Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 18 de marzo

El dólar al público es ofrecido a $1.415 para la venta en el Banco Nación. El BCRA lleva 50 ruedas operativas consecutivas con compras en el mercado

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13:08 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

En el Banco Nación el dólar al público se vende a $1.415, en mínimos desde el 25 de febrero. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.422,26 para la venta y $1.372,11 para la compra.

13:08 hsHoy

El BCRA compró USD 73 millones en el mercado

El Banco Central compró USD 73 millones en el mercado de cambios, el 17% de la oferta del día en el mercado de contado. Las reservas internacionales brutas restaron USD 66 millones, a USD 44.721 millones, el stock más bajo desde el 30 de enero.

13:08 hsHoy

El dólar se mantuvo estable cerca de $1.400 y amplió la distancia con el techo de las bandas

La divisa mayorista quedó sin cambios a $1.396 y al público cerró a $1.415. Cuáles son los factores que podrían sostener la estabilidad de la divisa en el corto plazo

La "pax cambiaria" podría extenderse
La "pax cambiaria" podría extenderse hasta mitad de año. REUTERS/Willy Kurniawan

Con mínimas oscilaciones, el dólar confirmó la estabilización reciente en un umbral de los 1.400 pesos que asoma como un nivel sostenible ante la inminencia de la llegada de las divisas del campo, con la concentración de las liquidaciones por exportaciones de granos y sus derivados industriales prevista para el segundo trimestre del año y que puntualmente en mayo marca el récord estacional de superávit fiscal y recaudación por retenciones.

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13:08 hsHoy

El dólar blue, a 1.435 pesos

El dólar blue avanzó el martes diez pesos o 0,7%, a $1.435, esta vez un máximo desde el 25 de febrero. En marzo el billete informal gana diez pesos (+0,7%), mientras que en el recorrido de 2026 mantiene un descenso de 95 pesos o 6,2 por ciento.

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