de abril

El dólar al público es ofrecido este lunes a a $1.415 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El billete minorista conserva una baja de 65 pesos o un 4,4% en 2026.
La dinámica del tipo de cambio ratificó el sendero en el primer tramo de 2026, con una demanda acotada en el mercado por cierta debilidad en las importaciones, el crecimiento de los depósitos privados dentro del sistema -que alcanzaron un récord en los USD 39.000 millones- e ingresos consistentes de divisas por el superávit comercial y las emisiones de deuda corporativa.
El dólar blue es ofrecido este lunes a $1.405 para la venta. Por la mañana del viernes llegó a estar operado a 1.400 pesos, un mínimo desde el 5 de marzo. Así, el billete negociado en la reducida plaza marginal retrocede 125 pesos o un 8,2% en lo que va de 2026.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 59 ruedas consecutivas comprando divisas tanto dentro como fuera del mercado cambiario. Este miércoles, la entidad sumó USD 76 millones, superando los USD 4.400 millones adquiridos a lo largo de 2026.
El monto de negocios en el mercado mayorista creció a USD 681,8 millones en el segmento de contado, en el cierre de una semana operativa “corta” por los feriados de jueves y viernes.