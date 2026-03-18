Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 18 de marzo

En el Banco Nación el dólar al público se vende a $1.415, en mínimos desde el 25 de febrero. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.422,26 para la venta y $1.372,11 para la compra.
El Banco Central compró USD 73 millones en el mercado de cambios, el 17% de la oferta del día en el mercado de contado. Las reservas internacionales brutas restaron USD 66 millones, a USD 44.721 millones, el stock más bajo desde el 30 de enero.
Con mínimas oscilaciones, el dólar confirmó la estabilización reciente en un umbral de los 1.400 pesos que asoma como un nivel sostenible ante la inminencia de la llegada de las divisas del campo, con la concentración de las liquidaciones por exportaciones de granos y sus derivados industriales prevista para el segundo trimestre del año y que puntualmente en mayo marca el récord estacional de superávit fiscal y recaudación por retenciones.
El dólar blue avanzó el martes diez pesos o 0,7%, a $1.435, esta vez un máximo desde el 25 de febrero. En marzo el billete informal gana diez pesos (+0,7%), mientras que en el recorrido de 2026 mantiene un descenso de 95 pesos o 6,2 por ciento.