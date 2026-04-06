Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 6 de abril

El dólar al público es ofrecido a $1.415 en el Banco Nación. El blue se paga a $1.405

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13:08 hsHoy

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido este lunes a a $1.415 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El billete minorista conserva una baja de 65 pesos o un 4,4% en 2026.

13:05 hsHoy

Dólar y mercados: expectativas con la baja de encajes y tasas de interés, previo a la fuerte liquidación del agro

El dólar llega al período de mayor superávit comercial del año debajo de $1.400, mientras el BCRA aspira divisas sin presiones cambiarias. Cómo incide en un contexto de crecimiento dispar y alta inflación

Los temores en el frente cambiario se disiparon tras las elecciones legislativas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los temores en el frente cambiario se disiparon tras las elecciones legislativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dinámica del tipo de cambio ratificó el sendero en el primer tramo de 2026, con una demanda acotada en el mercado por cierta debilidad en las importaciones, el crecimiento de los depósitos privados dentro del sistema -que alcanzaron un récord en los USD 39.000 millones- e ingresos consistentes de divisas por el superávit comercial y las emisiones de deuda corporativa.

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13:04 hsHoy

El dólar blue, a $1.405

El dólar blue es ofrecido este lunes a $1.405 para la venta. Por la mañana del viernes llegó a estar operado a 1.400 pesos, un mínimo desde el 5 de marzo. Así, el billete negociado en la reducida plaza marginal retrocede 125 pesos o un 8,2% en lo que va de 2026.

13:04 hsHoy

El Banco Central compró más de USD 4.400 millones en 2026 y las reservas volvieron a crecer

La autoridad monetaria hilvanó 59 ruedas seguidas tras adquirir USD 76 millones este miércoles. Las reservas se recuperaron y volvieron a quedar por encima de los USD 44.000 millones

El BCRA hilvanó 59 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. REUTERS/Irina Dambrauskas
El BCRA hilvanó 59 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 59 ruedas consecutivas comprando divisas tanto dentro como fuera del mercado cambiario. Este miércoles, la entidad sumó USD 76 millones, superando los USD 4.400 millones adquiridos a lo largo de 2026.

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13:04 hsHoy

El dólar volvió a subir y se acercó a $1.400 con el mayor volumen operado del año

El monto operado en el mercado mayorista se acercó a USD 700 millones, el más elevado en lo que va de 2026. El dólar cerró a $1.415 en el Banco Nación

En la semana "corta" el dólar subió $11,50 o 0,8%.
En la semana "corta" el dólar subió $11,50 o 0,8%.

El monto de negocios en el mercado mayorista creció a USD 681,8 millones en el segmento de contado, en el cierre de una semana operativa “corta” por los feriados de jueves y viernes.

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