Economía

Autos 0 km: cuál es la marca que en abril bajó los precios de uno de los modelos más vendidos

La mayoría de los fabricantes ya definió su política de precios para este mes. La mayoría los mantuvo, pero una empresa fue más agresiva y redujo los valores de algunos modelos clave de su portafolio

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autos en una concesionaria en muestra para ser vendidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El mes de abril llegó con novedades positivas para los usuarios. Una marca bajó el precio de su modelo más exitoso y empujará a la competencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis terminales automotrices dieron a conocer este miércoles a primera hora sus listas de precios para abril. En la mayoría de los casos, la política comercial fue mantener los mismos valores de marzo, que ya habían quedado congelados respecto al mes anterior, aunque una marca dio un paso más allá y aplicó rebajas de precios en modelos de mucha demanda.

Se trata de Ford, que además de ser la primera en comunicar su política comercial a última hora del 31 de marzo, aplicó rebajas de precio para readecuar la propuesta en el mercado, en toda la gama de su vehículo más vendido, el Ford Territory, y en algunas versiones de su camioneta nacional Ford Ranger.

En la gama de la pick-up mediana mantuvo los mismos valores en la mayoría de las versiones, aunque aplicó un incremento del 1% en las Ranger biturbo XLT y LTD, pero bajó un 2% en las V6 XLS y XLT y aplicó una baja mayor aún, del 5%, para la Ranger Black.

Ford Territory Híbrida
Ford bajó un 4% el precio de su modelo más vendido de 2026, el SUV Territory (Ford Argentina)

Sin embargo, el mayor movimiento de precios es el que se hizo al bajar un 4% a los tres modelos del C-SUV Ford Territory, tanto la versión SEL como la Titanium entre las nafteras, como así también en la Territory Trend Hibrida. Este modelo, aunque en los números de marzo haya quedado por detrás de la pick-up Ranger, es el vehículo más vendido por Ford en lo que va del año, con una diferencia de 400 unidades sobre un volumen de 5.800 autos.

Las rebajas de precio también se aplicaron a otros tres modelos. Se retrajo el precio de la pick-up Full Size Ford F150 Tremor un 3,5%, y también el de los SUV Bronco Sport y Everest en un 2%. También se informó que el precio de las tres versiones de la pick-up compacta Ford Maverick no se vio alterado para abril.

En general, la decisión de Ford de adecuar varios modelos a la baja obedece a una decisión de mejorar la competitividad de esas versiones en un mercado cada vez más poblado de nuevos competidores, y una tendencia a redefinir precios en función de esa variable.

Primer plano de un Toyota Yaris Cross híbrido blanco perlado en un escenario con pantallas digitales de fondo en el Movistar Arena
Toyota matuvo la lista completa de precios sin alteraciones de marzo a abril. (Toyota Argentina)

Las otras marcas

Toyota confirmó que no varió la lista de precios de ninguno de sus modelos para abril, manteniendo los mismos valores en toda su gama de modelos por tal como estaban en febrero, ya que en marzo tampoco se habían aplicado cambios, salvo las bajas del 13,3% de los autos que dejaron de pagar el impuesto al lujo.

Otra terminal que confirmó otro mes sin ajustes de precios en toda su gama es General Motors Argentina, que de este modo mantiene tres meses consecutivos sin aumentar el valor de su portafolios de productos de la marca Chevrolet.

Stellantis, mientras tanto, publicó las listas de Fiat, Citroën, Peugeot y RAM/Jeep, donde muy pocos modelos tuvieron un ajuste mínimo y el resto se mantiene sin cambios en relación a las tablas de marzo. La única lista que no se modificó en ningún modelo es la de Jeep y RAM, y el resto tuvo pocos cambios.

Inhouse Peugeot
El Peugeot 208 fue el modelo de Stellantis que aplicó una suba del 0,5% a mayor cantidad de versiones en comparación con Fiat y Citroën. (Peugeot)

Los cambios en Fiat fueron un ajuste del 0,5% en el Fiat Mobi Trekking, las dos versiones del Cronos Drive, el Pulse Drive manual y el Fastback Turbo. El resto de la gama de Fiat mantiene sus precios. La pik-up Fiat Titano mantiene sus precios de marzo.

Citroën aumentó también solo un 0,5% la versión de entrada de C3, Aircross y Basalt, mantuvo el resto sin cambios y sumó el nuevo Citroën C4 Hybrid en sus dos versiones con un precio de $45.900.000 y $59.900.000.

Peugeot también hizo el mismo ajuste del 0,5% pero lo hizo en más versiones, aplicándolo en las tres más accesibles del Peugeot 208 y en las dos más bajas del SUV 2008.

Sobre el final del día, Volkswagen confirmó que tampoco aplicará aumentos en su lista de precios, mientras Renault sólo retocará muy poco porcentaje de algunos modelos, aunque el Renault Kwid seguirá siendo el auto más accesible del mercado.

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