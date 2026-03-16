Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 16 de marzo

El dólar al público es ofrecido a $1.415 para la venta, sin variantes. El dólar blue alcanza los $1.425. El BCRA lleva comprados casi USD 3.300 millones en el mercado en 2026

Guardar
14:39 hsHoy

Comportamiento dispar para el dólar

Mientras que el dólar al público descuenta cinco pesos en sus precios de venta, a $1.415 en el Banco Nación, el dólar blue rebota diez pesos o 0,7%, para ser negociado este lunes a $1.425 para la venta.

13:46 hsHoy

El dólar sigue a $1.420 en el Banco Nación

El dólar al público es ofrecido este lunes a $1.420 para la venta en el Banco Nación. El billete minorista mantiene el mismo precio de cierre de febrero. En 2026 cae 60 pesos o 4,1 por ciento.

13:44 hsHoy

El BCRA lleva comprados casi USD 3.300 millones en 2026

El BCRA compró el viernes USD 45 millones en el mercado, llevando las compras totales a USD 3.298 millones. Las compras representaron 9,6% del volumen operado (USD 468 millones), por encima del nivel de referencia de 5% comunicado por el Banco Central. Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA ha comprado dólares todos los días excepto el 2 de enero, con compras promedio diarias de USD 67 millones.

13:40 hsHoy

El Tesoro colocó USD 100 millones adicionales del Bonar 2027

El viernes el Tesoro colocó USD 100 millones adicionales del nuevo Bonar 2027 al precio de corte del jueves de 101,2, con un rendimiento al vencimiento del 5,59% anual, tras recibir ofertas por hasta USD 215 millones, llevando la emisión total a USD 500 millones, frente a un monto máximo a emitir de USD 2.000 millones, que se utilizarían para pagar vencimientos de capital de bonos en dólares en julio de 2026, cuando vencen alrededor de USD 2.700 millones. Hasta el 9 de julio quedan siete licitaciones, lo que implica que para alcanzar USD 2.000 millones el Tesoro debería colocar en promedio USD 214 millones por licitación restante.

13:39 hsHoy

La cosecha gruesa sigue condicionada por el clima

Las precipitaciones mejoraron la condición de soja y maíz en el norte, pero el déficit hídrico persiste en el centro y sur bonaerense. ¿Se modifican las proyecciones de producción?

La Bolsa de Cereales de
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires sostiene su proyección de producción de soja en 48,5 millones de toneladas (REUTERS/Matias Baglietto)

Las contrastantes condiciones de humedad en el área agrícola continúan condicionando el desarrollo de la campaña gruesa 2025/26. Tras el último relevamiento para soja, mientras el norte y el oeste de la región registraron acumulados importantes, el centro y el sur de Buenos Aires siguen atravesando un marcado déficit hídrico. En este contexto, en su informe semanal, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, señala que el área bajo condición hídrica Adecuada/Óptima aumentó casi 5 puntos porcentuales respecto de la semana anterior, mientras que el 76,2 % del cultivo se ubica en condición Normal/Excelente, con una mejora intersemanal de 2 puntos.

Leer la nota completa
13:38 hsHoy

Deuda en dólares: el Gobierno ya consiguió USD 500 millones para el pago de un vencimiento clave

A través de las licitaciones del Bonar 2027, el equipo económico juntó el 25% de los USD 2.000 millones proyectados. En julio, enfrenta un abultado compromiso con bonistas privados. Qué dijo el secretario de Finanzas

El Ministerio de Economía colocó
El Ministerio de Economía colocó USD 500 millones a través del Bonar 2027 en las dos últimas licitaciones de deuda. REUTERS/Agustin Marcarian

Con la mira puesta en el pago de vencimientos de deuda de julio, el gobierno de Javier Milei ya consiguió USD 500 millones mediante la emisión del Bonar 2027 (AO27) en las dos últimas licitaciones de instrumentos en pesos y dólares. Bajo esta modalidad, el equipo económico aspira a colectar USD 2.000 millones, que serán destinados a cumplir con los compromisos financieros de mitad de año.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas Noticias

Últimas noticias

Señales de alivio en Ormuz: un petrolero completó un tránsito exitoso por el estrecho y baja el precio del crudo

Es la primera carga no iraní que atravesó la zona emitiendo señal de localización desde el comienzo de la guerra. La maniobra sugiere posibles negociaciones de paso seguro y los mercados reaccionan con optimismo

Señales de alivio en Ormuz:

Mercados: las acciones y los bonos argentinos siguen débiles y el riesgo país alcanza los 600 puntos básicos

El S&P Merval cae 0,2% y los títulos públicos restan 1%, con un riesgo país en el máximo de 2026. Los índices de Wall Street suben 1% frente a una fuerte baja del petróleo

Mercados: las acciones y los

Caramelos importados: en Georgalos admiten que ya fabrican en China uno de sus productos más emblemáticos

Miguel Zonnaras, presidente de la compañía, contó que empezó a producir en el país asiático por la pérdida de competitividad interna

Caramelos importados: en Georgalos admiten

Techint y Pampa Energía mantienen juicios millonarios contra el Estado por incumplimientos en el Plan Gas

Las acciones judiciales están vinculadas a acuerdos originados en la administración anterior. El monto total asciende a casi $190.000 millones

Techint y Pampa Energía mantienen

Lanzaron un plan de retiros voluntarios en Anses: abonan hasta $80 millones en un pago

El nuevo esquema de desvinculación para el personal del organismo ofrece una compensación extraordinaria y restringe el acceso futuro a empleos estatales

Lanzaron un plan de retiros

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Las mujeres son más vulnerables

¿Las mujeres son más vulnerables a la enfermedad de Alzheimer?

Ni auto ni dinero: por qué esa llamada de “premio ganado” es una estafa confirmada

El Gobierno le baja el tono a las revelaciones de la causa $Libra y asegura que debió cerrarse “hace tiempo”

Un grupo de alumnos se filmó en una “guerra” de bengalas en una escuela de Catamarca

Señales de alivio en Ormuz: un petrolero completó un tránsito exitoso por el estrecho y baja el precio del crudo

INFOBAE AMÉRICA

Los relojes se adelantan mañana

Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

Salman Rushdie: “Los ataques contra la libertad de expresión siempre han venido de los ricos y de los religiosos”

Marlon Wayans aclaró el motivo de la ausencia de Shannon Elizabeth en Scary Movie: “No fue personal”

Señales de alivio en Ormuz: un petrolero completó un tránsito exitoso por el estrecho y baja el precio del crudo

DEPORTES

De la histórica tanda contra

De la histórica tanda contra Holanda a los penales con Boca en la Libertadores: las mejores atajadas de Chiquito Romero

La emoción y el recuerdo de Marcelo Araujo en la voz de sus colegas: “No habrá ninguno como él”

Los icónicos relatos de Marcelo Araujo: del gol de Palermo a River al “pegale Diego” en el último grito de Maradona en un Mundial

Murió Marcelo Araujo, el histórico periodista de Fútbol de Primera que revolucionó la forma de relatar en TV

El cruce entre Verstappen y el jefe de Mercedes que encendió la Fórmula 1 tras el GP de China: “Está en un espectáculo de terror”