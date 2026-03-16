Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 16 de marzo

Con la mira puesta en el pago de vencimientos de deuda de julio , el gobierno de Javier Milei ya consiguió USD 500 millones mediante la emisión del Bonar 2027 (AO27) en las dos últimas licitaciones de instrumentos en pesos y dólares. Bajo esta modalidad, el equipo económico aspira a colectar USD 2.000 millones , que serán destinados a cumplir con los compromisos financieros de mitad de año.

Las contrastantes condiciones de humedad en el área agrícola continúan condicionando el desarrollo de la campaña gruesa 2025/26. Tras el último relevamiento para soja , mientras el norte y el oeste de la región registraron acumulados importantes, el centro y el sur de Buenos Aires siguen atravesando un marcado déficit hídrico. En este contexto, en su informe semanal, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires , señala que el área bajo condición hídrica Adecuada/Óptima aumentó casi 5 puntos porcentuales respecto de la semana anterior, mientras que el 76,2 % del cultivo se ubica en condición Normal/Excelente, con una mejora intersemanal de 2 puntos.

El viernes el Tesoro colocó USD 100 millones adicionales del nuevo Bonar 2027 al precio de corte del jueves de 101,2, con un rendimiento al vencimiento del 5,59% anual, tras recibir ofertas por hasta USD 215 millones, llevando la emisión total a USD 500 millones, frente a un monto máximo a emitir de USD 2.000 millones, que se utilizarían para pagar vencimientos de capital de bonos en dólares en julio de 2026, cuando vencen alrededor de USD 2.700 millones. Hasta el 9 de julio quedan siete licitaciones, lo que implica que para alcanzar USD 2.000 millones el Tesoro debería colocar en promedio USD 214 millones por licitación restante.

El BCRA compró el viernes USD 45 millones en el mercado, llevando las compras totales a USD 3.298 millones. Las compras representaron 9,6% del volumen operado (USD 468 millones), por encima del nivel de referencia de 5% comunicado por el Banco Central. Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA ha comprado dólares todos los días excepto el 2 de enero, con compras promedio diarias de USD 67 millones.

El dólar al público es ofrecido este lunes a $1.420 para la venta en el Banco Nación. El billete minorista mantiene el mismo precio de cierre de febrero. En 2026 cae 60 pesos o 4,1 por ciento.

Mientras que el dólar al público descuenta cinco pesos en sus precios de venta, a $1.415 en el Banco Nación, el dólar blue rebota diez pesos o 0,7%, para ser negociado este lunes a $1.425 para la venta.

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